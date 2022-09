L'adoption de la 5G devenant enfin courante, il se pourrait que le secteur de l'internet des objets connaisse un essor considérable. Il s'agit du réseau interconnecté de tous vos appareils intelligents. Ce secteur devrait doubler de taille d'ici 2026. On estime qu'il y avait environ 2,1 milliards de connexions à l'internet des objets en 2021, et ce nombre devrait passer à environ 4,3 milliards d'ici 2026.La croissance de l'internet des objets est étroitement liée aux taux d'adoption de la 5G, et chaque fois qu'une nouvelle région aura accès à cet internet mobile à haut débit, elle verra très probablement une augmentation du nombre d'appareils qui s'y connecteront. Sans surprise, les trois régions qui seront à l'origine d'une grande partie de la croissance des connexions de l'IdO sont l'Europe occidentale, la Chine et l'Amérique du Nord.La Chine pourrait dépasser les deux autres régions, car c'est le pays qui a été le premier à offrir la 5G à ses citoyens. Les avantages de l'IdO sont difficiles à ignorer, mais certains lui reprochent de rendre les choses un peu trop faciles pour les acteurs malveillants potentiels.Après tout, lorsque tant d'appareils sont connectés à Internet, les chances qu'au moins l'un d'entre eux présente une vulnérabilité exploitable sont assez élevées. Il reste encore beaucoup de travail à faire avant que l'IdO ne devienne aussi banal qu'il le sera inévitablement, sans quoi les attaques informatiques risquent d'augmenter considérablement, mettant ainsi les gens en danger.Source : InsiderIntelligenceTrouvez-vous cette analyse pertinente ?Avez-vous constaté une augmentation considérable de l'Internet des objets ces dernières années ?Que pensez-vous de l'évolution actuelle de ce secteur ?