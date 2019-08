Comment obtenir la certification de la communauté Arduino ? 0PARTAGES 9 0 Comme David Cuartielles ci-dessous, membre fondateur de l’équipe de développement du projet Arduino, vous pouvez maintenant devenir un membre certifié et reconnu de la communauté Arduino.





La communauté Arduino ouvre son programme officiel de certification



Le certificat vous offre ainsi une reconnaissance officielle dans les domaines de l’électronique et de la programmation embarquée sur la plateforme Arduino.

Mais avant d’obtenir le fameux sésame et valoriser votre CV, il vous faudra débourser 30 $ et répondre à un test de 36 questions en 75 minutes. Si vous réussissez le test, vous recevrez un certificat Arduino Fundamentals portant votre nom et contenant un QR code unique pour assurer l’authenticité.

Vous pouvez trouver



Vous vous sentez confiant dans vos capacités Arduino ? Tentez votre chance



Le test en lui-même est intéressant (loi des nœuds, détecter des composants à l'envers, analyse de code, ...) mais je trouve ça super cher 30$ pour un document n'ayant pas de réelle valeur.

On dirait une tentative de plumer facilement et à bon prétexte la communauté des makers



Salut,Le test en lui-même est intéressant (loi des nœuds, détecter des composants à l'envers, analyse de code, ...) mais je trouve ça super cher 30$ pour un document n'ayant pas de réelle valeur.On dirait une tentative de plumer facilement et à bon prétexte la communauté des makers



Une entreprise qui vend une solution Arduino avec une certification Arduino et non un ingénieur en électronique, je la fuis comme la peste. Arduino n'est pas au niveau pour faire de l'industriel car ce n'est pas sa vocation. Sa vocation reste l'apprentissage de l'électronique embarquée.La certification c'est éventuellement valable pour des responsables de FabLab et encore (un minimum d'acquis professionnels dépasse largement la certification). Faut espérer que cela fasse un peu le ménage dans les MOOC car en revue pour reprise sur developpez.com on en ai vu qui n'étaient vraiment pas bon.

Comme toute certification ou diplôme, ce n'est pas la preuve d'une capacité professionnelle mais juste la vérification que le récipiendaire est capable à un moment donné de restituer en temps limité des connaissances théoriques.

J'ai regardé la démo et j'ai appris ce qu'étais un "actuator"…



Envoyé par gaby277 Envoyé par

Tu es certifié ? Tu as fait le test ?Tu es certifié ? Même si le contenu



Par contre, j'ai toujours cette idée de créer une certification Arduino à la façon Developpez, avec un test QCM mélangeant les domaines électronique/informatique/etc.

Elle n'aura pas la même renommée, mais au moins ça coûtera zéro balle !

Chez nous, on dirait plutôt un "actionneur" que l'on retrouve dans la "chaîne de puissance" qui reçoit des ordres et échange des informations avec la "chaîne d'information".Nan

Même si le contenu du test est intéressant, ça fait cher le QR code je trouve... Il manque quelque chose, des documents de préparation, des formations peut-être...Par contre, j'ai toujours cette idée de créer une certification Arduino à la façon Developpez, avec un test QCM mélangeant les domaines électronique/informatique/etc.Elle n'aura pas la même renommée, mais au moins ça coûtera zéro balle !Si certains sont tentés pour préparer des questions de QCM, contactez-moi par MP



Tu as fait le test ?

Tu es certifié ?



Bonjour,Tu as fait le test ?Tu es certifié ?J'ai regardé la démo et j'ai appris ce qu'étais un "actuator"…

Mais à part cela rien d'exceptionnel, un bon moyen pour faire rentrer de l'argent comme l'a dit Vincent.



Le test aborde également l'électronique: un minimum de calcul de circuits résistifs, chemin du courant c'est important car c'est bien trop souvent oublié dans les tutos Arduino.Mais à part cela rien d'exceptionnel, un bon moyen pour faire rentrer de l'argent comme l'a dit Vincent.Delias

Typiquement je vois l'intérêt plus du coté des entreprises qui vont payer ça aux employés pour pouvoir "rassurer les clients" comprendre dire "nous contrairement à chez truckmuche, on à des employés certifiés"



Si la certification sert à savoir ou on en est par rapport à l'éco système Arduino et les points que l'on aurait à approfondir pourquoi pas.



Quant à la valeur de la certification comme diplôme ….

Comme c'est par internet, comment savoir si c'est celui qui a acheté qui répond ou plusieurs personnes…. à moins que l'examen exige une camera et un micro en permanence ainsi que la pièce d'identité sur la table ?? et encore les questions pourraient êtres dupliquées sur un deuxième écran dans une pièce à coté et les réponses apparaitre sur un prompteur derrière l'écran.

Apres reste a savoir ce que devient l'argent récolté, si c'est pour améliore Arduino on peut comprendre. Mais Arduino c'est pas qu'un petit groupe qui a eu l'idée de le créer c'est aussi une gigantesque communauté qui a fait son succès et apporté des briques à l'édifice.



Bonsoir,Si la certification sert à savoir ou on en est par rapport à l'éco système Arduino et les points que l'on aurait à approfondir pourquoi pas.Quant à la valeur de la certification comme diplôme ….Comme c'est par internet, comment savoir si c'est celui qui a acheté qui répond ou plusieurs personnes…. à moins que l'examen exige une camera et un micro en permanence ainsi que la pièce d'identité sur la table ?? et encore les questions pourraient êtres dupliquées sur un deuxième écran dans une pièce à coté et les réponses apparaitre sur un prompteur derrière l'écran.Apres reste a savoir ce que devient l'argent récolté, si c'est pour améliore Arduino on peut comprendre. Mais Arduino c'est pas qu'un petit groupe qui a eu l'idée de le créer c'est aussi une gigantesque communauté qui a fait son succès et apporté des briques à l'édifice.Il faudrait demander son avis à jean-michel Blanquer, puisqu'il avait un temps envisagé de faire passer des épreuves du bac par internet suite à la grève de certains enseignants. Il avait peut-être prévu une sécurisation

@ f-leb



Par contre, j'ai toujours cette idée de créer une certification Arduino à la façon Developpez, avec un test QCM mélangeant les domaines électronique/informatique/etc.

Bonsoir@ f-lebOui mais ton article sur l'univers Arduino a été lu(téléchargé) 156770 fois. ça commence à faire...

