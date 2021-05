Un rapport de GrammaTech, société spécialisée dans les tests de sécurité et la recherche logicielle, basé sur les résultats d'une enquête de VDC Research, révèle que ce chiffre est atteint malgré le fait que 73,6 % des personnes interrogées considèrent la sécurité comme importante, très importante ou critique., explique Andy Meyer, directeur marketing de GrammaTech.Il ressort également du rapport que la sécurité est le deuxième défi de développement le plus cité pour les appareils IoT, mais que seulement 56 % des entreprises disposent de politiques et de procédures officielles pour tester la sécurité des appareils IoT.La sécurité est désormais le facteur le plus important (30,3 %) dans le choix des outils d'analyse de la composition des logiciels (SCA), qui ont été développés à l'origine pour vérifier la conformité de la propriété intellectuelle aux accords de licence. Les organisations qui utilisent SCA déclarent utiliser 10 % de code logiciel tiers en plus (64,2 %) dans leurs projets par rapport à celles qui n'utilisent pas SCA (53,8 %). En outre, les utilisateurs du SCA déclarent avoir 65 % plus de chances de terminer leur projet avant la date prévue (57 %) que ceux qui n'utilisent pas le SCA (34 %).Source : GrammaTech A votre avis, ce rapport est-il pertinent ou pas ?Que diriez-vous de l'importance accordée aux tests de sécurité des projets IoT au sein de votre organisation ?