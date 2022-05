Un ingénieur en système embarqué doit-il avoir une connaissance approfondie du framework Arduino ?

2 0

Ben voyons.Petite mise en perspective de ma réponse, mon premier métier est électronicien où j'ai appris sur les ancêtres d'Arduino (carte STK200 par exemple), puis j'ai continué mes études dans le domaine de l’énergie (convertisseur, machine électrique et réseau HT) domaine où je travail depuis 2008.Arduino n'est rien de plus qu'une carte de développement* simplifiée pour permettre un accès à bas coût aux étudiants additionnée d'un framework qui masque tout une partie des connaissances normalement nécessaires. Cela permet d'arriver plus vite à un résultat, mais aller plus loin (et notamment passer sur d'autres architectures) sera d'autant plus difficile. Ce n'est pas adapté au domaine industrielle. Encore de la comm qui surf sur le buzz.Vu de ce côté du Jura, je n'ai pas encore remarqué cette tendance, même si ce n'est plus vraiment dans mon cadre professionnel comme indiqué au début.Cela fait une dizaine d'année que je suis abonné à deux newsletters de jobs pour des ingénieurs électriciens (spectre large). Il m'arrive parfois d'aller voir les offres qui concerne l'électronique et je n'ai pas encore croisé d'Arduino là dedans.Par curiosité, j'ai été regardé les plans d'études actuels de l'école par laquelle je suis passé, on y fait toujours de l'assembleur sur AVR pour l'apprentissage de la structure des microcontrôleurs (en carte STK300 donc pas Arduino, probablement le cours que j'avais suivi). Du mélange C / assembleur sur Nintendo DS (domaine programmation embarquée) et encore du FPGA / DSP en VHDL et C. C'est aller très clairement au delà des simplifications d'Arduino et ne pas laisser de boite noir au milieu.* une carte de développement c'est une carte électronique qui peut recevoir un microcontrôleur (parfois de plusieurs types possibles au seins de la même famille) qui est bâtie pour avoir le nécessaire au bon fonctionnement du micro et des accessoires utiles (bouton poussoirs, leds, écrans, etc...) Cela est utilisé au démarrage de la conception pour éviter de devoir, dès le début, s'occuper du hardware. Mais un produit fini se doit de ce passer de cette carte de développement qui n'est pas optimisée.Delias