Les constructeurs de Sophia le robot prévoient un déploiement massif dans le cadre de la pandémie

Depuis son dévoilement en 2016, Sophia - un robot humanoïde - est devenu viral. L'entreprise qui la soutient a maintenant une nouvelle vision : produire des robots en masse d'ici la fin de l'année.Hanson Robotics, basée à Hong Kong, a déclaré que quatre modèles, dont Sophia, commenceraient à sortir des usines au cours du premier semestre 2021, tout comme les chercheurs prédisent que la pandémie ouvrira de nouvelles opportunités pour l'industrie robotique., a déclaré le fondateur et directeur général David Hanson, entouré de têtes de robots dans son laboratoire.M. Hanson estime que les solutions robotisées pour lutter contre la pandémie ne se limitent pas aux soins de santé, mais pourraient également aider les clients dans des secteurs tels que le commerce de détail et les compagnies aériennes., a-t-il ajouté.Le professeur de robotique sociale Johan Hoorn, dont les recherches ont inclus un travail avec Sophia, a déclaré que bien que la technologie soit encore relativement jeune, la pandémie pourrait accélérer une relation entre les humains et les robots., a déclaré M. Hoorn, de l'Université polytechnique de Hong Kong.Hanson Robotics lance cette année un robot appelé Grace, développé pour le secteur de la santé.Les produits des autres grands acteurs de l'industrie contribuent également à la lutte contre la pandémie. Le robot Pepper de SoftBank Robotics a été déployé pour détecter les personnes qui ne portaient pas de masque. En Chine, l'entreprise de robotique CloudMinds a contribué à la mise en place d'un hôpital de campagne géré par des robots lors de l'épidémie de coronavirus à Wuhan.L'utilisation de robots était en augmentation avant la pandémie. Selon un rapport de la Fédération internationale de robotique, les ventes mondiales de robots de services professionnels avaient déjà fait un bond de 32 % entre 2018 et 2019, pour atteindre 11,2 milliards de dollars.Certains êtres humains pourraient se méfier de mettre des robots dans des rôles aussi sensibles. Lorsqu'on lui a demandé si les gens devaient craindre les robots, Sophia avait une réponse toute prête.Quelqu'un a dit, s'est exclamé le robot.Source : Hanson RoboticsQue pensez-vous du robot Sophia ?