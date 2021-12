Le taxi a percuté deux piétons, puis un conteneur à verre qui a été projeté en l'air et a explosé au sol. Le taxi a ensuite percuté un feu de signalisation, lui aussi projeté en l'air. Le véhicule a terminé sa course dans une camionnette en circulation au milieu du carrefour. Les dégâts sont survenus à la suite de la perte de contrôle du véhicule par le chauffeur dans le 13e arrondissement de Paris. Le conducteur a pointé du doigt un problème technique au sein de la voiture. Y faisant suite, la compagnie G7 a décidé de mettre la totalité de ses Model 3 à l’arrêt. 37 chauffeurs affiliés à G7 et équipés du même modèle de véhicule sont concernés par la mesure. La réaction de Tesla pour sa part se veut ferme : « il n’y a pas eu de défaillance technique. » L’entreprise californienne se tient prête à transmettre aux autorités les données dont elle dispose sur le véhicule. Une enquête est désormais ouverte sur le cas en parallèle des investigations des spécialistes.Le problème de fond avec lesdits véhicules vient de la publicité autour qui s’appuie sur le terme « Autopilot. » Le constructeur laisse par exemple l a possibilité aux conducteurs de jouer à des jeux vidéo tout en conduisant et renforce ainsi l’image du véhicule autonome qu’il vend à ses clients . C’est d’avis des autorités américaines de la publicité mensongère susceptible d’amener les conducteurs à surestimer les capacités réelles des Tesla . En Europe, un tribunal allemand est allé jusqu'à procéder à l'interdiction des déclarations publicitaires de Tesla relatives à la conduite autonome.Les véhicules autonomes promis par Elon Musk dès le terme de l’année 2019 sont toujours attendus. L’Autopilot dont le constructeur américain continue de faire la publicité demeure au stade « d’aide à la conduite. » C’est la raison pour laquelle des élus américains ont insisté sur la nécessité de renommer les système.Source : AFPQue pensez-vous de ce nom Autopilot ? Partagez-vous l’avis selon lequel Tesla doit être contraint de le modifier ?