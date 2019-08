Un tout grand merci à notre membre très actif sur le forum Arduino 0PARTAGES 15 0 Bonjour à tous,



L'équipe bénévole de Developpez.com souhaite mettre à l'honneur jpbbricole !



Effectivement, jpbbricole est un membre très actif de (notamment) la rubrique Arduino. Il contribue énormément à la vie de ce forum et l'équipe l'en remercie de tout coeur. Grâce à ses connaissances et ses compétences, grâce au temps qu'il consacre à répondre aux questions des visiteurs, le forum Arduino reste bien vivant et avec des réponses de qualité !



En guise de remerciement, nous avons décidé d'attribuer le suivant à jpbbricole :



Membre très actif du forum Arduino Membre très actif du forum Arduino

