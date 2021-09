Les explications d'Amazon

Vous aide à veiller sur vos proches : Astro pourra aider les clients qui s'occupent à distance de parents âgés et de proches. Votre proche peut demander à Astro de définir et d'envoyer des rappels, ou vous pouvez utiliser Drop In pour rester connecté. Lorsqu'ils sont utilisés avec Alexa Together, un nouveau service conçu pour aider les membres de la famille à se sentir plus à l'aise et confiants de vivre de manière autonome, les membres de la famille peuvent configurer des rappels et recevoir des alertes pour rassurer les soignants que leurs proches sont actifs et vaquent à leurs occupations. Alexa Together offre également à vos proches un accès mains libres 24h/24 et 7j/7 à Urgent Response, une ligne d'assistance d'urgence professionnelle.

Traitement sur l'appareil : nous avons conçu Astro pour gérer une grande partie du traitement des données sur l'appareil, y compris les images et les données brutes des capteurs qu'il traite lorsqu'il se déplace dans votre maison. Cela aide Astro à réagir rapidement à son environnement. De plus, votre identifiant visuel est stocké sur l'appareil et Astro utilise un traitement sur l'appareil pour vous reconnaître.

Indicateurs clairs lorsque les fonctionnalités de streaming sont actives*: Astro permet de comprendre facilement ce qu'il fait à un moment donné. Il a une lumière LED facile à voir sur son périscope pour vous faire savoir quand il diffuse de la vidéo ou de l'audio vers le cloud. Par exemple, le voyant au-dessus du périscope d'Astro deviendra vert chaque fois que la vidéo est diffusée dans le cloud, comme lorsque la vue en direct est en cours. Vous pouvez également voir une image dans l'image de votre propre vidéo ou un autre indicateur à l'écran. Lorsque Astro détecte le mot de réveil, un indicateur visuel signale qu'Astro enregistre votre demande vocale de diffusion vers le cloud. Par exemple, le voyant situé au-dessus du périscope d'Astro deviendra bleu.

Amazon a amorcé le déploiement d'un robot qui peut aider à surveiller votre maison, alimenté par Amazon Alexa et un tas de technologies d'intelligence artificielle. Astro peut faire (automatiquement ou en étant contrôlé à distance) le tour de votre maison, vous donner une vue en direct de ce qu'il voit et envoyer des notifications s'il voit quelque chose d'inhabituel. Cela signifie que vous pouvez surveiller votre animal de compagnie, détecter les intrus ou vous assurer que vous avez éteint le four. Astro est mobile grâce à une technologie qu'Amazon a baptisée Intelligent Motion. Il utilise la localisation et la cartographie simultanées (SLAM pour) pour s'assurer qu'Astro se déplace sans buter sur des objets, même si quelqu'un a oublié quelque chose sur le sol qui n'était pas là auparavant.Vous pouvez également configurer Astro pour qu'il fournisse des alertes utiles, par exemple lorsqu'un détecteur de fumée se déclenche ou si du verre brisé est détecté.Une technologie de vision par ordinateur appelée identification visuelle permet à Astro de reconnaître des membres spécifiques de votre famille, afin qu'il puisse correctement envoyer des messages et des rappels. Il peut même apporter à quelqu'un la télécommande (ou un autre objet). Déposez-le simplement dans le coffre à bagages d'Astro, et il reconnaîtra la bonne personne à qui le livrer.Astro, c'est aussi comme avoir Alexa en déplacement. Pendant que le robot vous suit, vous pouvez l'utiliser pour des tâches quotidiennes, comme contrôler votre maison connectée ou lancer un spectacle sur Amazon Prime.Dans un billet de blog, Amazon explique :« Astro est un nouveau type de robot différent, conçu pour aider les clients dans diverses tâches telles que la surveillance à domicile et le maintien de contact avec leur famille. Il rassemble de nouvelles avancées en matière d'intelligence artificielle, de vision par ordinateur, de technologie des capteurs et d'informatique vocale et de périphérie dans un package conçu pour être utile et pratique. Voici quelques-unes des façons dont Astro peut être utilisé dans la maison :« La capacité d'Astro à se déplacer ne crée pas seulement une utilité et un avantage pour le client, elle présente également une nouvelle façon de faire l'expérience de la technologie qui est amusante, divertissante et engageante. Au cours du développement, nous avons réalisé que donner une personnalité à Astro rendrait les interactions régulières plus agréables. Nous avons utilisé les commentaires de centaines de testeurs internes et nous nous sommes également inspirés des principes du cinéma, de la télévision, des jeux et de l'animation pour développer un personnage qui rend Astro unique. Astro utilise ses yeux numériques sur son écran rotatif, ses mouvements corporels et ses tons expressifs pour communiquer. Sa personnalité est également utile - par exemple, il traîne dans les endroits où il peut être le plus utile. Pour moi, c'est dans la cuisine, où je demande généralement une recette ou j'envoie Astro dire à ma famille que le dîner est prêt.« La personnalité d'Astro l'aide non seulement à communiquer son intention et à offrir des expériences agréables, mais elle suscite également des émotions telles que l'empathie lorsque les gens utilisent l'appareil. Lors des tests, nous avons été touchés par le nombre de personnes qui ont déclaré que la personnalité d'Astro leur donnait l'impression de faire partie de leur famille et que l'appareil leur manquerait dans leur maison après sa disparition. Ce type de connexion est rare avec l'électronique grand public, mais nous espérons qu'il sera courant avec Astro et d'autres futurs robots à la maison.« Construire Astro exigeait que nous innovions pour résoudre des défis scientifiques très difficiles. L'un d'eux était de savoir comment s'assurer qu'Astro était capable de se déplacer de manière autonome dans la maison. Intelligent Motion, la technologie qui donne à Astro la mobilité, utilise les progrès de la localisation et de la cartographie simultanées (SLAM) pour aider Astro à comprendre où il se trouve et à naviguer de manière autonome dans des environnements domestiques dynamiques qui changent constamment. En utilisant des systèmes embarqués avancés pour ajuster le cap en temps réel, Astro peut piloter autour d'objets qui n'étaient pas au sol la veille, ou même quelques secondes avant. Pour aider à personnaliser l'expérience, Astro prend également en charge une nouvelle fonction de vision par ordinateur appelée identification visuelle, qui permet aux membres du ménage d'apprendre à Astro à les reconnaître afin qu'il puisse envoyer un rappel ou appeler une personne spécifique, ou même trouver quelqu'un pour lui apporter un article que vous avez mis dans le coffre à bagages d'Astro.« Lors de la conception d'Astro, nous savions que des fonctionnalités de sécurité et de solides contrôles de confidentialité devaient être à la base de l'appareil. C'est pourquoi nous avons conçu Astro avec de multiples fonctionnalités de sécurité et des couches de confidentialité et de sécurité pour vous permettre de garder le contrôle de votre expérience et de protéger vos données. Par exemple, Astro propose :Astro sera disponible pour 1 449,99 $ US. Cependant, il existe un prix de lancement de 999,99 $ dans le cadre du programme d'accès anticipé d'Amazon Day 1 Editions, et cela comprend un essai de six mois de Ring Protect Pro. Amazon prévoit de commencer à inviter les participants à acheter Astro aux États-Unis « plus tard cette année ».Source : Amazon Que pensez-vous d'Astro ? Utile ou gadget ?Que pensez-vous du prix ?Êtes-vous intéressés ?Astro fonctionne avec Alexa. L'outil devrait-il permettre d'utiliser un autre assistant numérique à l'instar de Cortana, Siri ou même Google Assistant ? Dans quelle mesure ?Ring est une startup d'origine ukrainienne spécialisée dans la sécurité à domicile qui vend des sonnettes permettant de capturer de la vidéo et de l'audio. Elle a été rachetée par Amazon et a eu mauvaise presse ces dernières années, notamment parce que certains de ses dispositifs ont été utilisés pour de la surveillance suite à une association avec des forces de l'ordre , ou encore après que plus de 1500 identifiants Amazon Ring ont été livrés sur le darknet et dont des hackers se sont servi pour terroriser des habitants, en prenant le contrôle de leur sonnette connectée. Que pensez-vous du fait qu'Astro fonctionne lui aussi avec Ring ?Des risques de piratage ? Quelles conséquences possibles ?