Tesla va procéder à une large diffusion de la version bêta de la suite "Full Self-Driving" « d'ici la fin de l'année », En commençant par un déploiement « extrêmement lent et prudent » 0PARTAGES 3 0 Tesla a envoyé la première mise à jour de la version bêta de son logiciel "Full Self-Driving" (FSB) ou conduite autonome intégrale à un groupe de clients sélectionnés cette semaine, a tweeté mardi le PDG Elon Musk. De Plus, la suite complète de la FSB de Tesla est prête à être diffusée à grande échelle d'ici la fin 2020 à tous les conducteurs qui ont acheté cette capacité, a déclaré Elon Musk, lors de son appel aux gains du troisième trimestre. Musk a déclaré que Tesla abordait cette mise à jour logicielle « avec beaucoup de prudence » car « le monde est un endroit complexe et désordonné ».



Le dernier appel aux gains Tesla est fait, et contrairement aux appels précédents où le PDG Elon Musk a pris des tangentes incontrôlées, cet appel a été assez discret. Nous avons appris des choses plutôt intéressantes sur le projet de Tesla de mettre en place son système FSB sur lequel il travaille depuis des années. Tout d'abord, la version bêta initiale a commencé. Musk a déclaré qu'elle a été diffusée à un très petit groupe de personnes, mais que le nombre de personnes utilisant la version bêta augmentera probablement dès ce week-end et qu'il augmentera rapidement à partir de là. Il a affirmé qu'elle pourrait être diffusée à l'échelle du réseau d'ici la fin de l'année.





« Nous commençons très lentement et très prudemment parce que le monde est très complexe et désordonné », a déclaré Elon Musk en parlant du lancement de la version bêta de la suite FSD à un groupe restreint de personnes, qui a commencé tard mardi. « Nous l'avons mise en ligne hier soir, et nous verrons ensuite comment ça se passe, puis nous la diffuserons probablement à un plus grand nombre de personnes ce week-end ou au début de la semaine prochaine. Puis nous l'augmenterons progressivement jusqu'à ce que nous ayons, nous l'espérons, une large diffusion d'ici la fin de l'année ».



Tesla avait initialement prévu de publier une version complète de la mise à jour du FSB de l’Autopilot à la fin de 2019, mais sans succès. Cette fois, Tesla semble déterminé à livrer la prochaine mise à jour dans les délais prévus, et depuis un certain temps, Elon Musk a fourni avec diligence des mises à jour sur la publication du prochain grand déploiement du logiciel de Tesla.



En septembre dernier, le PDG de Tesla a prédit que la prochaine mise à jour de l’offre FSD sortirait dans un mois. Le 8 octobre, Musk a déclaré que la dernière version de la FSD de la technologie Autopilot serait capable de « conduire sans intervention. La version bêta limitée sera disponible dans quelques semaines ». Quatre jours plus tard, Musk a annoncé que la version limitée de la suite FSD serait disponible le 20 octobre. Tesla a tenu parole, et certains pilotes chanceux ont reçu la capacité mardi soir.





Cependant, Musk envisage déjà des versions plus larges du logiciel FSD si les choses se passent bien. On ignore qui possède actuellement le logiciel ou comment ils ont été sélectionnés pour le recevoir. La mise à jour ne s'adresserait apparemment qu'aux seuls clients du programme d'accès anticipé de Tesla, ce qui permettra aux conducteurs d'accéder au système d'aide à la conduite partiellement automatisé dans les rues en ville. Le programme d'accès anticipé est utilisé comme une plateforme de test pour aider à résoudre les bogues du logiciel.



Néanmoins, la construction prudente de la fonctionnalité de conduite autonome utilisera le réseau neuronal de Tesla pour améliorer ses performances. « Bien sûr, plus le système collecte de données, plus il devient robuste », a déclaré Musk. « C'est un peu comme "Comment Google, en tant que moteur de recherche, s'améliore-t-il ?" C'est parce que les gens le programment en lui posant des questions tout le temps et en cliquant sur des liens particuliers ».



Toutefois, cette large diffusion de la version bêta de FSB cette année pourrait susciter quelques inquiétudes



On ne sait pas encore très bien ce que la version bêta de la FSB implique exactement en termes de fonctionnalités, mais elle devrait étendre la fonctionnalité existante de Tesla telle que le "Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt" pour ajouter des virages dans les intersections.



Au cours des derniers mois, Elon Musk a parlé du fait que Tesla travaille sur « une réécriture fondamentale significative du pilote automatique Tesla ». Il a taquiné à propos du nouveau changement de base de l’Autopilot, qui devrait être capable d'interpréter son environnement en 4D au lieu de 2D après la mise à jour et qui devrait entraîner une amélioration rapide des performances et la sortie plus rapide de nouvelles fonctionnalités.



En combinant ces changements à la fonction "Navigate on Autopilot" du constructeur, les véhicules Tesla seraient techniquement capables de naviguer à la fois dans les rues des villes et sur les autoroutes sans intervention du conducteur. Mais cette large diffusion de la FSB prévue pour cette année pourrait inquiéter plus d’un, notamment parce que Tesla n'a apparemment pas fait beaucoup de tests sur la route. Il s'est appuyé sur les données recueillies par les véhicules de ses clients pour effectuer des simulations afin de mieux former un réseau neuronal.



Lors de l'appel aux gains, Musk a fait valoir que l'avantage de l'Autopilot de Tesla vient du fait qu'une grande flotte de véhicules - environ 930 000 - est déjà sur la route. « Avoir un million de voitures qui fournissent un retour d'information, et plus particulièrement un retour d'information sur des situations bizarres dans les coins que vous ne pouvez même pas imaginer en simulation - c'est une chose qui est vraiment précieuse », a-t-il déclaré.





Ces voitures enregistrent des situations et fournissent des données d'entraînement pour améliorer les réseaux neuronaux nécessaires au logiciel d'intelligence artificielle qui alimente les voitures autonomes. L'approche de la société en matière de véhicules autonomes est principalement axée sur la vision par ordinateur, ou l'utilisation de caméras pour reconnaître et comprendre le monde.



Précédemment, Musk a décrit une version "Full Self-Driving" de l’Autopilot comme permettant à la voiture de se rendre du domicile de quelqu'un à son travail sans intervention du conducteur. Cependant, les conducteurs devront toujours être prêts à prendre le contrôle si la voiture rencontre un problème. Certains experts ont contesté la façon dont le PDG de Tesla parle de ces fonctionnalités par le passé, arguant qu'il brouille les pistes en vendant trop cher les capacités d'une voiture Tesla.



L’Autopilot peut centrer une Tesla dans une voie, même dans les courbes, et ajuster la vitesse de la voiture en fonction du véhicule qui la précède. La fonction "Navigate on Autopilot" peut suggérer - et effectuer - des changements de voie pour contourner les véhicules plus lents, et diriger une Tesla vers les échangeurs et les sorties d'autoroute.



L’Autopilot ne peut pas effectuer certaines de ces tâches si les repères de voie d'une route sont effacés ou manquants. Le conducteur doit également avoir une main sur le volant à tout moment, sinon le pilote automatique émet une série d'avertissements avant de se désengager complètement. Mais lorsque ces fonctions marchent de concert, on peut avoir l'impression que la voiture se conduit toute seule, mais le conducteur reste responsable en cas d'erreur ou d'accident. Rappelons qu’il y a eu un certain nombre d'accidents mortels impliquant des véhicules Tesla dont l’Autopilot était enclenché.



Les estimations de Musk pour le déploiement de la gamme FSD en fin d'année s’alignent avec son calendrier de mise en place de la flotte de robotaxis de Tesla. Le service de covoiturage nécessiterait une suite de FSD à intervention zéro qui pourrait fonctionner sans chauffeur. Pour que la flotte de robotaxis puisse prendre forme d'ici 2021, la FSD devrait être achevée au préalable.



