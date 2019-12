Apple, Amazon et Google s'associent à une nouvelle organisation qui propose de définir un standard ouvert pour les périphériques domestiques intelligents Afin de les rendre plus compatibles 0PARTAGES 3 0 Les géants de l’industrie technologique Apple, Amazon, Google et l’Alliance Zigbee ont récemment annoncé la création d’un nouveau groupe de travail qui a pour mission la mise en place d’une norme ouverte et libre de droits pour les appareils domestiques intelligents qui fera de la sécurité sa priorité absolue. Le nom de ce groupe de travail est Connected Home over IP. Il faut préciser que l’Alliance Zigbee réunie des acteurs tels que : Legrand, NXP Semi-conducteurs, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Laboratoires de silicium, Somfy, wulien, Signify (anciennement Philips Lighting), IKEA…





Actuellement, les appareils domestiques intelligents fonctionnent bien au sein de leur propre écosystème, mais la compatibilité demeure un problème lorsqu’on essaie de les combiner et de les apparier. La sécurité est une autre préoccupation majeure des consommateurs, car l’engouement pour les appareils intelligents ne cesse de croître, mais les garanties de sécurité offertes en parallèle ne semblent pas suivre la tendance. La nouvelle organisation, baptisée Connected Home over IP, entend bien venir à bout de ces problèmes.



Ainsi, grâce aux efforts conjugués des membres de la Connected Home over IP, les futurs appareils domestiques intelligents pourraient s’appuyer sur un nouveau standard ouvert garantissant plus de compatibilité et de sécurité et travailler avec diverses plateformes et assistants intelligents tels que Siri d’Apple, Alexa d’Amazon et Google Assistant. Étant donné que la norme sera ouverte et libre de redevances, elle encouragera un plus grand nombre de fabricants et de développeurs à la soutenir.



Il s’agira probablement d’une victoire majeure pour les consommateurs qui doivent choisir parmi une pléthore de questions relatives à la compatibilité des appareils et aux protocoles. Ces problèmes les enferment dans un écosystème, qu’ils ont du mal à quitter par la suite. Si ce projet (Projet CHIP selon certaines sources) venait à s’appuyer sur une solution logicielle, les utilisateurs pourraient espérer que les dispositifs existants soient mis à niveau pour assurer la prise en charge. Toutefois, le site Web de la Connected Home over IP précise que le projet est axé sur les nouveaux produits.



Le groupe de travail explique également sur son site que l’ébauche des spécifications du nouveau protocole sera disponible à la fin de 2020 et que ce dernier ne sera pas entièrement créé à partir de zéro, mais qu’il s’inspirera plutôt des systèmes et protocoles existants, dont les suivants : Alexa Smart Home d’Amazon, HomeKit d’Apple, Weave de Google et la Dotdot data models de l’Alliance Zigbee. En ce qui concerne les technologies de mise en réseau, les normes les plus récentes seront prises en charge, notamment les technologies WiFi 6 et Bluetooth Low Energy 5.0.





Une chose que la norme ouverte ne fera pas, c’est tenter de normaliser les interfaces utilisateur des maisons intelligentes. Les appareils de différents fabricants, ainsi que les applications mobiles comme Apple’s Home et Google Home continueront à utiliser leurs propres interfaces utilisateur uniques.



Il faudra probablement attendre quelques années encore avant de voir les premiers appareils domestiques intelligents compatibles avec la future norme de la Connect Home over IP arriver sur le marché. Mais la possibilité d'utiliser à l’avenir tous les appareils domestiques intelligents sur n’importe quelle plateforme mobile et avec n’importe quel assistant intelligent devrait réjouir de nombreux consommateurs.



