Un hacker de Tesla révèle ce que recherche la caméra installée face au conducteur, Elle se concentrerait sur le regard du conducteur 0PARTAGES 4 0 Depuis que les Model 3 et Y ont commencé à sortir de l'usine d'assemblage de Fremont, Tesla les a équipées d’une caméra orientée vers le conducteur dans la berline électrique. Montée dans le rétroviseur, cette fonction est devenue active dans certains de ces modèles un peu plus tôt cette année avec le consentement des propriétaires, afin d’aider à développer des caractéristiques pour améliorer la sécurité. Mais un hacker a découvert les événements que le constructeur automobile essaie de détecter avec la caméra orientée vers le conducteur.



Un hacker prétend avoir découvert ce que surveille la caméra orientée vers la cabine dans la Tesla Model 3, ses résultats suggérant que le constructeur de voitures électriques espère pouvoir identifier les comportements des conducteurs qui pourraient précéder un accident de voiture. L'utilisateur de Twitter "green" enquête régulièrement sur la technologie embarquée de Tesla, et ses dernières découvertes suggèrent que Tesla utilise la caméra interne de la Model 3 pour capturer les mouvements de la tête et des yeux du conducteur.





Lorsque Tesla a lancé la Model 3, elle a équipé le véhicule d'une caméra standard orientée vers la cabine, située au-dessus du rétroviseur. À l'époque, le constructeur automobile a déclaré que la caméra n'était pas active et qu'elle serait utilisée à l'avenir. Musk a confirmé en avril que l'une des utilisations de la caméra orientée vers le conducteur serait une fonction anti-vandalisme pour surveiller les passagers de son futur réseau de robotaxis. La caméra pourrait être utilisée pour dissuader les passagers de vandaliser les véhicules ou au moins pour recueillir des preuves de tels actes.



Pendant près de 3 ans, la caméra n'a pas été utilisée dans les véhicules de modèle 3 et de modèle Y jusqu'au début de cette année, mais en juin, Tesla a publié une mise à jour du logiciel qui a activé la caméra. Vous vous demandez certainement pourquoi le constructeur active la caméra dans ses voitures maintenant. Comme Electrek l'a indiqué en juin, la société a permis à certains conducteurs de la Tesla Model 3 d'activer la caméra, ce qui a permis à Tesla de capturer automatiquement des images et un court clip vidéo juste avant une collision ou un événement de sécurité, afin d’améliorer la sécurité de ses véhicules électriques.



« Aidez Tesla à continuer à développer des véhicules plus sûrs en partageant les données de la caméra de votre véhicule. Cette mise à jour vous permettra d'activer la caméra intégrée dans la cabine au-dessus du rétroviseur. Si elle est activée, Tesla capturera automatiquement des images et un court clip vidéo juste avant une collision ou un événement de sécurité afin d'aider les ingénieurs à développer des caractéristiques et des améliorations de sécurité à l'avenir. Comme d'habitude, vous pouvez ajuster vos préférences de partage de données en appuyant sur Contrôles > Sécurité & Sûreté > Partage de données > Analyse des caméras ».



Tesla n'utilise pas activement la caméra pour surveiller l'attention des conducteurs, les images et les séquences ne seraient pas liées à un conducteur en particulier. Le constructeur automobile affirme plutôt qu'il utilise uniquement les données pour améliorer les caractéristiques existantes et futures. La société n’a pas donné d’autres détails sur l’utilisation qu’il ferait de sa caméra.



Une caméra destinée à détecter des événements tels que "les yeux vers le haut" et "les yeux vers le bas"



L’utilisateur @greentheonly a rapporté ce qu'il a découvert grâce au logiciel qui régit la caméra face au conducteur, et les événements surveillés incluent l'utilisation du téléphone. En ce qui concerne le suivi du regard, la Model 3 et la Model Y savent si le conducteur a les yeux vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, les yeux fermés, regarde normalement la route, ou s'il porte des lunettes de soleil.





Ces événements suggèrent que Tesla explore au moins un système de surveillance du conducteur basé sur le suivi du regard plutôt que de simplement prévoir d'utiliser la caméra pour surveiller les passagers dans les futurs robotaxis. La seule fonction de surveillance active du conducteur de Tesla, lorsque le pilote automatique est enclenché, est de détecter si un couple est appliqué à la roue.



Les propriétaires qui ont un accident pourraient se voir refuser, à l’avenir, une demande d'indemnisation par Tesla s'ils n'ont pas fait attention à la route. N'oubliez pas que le constructeur automobile américain gère actuellement sa propre compagnie d'assurance.



Les réactions au Tweet de green comprennent des propriétaires inquiets qui soutiennent que le but du pilote automatique de Tesla ou de ses capacités d'auto-conduite est de leur permettre de regarder leur téléphone sans s'inquiéter, ainsi que des propriétaires qui accusent Tesla qui essaie de « faire porter le blâme au conducteur pour les accidents liés à l’Autopilot ».



Mais Elon Musk et sa société ne sont pas les seuls. Super Cruise - le système de conduite semi-autonome de General Motors - comprend également une caméra orientée vers la cabine pour s'assurer que le conducteur est responsable de son acte de conduite. En allant plus loin, il faut également tenir compte du fait que les voitures reliées à Internet stockent des données des tiers avec ou sans consentement.



Le Washington Post a rapporté en décembre dernier qu’ une Chevrolet Volt 2017 a conservé des relevés téléphoniques, des adresses, des e-mails, des photos, la façon dont la voiture a été conduite et l'emplacement de la voiture à presque tout moment. CNBC a aussi rapporté en mars 2019 qu’une Tesla a



Par ailleurs, Tesla a également amélioré sa fonction de "



Musk a également mis au point une nouvelle fonction "vue d'oiseau vectorielle" pour aider les conducteurs à se garer et à gérer les espaces restreints, mais elle fait partie de l'option self-driving complète, qui coûte 8000 dollars de plus sur une nouvelle voiture. Mais il pourrait s'agir d'un ajout intéressant pour tous ceux qui ont déjà acheté l’option conduite autonome intégrale.



Quoi que Tesla n’ait pas révélé les usages de sa caméra, on peut se réjouir de ce qu'il travaille activement à l'amélioration de la surveillance du conducteur, car c'est actuellement l'une des plus grandes faiblesses de l’Autopilot de Tesla probablement.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Quel commentaire faites-vous de ce que Tesla serait en train de travailler activement à l'amélioration de la surveillance du conducteur ?

Tesla pourrait aussi utiliser la caméra pour vous accuser d’être responsable dans un accident. Qu’en pensez-vous ?



Voir aussi :



