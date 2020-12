Wearable technology : Les ventes d'appareils portables atteignent 125 millions d'unités Soit une hausse de 35,1% au troisième trimestre, selon IDC 0PARTAGES 3 0 Le marché mondial des appareils portables a connu une croissance annuelle de 35,1 % au cours du troisième trimestre 2020 (3T20), avec des expéditions totales atteignant 125 millions d'unités selon les nouvelles données de l'International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker.



Cette hausse est due à la fluctuation saisonnière, au lancement de nouveaux produits et à la pandémie mondiale. Les nouveaux produits d'Apple, de Samsung et d'autres sociétés ont contribué à renouveler l'intérêt pour des catégories populaires telles que les montres intelligentes et les appareils auditifs.



Parallèlement, les dépenses des consommateurs en électronique ont également augmenté au cours des derniers mois, alors que les dépenses pour les voyages, les restaurants et autres activités de loisirs ont diminué. Cette évolution des habitudes de consommation a été un autre catalyseur pour le marché des appareils portatifs.



"De nombreux pays ont commencé à assouplir les restrictions et à ouvrir leur économie au cours du troisième trimestre, ce qui a contribué à stimuler les activités de plein air ainsi que la demande de produits portatifs", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour IDC Mobile Device Trackers. "Entre-temps, l'élargissement de la gamme de prix de nombreux fournisseurs a permis à chacun de trouver son bonheur".



"La croissance à deux chiffres indique non seulement une forte demande, mais suggère également que de nombreuses personnes ont obtenu un dispositif portable pour la première fois sur les marchés émergents et développés", a déclaré Ramon T. Llamas, directeur de recherche, Appareils mobiles et AR/VR. "Considérez ce que cela signifie : une plus grande base installée d'utilisateurs d'appareils portables à l'avenir et une plus grande possibilité de remplacement des appareils dans les années à venir. Et, comme certains utilisateurs possèdent plusieurs appareils - comme des oreillettes et des bracelets - le marché des appareils portables bénéficiera d'une demande durable".







Informations sur les entreprises



Apple a été le leader du marché avec 33,1% de part de marché au cours du trimestre. Les AirPods et les montres Apple sont très populaires en raison de la demande liée à la pandémie. La gamme de montres Apple, en pleine expansion, a également permis d'offrir des appareils à des prix variés, y compris de nouveaux produits de milieu de gamme comme la Watch SE.



Xiaomi vient en deuxième position avec 17 millions d'unités expédiées, dont 12,8 millions de bracelets basiques. Le prix bas ainsi que l'expansion internationale ont permis à la société de progresser de 26,4 % en année pleine.



Huawei se classe troisième avec des expéditions unitaires totalisant 13,7 millions. Malgré les sanctions américaines, l'entreprise a réussi à stimuler sa croissance sur plusieurs marchés, même si ses ventes se sont concentrées en Chine. Néanmoins, en ne s'appuyant pas sur Google pour ses montres et avec de nombreux composants provenant de fournisseurs non américains, l'impact négatif sur les activités de Huawei dans le domaine des articles portables a été moindre que dans les autres catégories technologiques.



La stratégie de Samsung visant à attaquer le marché des oreillettes avec plusieurs marques continue de porter ses fruits puisque l'entreprise s'est classée quatrième sur le marché. Les expéditions de produits auditifs ont atteint 8,4 millions au cours du trimestre, et 2, 6 millions de montres intelligentes. Le fabricant d'électronique sud-coréen continue de regrouper les articles portables avec les smartphones et, du moins pour les montres intelligentes, la société continue d'investir dans le segment commercial, une stratégie employée par très peu de marques de montres intelligentes.



Fitbit et Boat sont à égalité à la cinquième place, chacun détenant 2,6 % du marché des articles portatifs. Les nouveaux appareils de Fitbit lancés vers la fin du trimestre ont été relativement bien accueillis et la baisse des prix des anciens modèles a permis à l'entreprise de rester dans le Top 5. Parallèlement, BoAt se concentre uniquement sur le marché indien (un marché en pleine croissance) et vend principalement des appareils sonores. Après la période de confinement en Inde, l'entreprise a bénéficié d'une campagne de marketing efficace et de liens avec les équipes de cricket locales. Si les ambitions de l'entreprise restent fortes, il lui manque la présence mondiale et la chaîne d'approvisionnement de ses nombreux concurrents.











Notes : Les articles portés au poignet comprennent les montres intelligentes (par exemple, Apple Watch, Wear OS), les montres de base (par exemple, Huawei Watch GT, Fossil's Hybrid) et les bracelets (par exemple, Xiaomi Mi Band).







Source : IDC



Et vous ?



Que pensez-vous de la technologie portable ?

Quelles marques préférez-vous dans le domaine des appareils portables ? Cette hausse est due à la fluctuation saisonnière, au lancement de nouveaux produits et à la pandémie mondiale. Les nouveaux produits d'Apple, de Samsung et d'autres sociétés ont contribué à renouveler l'intérêt pour des catégories populaires telles que les montres intelligentes et les appareils auditifs.Parallèlement, les dépenses des consommateurs en électronique ont également augmenté au cours des derniers mois, alors que les dépenses pour les voyages, les restaurants et autres activités de loisirs ont diminué. Cette évolution des habitudes de consommation a été un autre catalyseur pour le marché des appareils portatifs., a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour IDC Mobile Device Trackers., a déclaré Ramon T. Llamas, directeur de recherche, Appareils mobiles et AR/VR.a été le leader du marché avec 33,1% de part de marché au cours du trimestre. Les AirPods et les montres Apple sont très populaires en raison de la demande liée à la pandémie. La gamme de montres Apple, en pleine expansion, a également permis d'offrir des appareils à des prix variés, y compris de nouveaux produits de milieu de gamme comme la Watch SE.vient en deuxième position avec 17 millions d'unités expédiées, dont 12,8 millions de bracelets basiques. Le prix bas ainsi que l'expansion internationale ont permis à la société de progresser de 26,4 % en année pleine.se classe troisième avec des expéditions unitaires totalisant 13,7 millions. Malgré les sanctions américaines, l'entreprise a réussi à stimuler sa croissance sur plusieurs marchés, même si ses ventes se sont concentrées en Chine. Néanmoins, en ne s'appuyant pas sur Google pour ses montres et avec de nombreux composants provenant de fournisseurs non américains, l'impact négatif sur les activités de Huawei dans le domaine des articles portables a été moindre que dans les autres catégories technologiques.La stratégie devisant à attaquer le marché des oreillettes avec plusieurs marques continue de porter ses fruits puisque l'entreprise s'est classée quatrième sur le marché. Les expéditions de produits auditifs ont atteint 8,4 millions au cours du trimestre, et 2, 6 millions de montres intelligentes. Le fabricant d'électronique sud-coréen continue de regrouper les articles portables avec les smartphones et, du moins pour les montres intelligentes, la société continue d'investir dans le segment commercial, une stratégie employée par très peu de marques de montres intelligentes.etsont à égalité à la cinquième place, chacun détenant 2,6 % du marché des articles portatifs. Les nouveaux appareils de Fitbit lancés vers la fin du trimestre ont été relativement bien accueillis et la baisse des prix des anciens modèles a permis à l'entreprise de rester dans le Top 5. Parallèlement, BoAt se concentre uniquement sur le marché indien (un marché en pleine croissance) et vend principalement des appareils sonores. Après la période de confinement en Inde, l'entreprise a bénéficié d'une campagne de marketing efficace et de liens avec les équipes de cricket locales. Si les ambitions de l'entreprise restent fortes, il lui manque la présence mondiale et la chaîne d'approvisionnement de ses nombreux concurrents.: Les articles portés au poignet comprennent les montres intelligentes (par exemple, Apple Watch, Wear OS), les montres de base (par exemple, Huawei Watch GT, Fossil's Hybrid) et les bracelets (par exemple, Xiaomi Mi Band).Source : IDCQue pensez-vous de la technologie portable ?Quelles marques préférez-vous dans le domaine des appareils portables ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème