La société de robotique domestique iRobot, surtout connue pour avoir été le pionnier des aspirateurs robotisés, a été fondée en 1990 par Colin Angle, Rodney Brooks et Helen Greiner, membres du laboratoire d'intelligence artificielle du MIT (CSAIL). En 2002, elle a lancé le robot aspirateur "Roomba, une marque qui est depuis devenue la référence dans le domaine, avec plus de 30 millions d'unités vendues en 2020. iRobot est aujourd'hui le leader mondial de la robotique grand public. Brooks et Greiner ont ensuite fondé et dirigé plusieurs autres entreprises, tandis que Angle est resté à bord en tant que PDG. Il conservera ce poste après l'acquisition.« Depuis que nous avons lancé iRobot, notre équipe s'est donné pour mission de créer des produits innovants et pratiques qui facilitent la vie des clients, ce qui a conduit à des inventions comme le Roomba et iRobot OS. Amazon partage notre passion pour la création d'innovations réfléchies qui permettent aux gens d'en faire plus chez eux, et je ne peux pas imaginer un meilleur endroit pour notre équipe afin de poursuivre notre mission. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de faire partie d'Amazon et de voir ce que nous pouvons construire ensemble pour les clients dans les années à venir », a déclaré Colin Angle dans un communiqué.Amazon acquiert iRobot pour 61 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui valorise le fabricant de robots à 1,7 milliard de dollars. L'acquisition en cours serait la quatrième plus grande acquisition de l'histoire d'Amazon, après l'achat de la chaîne d'épicerie Whole Foods en 2017 (13,7 milliards de dollars), du studio de cinéma MGM en 2021 (8,45 milliards de dollars) et du fournisseur médical One Medical le mois dernier (3,9 milliards de dollars). Toutefois, il est important de noter que la division Amazon Robotics se concentre uniquement sur son activité d'entreposage et de distribution.Cette opération renforcera la présence d'Amazon dans le secteur de la robotique grand public, un domaine auquel la société s'est attaquée de manière agressive lors de la dernière décennie. Amazon a fait un pari audacieux dans ce domaine l'année dernière en dévoilant le robot domestique "Astro", un appareil de 1 449,99 dollars équipé de l'assistant numérique Alexa de la société et capable de suivre les consommateurs dans leur maison. La société propose également une gamme d'appareils de maison intelligente, comme des sonnettes connectées après l'acquisition de Ring en 2018, ainsi que des thermomètres et des micro-ondes à commande vocale.Bien qu'Amazon ne détaille pas ses plans pour iRobot, les synergies avec ses autres produits de maison intelligente sont claires. « Nous savons que le gain de temps est important, et les corvées prennent un temps précieux qui pourrait être mieux dépensé à faire quelque chose que les clients aiment. L'équipe iRobot a prouvé sa capacité à réinventer la façon dont les gens font le ménage avec des produits incroyablement pratiques et inventifs, qu'il s'agisse de nettoyer quand et où les clients le souhaitent en évitant les obstacles courants dans la maison, ou de vider automatiquement le bac de collecte », a déclaré Dave Limp, vice-président sénior d'Amazon Devices.Amazon et iRobot ont eu un partenariat de plus en plus étroit au cours de ces dernières années, grâce à l'adoption par le Roomba de la fonctionnalité Alexa et à l'utilisation des serveurs AWS. Angle a souvent parlé de l'aspirateur Roomba - et des robots domestiques en général - comme d'une sorte de tissu conjonctif pour la maison intelligente. « La maison du futur est un robot. Et les aspirateurs et les autres appareils sont les mains, les yeux et les appendices du robot domestique. En fin de compte, cette maison intelligente du futur n'est pas contrôlée par votre téléphone portable », a déclaré Angle lors d'une interview.« Si vous avez 200 appareils, vous n'allez pas les allumer en sortant votre téléphone portable. Nous avons besoin d'une maison qui se programme toute seule, où vous vivez simplement dans votre maison et où la maison fait ce qu'il faut en se basant sur la compréhension de ce qui se passe ». Le robot assistant domestique auquel il fait référence pourrait établir des plans d'étage, écouter les commandes pour se déplacer entre les pièces et même reconnaître les visages. Tout comme un appareil géré par Alexa, il peut répondre à des questions, diffuser de la musique et vous montrer des choses comme la météo.Dans le même temps, la combinaison du Roomba, d'Alexa, des sonnettes Ring et des autres produits de maison intelligente d'Amazon donne à l'entreprise l'accès à une quantité incroyable de données dans une maison intelligente moderne. Cela va naturellement conduire à encore plus de questions autour de la vie privée, et du contrôle d'Amazon sur le marché de la maison intelligente. L'acquisition de Ring par Amazon a soulevé toutes sortes de signaux d'alarme pour les groupes de défense des droits, et le fait qu'elle possède le robot domestique le plus populaire au monde fera presque certainement sourciller.Les versions récentes du Roomba intègrent des capteurs de plus en plus sophistiqués qui permettent de dresser des cartes en 3D du domicile des utilisateurs. L'entreprise a lancé au début de l'année la dernière version d'iRobot OS, une plateforme pilotée par l'IA pour ses aspirateurs et ses balais robots. Le système d'exploitation iRobot est conçu pour différencier les produits Roomba de ceux de la concurrence grâce à des fonctionnalités et des capacités logicielles supplémentaires, alors que l'espace de nettoyage robotisé devient de plus en plus compétitif. Ces différents points seront analysés en détail par les régulateurs.En outre, Amazon acquiert iRobot à un moment où le fabricant de robots domestiques est confronté à des vents contraires. L'entreprise a publié vendredi des résultats pour le deuxième trimestre qui montrent une baisse de 30 % du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, principalement en raison de "réductions, retards et annulations de commandes imprévus" de la part de détaillants en Amérique du Nord et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. iRobot est devenu une coqueluche de la pandémie, car les clients ont passé plus de temps à la maison et ont acheté des aspirateurs robots pour garder leurs maisons propres.Son activité a souffert des contraintes de la chaîne d'approvisionnement au cours des derniers trimestres. iRobot a déclaré qu'il avait maintenant un surplus de stock dans un contexte de commandes "plus faibles que prévu" de la part des détaillants. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est de 255,4 millions de dollars, soit bien moins que les 303 millions de dollars attendus par les analystes. Ses pertes se sont creusées pour atteindre 35 cents par action, après ajustement. Les analystes avaient prévu une perte de 1,55 dollar par action.iRobot a déclaré qu'il prévoyait de supprimer environ 140 emplois, soit 10 % de ses effectifs, car il est confronté à une hausse des coûts et à une baisse des revenus. Par ailleurs, le rachat par Amazon devra être approuvé par les autorités de réglementation et les actionnaires d'iRobot. Les actions d'iRobot ont bondi de plus de 19 % dans les premiers échanges après avoir été brièvement interrompues à la suite de l'annonce de l'opération. 