Ce système hautement automatisé permet au conducteur de se concentrer sur d'autres activités lorsqu'une voiture équipée de cette technologie se trouve dans un trafic dense ou sur des autoroutes encombrées, a indiqué Mercedes-Benz dans un communiqué.L'autorité allemande KBA a approuvé le système sur la base des exigences techniques définies dans les règlements des Nations Unies.", a déclaré le président de l'autorité, Richard Damm, dans un communiqué.Au-delà de la réglementation de l'ONU sur les exigences techniques, les pays doivent également adopter une législation clarifiant où et comment ces systèmes peuvent être utilisés, ainsi que les questions de responsabilité."Avec cette étape importante, nous prouvons une fois de plus notre travail de pionnier dans le domaine de la conduite automatisée et nous amorçons également un changement radical de paradigme", a déclaré Markus Schaefer, directeur de la technologie chez Daimler.Dès que la législation en Chine et aux États-Unis sera en place, Mercedes-Benz offrira le système sur ces marchés, a ajouté M. Schaefer.L'approbation de l'Allemagne signifie que Mercedes-Benz peut offrir la Classe S avec Drive Pilot à ses clients en Allemagne au cours du premier semestre de 2022.De tels systèmes automatisés de niveau 3 sont autorisés en Allemagne depuis 2017. Selon Mercedes-Benz, il y a plus de 13 100 kilomètres (8 140 miles) d'autoroute adaptés au système Drive Pilot en Allemagne. Le gouvernement allemand considère le système Autopilot de Tesla, en comparaison, comme un système de niveau 2.Avec Drive Pilot, le conducteur peut enclencher le système dans un trafic lent et se concentrer sur des appels téléphoniques, la rédaction d'e-mails, la navigation sur Internet ou le visionnage d'un film. Le KBA a approuvé le système pour des vitesses de conduite allant jusqu'à 60 kilomètres par heure (37 miles par heure). Elle n'a pas encore décidé si elle allait l'autoriser pour des vitesses allant jusqu'à 130 km/h, ou pour un assistant de changement de voie qui automatiserait le dépassement d'une autre voiture.Source : L'organisme allemand de surveillance de l'industrie automobileQu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur les systèmes de conduite semi-autonome ? pensez-vous qu'ils soient assez sécurisés ?