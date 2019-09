Tesla lance la plus grande mise à jour connue à ce jour de son logiciel Autopilot La version 10.0 inclut Spotify, Netflix, YouTube et plus encore 0PARTAGES 3 0 Tesla a récemment annoncé que la version 10.0 de son système de pilotage automatique embarqué, baptisé Autopilot, a commencé à être déployée aux États-Unis sur les Tesla Model S, X et 3. L’entreprise a précisé que les clients qui ont payé pour l’option « Full Self-Driving » de son logiciel Autopilot bénéficieront en priorité de ce déploiement. Dans environ une semaine, elle publiera une nouvelle Build présentée comme une légère amélioration de cette version 10, a déclaré Elon Musk, CEO de Tesla. L’entreprise assure qu’il s’agit de la plus importante mise à jour de son logiciel à ce jour et souligne que toutes ces améliorations constituent un avantage clé de l’achat de ses voitures autonomes.





La version 10.0 du logiciel Autopilot inclut beaucoup de nouvelles options de divertissement afin de répondre dans certains cas aux nombreuses sollicitations des clients. Spotify Premium, Netflix, Hulu (y compris avec la TV en direct) et YouTube sont maintenant disponibles. Tesla prévient toutefois que les services vidéo ne peuvent être visionnés à bord du véhicule que lorsque ce dernier est stationné. En outre, les personnes qui diffusent leur musique en continu via Bluetooth peuvent, grâce à cette mise à jour, voir apparaitre les pochettes d’album sur l’écran Tesla.





Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, nous pouvons citer Car-aoke qui est livré avec une grande bibliothèque de paroles de musiques et prend en charge plusieurs langues. Les paroles des chansons sont affichées sur l’écran de votre Tesla et synchroniser avec la chanson. Signalons également que le premier niveau de Cuphead a été ajouté à Tesla Arcade.



La fonctionnalité « I’m feeling lucky » de Google à la sauce Tesla



La fonctionnalité « I’m feeling lucky » de Google expose à l’utilisateur une réponse contextualisée, en fonction de celui qui pose la question et des paramètres environnementaux (localisation, historique des précédentes interactions, heure de la journée…), et unique. Tesla a repris ce concept de Google et propose désormais des fonctionnalités similaires grâce à sa nouvelle mise à jour de l’Autopilot. Vous pouvez sélectionner cette option soit pour la nourriture (« I’m feeling hungry ») ou pour des centres d’intérêt (« I’m feeling lucky »).



En ce qui concerne la conduite et les fonctionnalités de base du véhicule, Tesla a rebaptisé sa « Smart Summon » sa fonctionnalité qui permet d’appeler une voiture de la marque et a ajouté de nouvelles fonctionnalités. Smart Summon est une exclusivité pour les clients Tesla ayant souscrit aux options Full Self-Driving et Enhanced de l’Autopilot qui permet à un véhicule autonome de quitter une place de stationnement et de contourner les obstacles pour rejoindre son propriétaire. La voiture doit être dans votre champ de vision pour que Smart Summon fonctionne.



Autre nouveauté, les enregistrements vidéo effectués quand les voitures Tesla sont en Sentry Mode, une option offrant une couche supplémentaire de sécurité contre le vol, sont maintenant stockés dans un dossier séparé du contenu des autres caméras et le nouveau « Joe Mode » destiné à éviter de réveiller les passagers endormis en réduisant le volume de certaines alertes de voiture a été introduit.



La société d’Elon Musk assure par ailleurs que l’application mobile Tesla a été enrichie pour contrôler encore plus d’aspects de la voiture à distance. Ses recommandations à ses clients pour recevoir cette mise à jour rapidement sont les suivantes : « assurez-vous que votre voiture est connectée au Wi-Fi. Vous recevrez automatiquement la version 10.0 lorsqu’elle sera prête pour votre voiture en fonction de votre emplacement et de la configuration de votre véhicule - il n’est pas nécessaire de demander la mise à jour ».



Source : Twitter



