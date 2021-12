La suggestion a été faite après que la jeune fille ait demandé à Alexa un "défi à relever".Lorsqu'il reste inoccupé, par exemple pendant les vacances, il n'est pas rare qu'un propriétaire d'Amazon Echo demande à Alexa de lui dire "". Généralement, une telle demande auditive fait que l'IA invite l'utilisateur à répondre à une question de quiz ou à une activité de brainstorming similaire.Mais ce n'était pas le cas de la fillette de 10 ans de Kristin Livdahl, à qui l'on a proposé un défi plutôt mortel.La mère de la jeune fille, Kristin Livdahl, a décrit l'incident sur Twitter.Elle a déclaré : "."," dit Alexa. "."", a déclaré Livdahl.".L'activité dangereuse, connue sous le nom de "défi du centime", a commencé à circuler sur TikTok et d'autres sites de médias sociaux il y a environ un an.Alors que les assistants virtuels agrègent le contenu, y compris les réponses aux questions des utilisateurs, et les idées de défis de jeux principalement à partir de moteurs de recherche et de sites Web tiers, l'absence de curation a naturellement laissé Livdahl et les net-citoyens inquiets des menaces que l'IA peut poser pour la sécurité de leurs enfants.", a raillé un utilisateur." a tweeté Chris Tisdall avec un jeu de mots, intentionnel ou non.Et, bien sûr, un discours a suivi pour expliquer pourquoi les prises électriques britanniques et allemandes sont plus sûres face à un tel défi, si l'on est assez tenté pour l'essayer.Un utilisateur de Twitter, John, a signalé avoir vu un autre défi bizarre présenté par Alexa :Amazon n'a pas expliqué la cause du problème, mais dans une déclaration, le géant de la technologie a confirmé que le problème a été corrigé.", aurait déclaré un porte-parole d'Amazon.".Il semble que la question du défi ait été automatiquement sourcée par Alexa à partir d'un post de ourcommunitynews.com datant de janvier 2020, créé dans le cadre d'une tendance TikTok risquée "" de l'époque.Que pensez-vous de cet incident ?Avez-vous déjà vécu une expérience similaire avec Alexa, ou un autre assistant vocal ?