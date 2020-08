SpaceX accélère sa production et fabrique 120 satellites Internet Starlink par mois, Un rythme sans précédent dans l'industrie spatiale 0PARTAGES 2 0 SpaceX augmente la production de ses petits satellites (smallsats) Starlink pour l'Internet haut débit et produit actuellement 120 satellites par mois, selon une présentation faite à la Commission fédérale américaine des communications (FCC) le mois dernier. Selon les analystes cités par CNBC, ce rythme de fabrication est sans précédent dans l'industrie spatiale. SpaceX, la société d’Elon Musk, a finalisé 10 lancements de ses satellites, complétant leur nombre à près 600 en orbite. La société a aussi demandé l’augmentation du nombre de ses terminaux.



Starlink est l'ambitieux plan de la société SpaceX qui vise à construire un réseau interconnecté d'environ 12 000 petits satellites, pour transmettre l'Internet à haut débit depuis l'orbite vers n'importe quel endroit du monde. En octobre dernier, la société a demandé l'autorisation de l'Union internationale des télécommunications pour





Depuis le 24 mai 2019, date à laquelle la société a lancé ses 60 premiers smallsats, SpaceX a placé 595 smallsats Starlink en orbite basse au cours de 10 missions réussies. La dernière mission a eu lieu le 7 août. Un véhicule de lancement SpaceX Falcon 9 B5 a mis 57 petites sondes Starlink en orbite basse à 550 km d'altitude. Le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que SpaceX a besoin de 400 à 800 satellites Starlink en orbite pour commencer à déployer une couverture minimale. À mesure que cet objectif se rapproche, SpaceX s'intéresse à l'arrivée d'un programme bêta, qui aidera la société à tester le service en vue d'une éventuelle consommation mondiale.



Le mois dernier, SpaceX a confirmé l'augmentation de la production de ses satellites à la Commission fédérale américaine des communications, déclarant qu'il « construit actuellement 120 satellites par mois ». La société de Musk a aussi dit dans sa présentation qu’elle a « investi plus de 70 millions de dollars dans le développement et la production de milliers de terminaux d'utilisateurs par mois ». Elle affirme également avoir « investi des centaines de millions de dollars dans Starlink à ce jour », d’après la présentation de SpaceX.





Selon CNBC, il est difficile de mettre en contexte ce que signifie le rythme de production des satellites de SpaceX, étant donné la différence de taille et de complexité des engins spatiaux construits par d'autres entreprises. Mais le fondateur de Quilty Analytics, Chris Quilty, a déclaré à CNBC que la fabrication de Starlink se fait à une vitesse jamais vue auparavant dans le secteur des satellites. La société de recherche et d'investissement de Quilty se concentre sur le secteur des communications par satellite.



SpaceX fabrique les satellites Starlink 20 fois plus vite que les satellites NEXT d'Iridium



« Pour mettre les choses en perspective, Iridium, qui détenait auparavant le record de la plus grande constellation de satellites commerciaux, fabriquait des satellites au rythme d'environ six satellites par mois au plus fort de la production », a déclaré Quilty.



CNBC rapporte que les satellites NEXT d'Iridium ont une masse près de trois fois supérieure à celle d'un satellite Starlink, soit environ 670 kilogrammes contre 260 kilogrammes selon les estimations. Mais, même en tenant compte du fait que chaque Starlink est plus petit qu'un satellite Iridium, SpaceX construit son vaisseau spatial 20 fois plus vite. Quilty a notamment souligné que les satellites Iridium ont été construits par le conglomérat aérospatial européen Thales Alenia Space.



En comparaison avec la startup concurrente OneWeb – un projet de constellation d'environ 600 satellites de télécommunications circulant également sur une orbite basse pour fournir aux particuliers un accès à Internet à haut débit –, elle construisait des satellites à un rythme d'environ 30 par mois avant de faire faillite, a rapporté CNBC. Quilty a également souligné le fait que la chaîne de production de OneWeb a été conçue et construite en collaboration avec Airbus, un autre géant européen de l'aérospatiale. Quilty conclut que cela fait de Starlink la seule des trois à posséder des satellites construits uniquement par une entreprise américaine, ainsi que la plus productive.



« L'ingéniosité américaine l'emporte une fois de plus », a déclaré Quilty.



En juillet, SpaceX a déposé une demande auprès de la Commission fédérale des communications des États-Unis sollicitant



La recherche de solutions contre la pollution lumineuse se poursuit



Avec la mission de janvier, SpaceX a lancé



Le pare-soleil, comme l'appelle SpaceX, est une visière déployable conçue pour empêcher la lumière du soleil de se refléter sur les parties les plus brillantes des satellites, comme les antennes. La société - ainsi que les astronomes et les défenseurs du ciel étoilé du monde entier - espère réduire la luminosité globale de la flotte Starlink. Cela leur permettra d'apparaître aussi sombres que possible dans le ciel nocturne, minimisant ainsi leur impact sur les observations du ciel nocturne.



CNBC rapporte qu’il semble que le principal goulot d'étranglement du service de Starlink actuellement réside dans la rapidité avec laquelle SpaceX peut lancer les satellites, selon la société d'analyse industrielle Bryce Space and Technology. La société a lancé des missions Starlink environ une fois par mois avec sa flotte de 60 satellites dans son véhicule Falcon 9.



« Avec 60 satellites par Falcon 9, SpaceX est également amené à mettre en service son lanceur Starlink dès que possible, car la société affirme que chacun d'eux pourra transporter 400 satellites Starlink à la fois », a déclaré à CNBC Phil Smith, analyste principal de l'espace chez Bryce Space.



Selon un commentateur, il serait judicieux d’attendre que les tests bêta soient achevés avant d’augmenter la production des satellites Starlink. « Il ne sert à rien d'accélérer la fabrication de ces satellites tant que leur test bêta n'est pas terminé. Ce serait vraiment horrible s'ils déployaient 12 000 satellites pour découvrir qu'il y a un problème matériel majeur ». Et vous, qu’en pensez-vous ?



Que pensez-vous de ce rythme de fabrication des satellites Starlink ?

Quel commentaire faites-vous du pare-soleil de SpaceX pour rendre les satellites moins lumineux ?



