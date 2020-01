Boeing a officiellement cessé de fabriquer les avions 737 Max cloués au sol à cause des problèmes logiciels, Pendant qu'Airbus a décidé d'augmenter la production de l'A321 Neo 0PARTAGES 10 0 Alors que Boeing a seulement découvert le dernier des



Dans une déclaration, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a dit que sa priorité est la sécurité, et qu'elle « suit un processus approfondi et délibéré pour vérifier que toutes les modifications proposées au Boeing 737 MAX répondent aux normes de certification les plus élevées ». L’agence fédérale a ajouté qu'elle continue à travailler avec d'autres régulateurs de sécurité « pour examiner le travail de Boeing, alors que la compagnie effectue les évaluations de sécurité requises et traite toutes les questions qui se posent pendant les essais ». Toutefois, elle n'a pas indiqué de délai pour l'achèvement de ses travaux.





Pour rappel, le 737 Max de Boeing est interdit de vol depuis mars dernier suite à deux accidents mortels qui ont impliqué deux compagnies aériennes et fait 346 morts. Pendant ce temps, la compagnie a continué à construire les avions, bien qu’elle n'ait pas pu livrer les 737 Max à ses clients, et même si le rythme de production avait été légèrement réduit à 42 par mois. Maintenant, selon CNN Business, Boeing a environ 400 jets terminés, stationnés à Washington et au Texas, en attente d'être livrés aux compagnies aériennes du monde entier, dont la plupart avaient déjà différé, jusqu'en juin au moins, la reprise les vols commerciaux utilisant l’avion en difficulté.



L’avion 737 Max ne volera pas de nouveau avant au moins la mi-2020



Boeing espérait que l'avion vole à nouveau avant la fin de l'année 2019, avant d’annoncer en décembre qu’il avait l’intention de suspendre temporairement la production. Dans un communiqué de presse publié sur son site Web mardi, la compagnie a annoncé qu'il estime maintenant que le 737 Max en difficulté ne pourra pas voler de nouveau avant au moins la mi-2020. Ce nouveau délai annoncé signifie que le 737 Max aura été immobilisé au sol pendant au moins un an, quelle que soit la date à laquelle il reprendra son vol. En décembre, Stephen Dickson, administrateur de la FAA, avait annoncé que l'approbation ne viendrait qu'en 2020.

Boeing a dit qu’il informera ses clients et ses fournisseurs du nouveau calendrier. Boeing a déclaré dans le communiqué de presse :



« Cette estimation mise à jour s'appuie sur l'expérience que nous avons acquise jusqu'à présent dans le cadre du processus de certification. Elle est soumise à nos efforts continus pour faire face aux risques connus liés aux horaires et aux développements ultérieurs qui pourraient survenir dans le cadre du processus de certification ». « Elle tient également compte de l'examen rigoureux que les autorités de régulation appliquent à juste titre à chaque étape de leur examen du système de contrôle de vol du 737 Max et du processus du Joint Operations Evaluation Board qui détermine les besoins en formation des pilotes ».



Les défauts continuent à faire surface sur l'avion, notamment un tout nouveau problème logiciel (distinct du système de contrôle de vol MCAS responsable des accidents mortels de l'année dernière)





Cependant, malgré l’arrêt de production, Boeing n'accordera pas de congé ou ne licenciera pas de travailleurs. En effet, Boeing qui espère toujours reprendre bientôt le travail sur l'avion, les économies réalisées par le processus de licenciement des travailleurs seraient probablement limitées. CNBC a rapporté récemment que Boeing serait en pleine négociation pour obtenir



Dans un courriel adressé aux employés de Boeing la semaine dernière, le nouveau PDG Dave Calhoun a déclaré que la société « continuerait à prendre des mesures pour maintenir notre chaîne d'approvisionnement et l'expertise de notre main-d'œuvre afin que nous soyons prêts à relancer la production ».



La suspension de fabrication de l’avion 737 Max aura un effet sur les fournisseurs



Selon CNN Business, si Boeing ne compte par libérer le personnel travaillant sur le 737 Max, ce ne sera pas le cas chez ses fournisseurs. Le plus grand fournisseur de Boeing, Spirit AeroSystems (SPR), qui fabrique le fuselage et d'autres pièces pour la Max, a annoncé le 10 janvier qu'il allait licencier 2 800 employés à Wichita, dans le Kansas. L'arrêt de Spirit durera probablement plus longtemps que celui de Boeing, car il a continué à fabriquer 52 fuselages par mois depuis mars, soit plus que le rythme réduit auquel Boeing construisait, a rapporté CNN.



D'autres fournisseurs de Boeing auraient également licencié du personnel sans faire d'annonces publiques, a rapporté CNN. Selon l'agence de notation Moody's, au moins sept autres fournisseurs de Boeing ont tiré 10 % ou plus de leurs revenus du programme 737 Max. Quant à Spirit, le Max représentait environ 50 % des activités, selon CNN.



Pendant que Boeing cesse temporairement de fabriquer le 737 Max, Airbus a décidé d’augmenter la production de l’A321 Neo



Alors que Boeing a suspendu la construction du 737 MAX et estimé la reprise des vols commerciaux au moins à mi-2020, l’avionneur européen Airbus va augmenter la production. La compagnie a annoncé mardi, la création, d'ici à mi-2022, d'une nouvelle chaîne d'assemblage de l'A321, lit-on sur son site Web. Après avoir étudié plusieurs sites (Hambourg, Illescas en Espagne notamment), Airbus a choisi Toulouse « pour sa compétitivité globale, les délais de commercialisation, le coût d'investissement, la surface au sol et les ressources disponibles ».





Installée dans l'usine "Jean-Luc Lagardère" dans lequel sont assemblés les A380, la nouvelle ligne d'assemblage final « sera dotée des dernières technologies numériques », explique Airbus. Selon des sources syndicales, elle sera néanmoins moins automatisée que celle de Hambourg qui a connu des difficultés. La chaîne d'assemblage actuelle d'A320 de Toulouse sera elle aussi modernisée.



Selon Airbus, la nouvelle chaîne d'assemblage permettra de résorber en partie les goulets d'étranglement observés dans la production de l'A321, assemblé aujourd'hui à Hambourg et à Mobile aux États-Unis. Pour l'usine toulousaine, qui construit aujourd'hui 16 A320 par mois, mais pas d'A321, cette nouvelle chaîne d'assemblage permet de surfer sur un segment de marché qui a le vent en poupe. Les ventes d'A321 deviennent de plus en plus importantes par rapport à l'A320. « L'A321 représente désormais 40 % du carnet de commandes des avions de la famille A320 », d’après Airbus.



Boeing et son avion 737 Max, son modèle le plus vendu à ce jour, sont plongés dans un état de crise permanent depuis près d'un an. La compagnie ne pouvait pas continuer indéfiniment à supporter les coûts de leur construction sans pouvoir les livrer. Avec un éventuel levé d’interdiction de vol en mi-2020, c’est difficilement que Boeing devrait reprendre, à cause des dettes dues à l’échouement du 737 Max, fabriqué à l’époque pour concurrencer A320neo.



« Nous bénéficions d'une forte demande qui atteint des niveaux sans précédent pour notre famille leader A320neo, en particulier ses dérivés A321 long-courrier (Long Range (LR)) et très long-courrier (Xtra Long Range (XLR) », a déclaré Michael Schoellhorn, Chief Operating Officer d'Airbus. « Afin d'optimiser le flux industriel, nous avons décidé d'augmenter notre capacité et flexibilité globale de production pour l'A321, mais aussi d'établir une chaîne d'assemblage final de nouvelle génération à Toulouse ».



Source : Boeing, Airbus



Et vous ?



Que pensez-vous de l’arrêt temporaire de la construction de l’avion le plus vendu de Boeing ?

Que pensez-vous de l’augmentation de la production des A321 Neo alors que le 737 Max est en difficulté ?

A321 Neo est-il parti pour ravir les parts de marché du Boeing 737 Max ?



