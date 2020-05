Des modules IoT pour applications connectées Une association de Arrow Electronics, Panasonic Industry et STMicroelectronics 0PARTAGES 4 0 Arrow Electronics, Panasonic Industry et STMicroelectronics s’associent pour fournir des

Le 20 mai dernier, les trois géants de l'industrie technologique et électronique, à savoir Arrow Electronics, Panasonic Industry et STMicroeectonics ont mis sur le marché le nouveau produit de leur association : un module IoT qui permet aux clients de tester et de lancer facilement leurs idées en termes d'objets connectés.



Il s’agit d’une solution intelligente en périphérie de réseau intégrant plusieurs capteurs sans fil basse consommation, basée sur le kit de développement multicapteurs BlueTile de ST (STEVAL-BCN002V1B), associée aux capteurs embarqués environnementaux et audios de Panasonic Industry, et largement distribuée par Arrow Electronics. Le but étant de réduire les coûts et le temps de mise sur le marché d’un projet, et ainsi optimiser la production et les rendements, pour les industries cibles.





Philip Lolies, vice-président, Marketing et applications, chez ST, déclare ainsi que « Grâce aux caractéristiques et à la conception exceptionnelles du kit de développement de nœuds de capteurs BlueTile de ST, les modules proposés par Panasonic Industry et disponibles auprès d’Arrow Electronics permettent d’accélérer la création d’une large gamme de capteurs connectés en périphérie de réseau pour un large éventail d’applications connectées à l’Internet des objets »



De son côté, Panasonic Industry, par l’intermédiaire du Dr Sara Ghaemi, Team Leader, IoT, affirme que « Panasonic Industry propose un service client hors pair à toutes les étapes du cycle de vie de ses produits, de la conception au développement et de la validation au marché secondaire. Ces modules aident les clients à réduire leurs activités de développement et le coût global de leurs produits tout en conjuguant le plus haut niveau de qualité et les certifications requises. Cette nouvelle solution répondra aux besoins des clients pour des applications industrielles, domestiques et personnelles intelligentes. »



Et enfin, « L’utilisation de modules de détection sans fil préqualifiés pour concevoir ces systèmes permet d’accélérer la phase de développement et de réduire le budget correspondant, permettant à nos clients de raccourcir leurs délais de mise sur le marché. En travaillant avec ST et Panasonic, nous réunissons les briques de détection et de communications sans fil fondamentales dans une offre adaptée pour une conception accélérée. » nous dit Matthias Hutter, Vice-Président, Product Management et Supplier Marketing, Arrow Electronics.



Source : Communiqué de presse



Ce nouveau module associé à des capteurs embarqués, servirait-il vos projets ?

