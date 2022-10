Musk a annoncé en août 2021 que Tesla a commencé à développer un robot humanoïde appelé Tesla Bot (ou Optimus), conçu pour effectuer des tâches "dangereuses, répétitives ou ennuyeuses". Optimus se veut non menaçant pour les utilisateurs et se déplacera à un rythme lent (comme un être humain). Il devrait être relativement léger et présenter un profil réduit. Lors de l'annonce l'année dernière, Musk a assuré le public que la personne moyenne sera en mesure de maîtriser ou de dépasser le robot facilement dans le cas improbable où quelque chose se passerait mal. Tesla dispose désormais d'un prototype du Tesla Bot et l'a présenté récemment.Vendredi, lors de la conférence "Tesla AI Day", Musk a dévoilé un premier prototype d'Optimus, qui est sorti de derrière un rideau, s'est promené, a salué et a soulevé une charge avec ses mains au rythme d'une musique techno. Selon les observateurs, ce fut une révélation risquée pour le prototype, qui semblait quelque peu instable sur ses pieds. En effet, les tâches de base effectuées par ce robot aux fils et à l'électronique exposés - ainsi qu'une version ultérieure de la prochaine génération qui a dû être portée sur scène par trois hommes - étaient très éloignées de la vision déclarée de Musk d'un robot de type humain qui pourrait changer le monde.Selon Musk, ce prototype peut faire plus que ce qui a été montré en direct, mais "la première fois qu'il a fonctionné sans attache était sur scène, lors de l'événement de vendredi". « Ce soir, sur la scène, c'était littéralement la première fois que le robot fonctionnait sans l'aide d'une longe », a déclaré Musk. Peu après, trois employés de Tesla ont fait rouler sur la scène un second modèle du robot Optimus à l'allure plus élégante. Il est soutenu par un support et ne pouvait pas encore se tenir debout tout seul. Il a salué et levé ses jambes, mais s'est effondré plus tard pendant que Musk parlait. La démonstration du robot en direct a duré environ sept minutes.Tesla n'a pas dévoilé un prototype convaincant, mais la société a également diffusé une vidéo de démonstration du prototype d'Optimus marchant, prenant une boîte et la posant, arrosant lentement une plante et déplaçant des pièces métalliques dans un environnement semblable à celui d'une usine, tout en étant attaché à un câble aérien. La vidéo montre également une vue en 3D du monde qui représente ce qu'Optimus peut voir. Auparavant, Musk avait suggéré que le problème des démonstrations de robots tape-à-l'œil est qu'il "manque un cerveau" aux robots et qu'ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour se diriger eux-mêmes.Mais il n'a guère prouvé vendredi qu'Optimus est plus intelligent que les robots développés par d'autres entreprises et chercheurs. En outre, la démonstration semble n'avoir pas impressionné grand monde en dehors des propres employés de Tesla. Dans un tweet publié samedi, Filip Piekniewski, chercheur en IA, a déclaré que les robots de Tesla étaient "une escroquerie complète et totale". Il a fait valoir qu'un test de chute serait bon et nécessaire pour le robot humanoïde de Tesla, étant donné qu'il est susceptible de tomber souvent. Une autre experte en robotique, Cynthia Yeung, a également tweeté que rien de tout cela n'était à la pointe du progrès.Les experts ont également critiqué le choix de Tesla d'utiliser une forme humanoïde pour son robot. « Lorsque vous essayez de développer un robot qui soit à la fois abordable et utile, une forme et une taille humanoïdes ne sont pas nécessairement la meilleure solution », a déclaré Tom Ryden, directeur exécutif de l'incubateur de startups à but non lucratif Mass Robotics, basé aux États-Unis. Yeung s'est également demandé pourquoi Tesla a opté pour que son robot ait une main de type humain avec cinq doigts, notant "qu'il y a une raison pour laquelle" les robots d'entrepôt utilisent des pinces avec deux ou trois doigts ou des pinces à vide.Vendredi, Musk et son équipe ont tenté d'expliquer pourquoi le prototype du Tesla n'avait pas grand-chose à offrir. Ils ont insisté sur le fait que le prototype de marche était un premier modèle développé en six mois environ à l'aide d'"actionneurs semi-officiels". Ils ont noté que le deuxième prototype ressemblait beaucoup plus à la première version de l'unité qu'ils souhaitaient commercialiser. Musk a ajouté que l'appareil serait probablement capable de marcher dans quelques semaines. Optimus utiliserait le logiciel Autopilot de Tesla et disposerait de huit caméras pour alimenter le réseau neuronal développé par Tesla pour son logiciel de conduite autonome.Le réseau neuronal est conçu pour aider un véhicule Tesla à analyser son environnement, à identifier des itinéraires et des images, et à déterminer ce qu'il doit faire lorsqu'il rencontre des obstacles. Optimus mesure environ un mètre quatre-vingt pour un poids de 75 kg. Il est doté d'un écran à la place du visage pour afficher des informations. Optimus serait capable de soulever 68 kg et de porter environ 20 kg, mais il ne se déplacerait qu'à environ 8 km/h. Lors de la conférence vendredi, Musk a plaisanté en disant : « nous le paramétrons de telle sorte que, sur le plan mécanique et physique, vous pourrez le fuir et très probablement le maîtriser ».Les objectifs du projet Optimus comprennent une production en grande série (peut-être des millions d'unités), un faible coût ("probablement moins de 20 000 dollars") et une grande fiabilité. Musk a affirmé que la différence entre la conception de Tesla et d'autres "démonstrations très impressionnantes de robots humanoïdes" réside dans le fait que l'Optimus de Tesla est conçu pour une production de masse de "millions" d'unités et pour être très performant. Pendant que Musk présentait les plans de l'entreprise avec Optimus, une équipe de travailleurs a déplacé le prototype non ambulant hors de la scène derrière lui.Musk avait prévenu ses fans de ne pas s'attendre à ce que le prototype ressemble au rendu brillant en noir et blanc montré pour la première fois lors de l'événement de l'année dernière. Mais le battage médiatique n'a pas manqué, Musk qualifiant le robot de "produit le plus important que Tesla développe cette année" et prédisant qu'il aura le potentiel d'être "plus important que l'activité automobile au fil du temps". Les applications futures pourraient inclure la cuisine, le jardinage, ou même des partenaires sexuels "catgirl" ; Musk a dit tout en affirmant que la production pourrait commencer dès l'année prochaine.« Ce sera une transformation fondamentale pour la civilisation telle que nous la connaissons », a déclaré Musk. Il poursuit en disant qu'Optimus a le potentiel de "deux ordres de grandeur" d'amélioration potentielle de la production économique. Cela dit, dans les jours qui ont précédé l'événement de vendredi, les experts en robotique ont mis en garde contre la tentation de trop croire aux affirmations de Musk. Ils ont noté que d'autres entreprises sont bien plus avancées dans le développement de robots capables de marcher, de courir et même de sauter, mais aucune ne prétend être sur le point de remplacer le travail humain.De plus, Tesla n'est pas le premier constructeur automobile à expérimenter des robots humanoïdes. Il y a plus de vingt ans, Honda a dévoilé Asimo, qui ressemblait à une combinaison spatiale grandeur nature et qui, lors d'une démonstration bien orchestrée, s'est révélé capable de verser un liquide dans une tasse. Hyundai possède également une collection de robots humanoïdes et animaliers grâce à l'acquisition de la société de robotique Boston Dynamics en 2021. Ford s'est associé à la startup de l'Oregon Agility Robotics, qui fabrique des robots à deux jambes et deux bras capables de marcher et de soulever des colis.Cependant, Ryden estime que les recherches des constructeurs automobiles en matière de robotique humanoïde peuvent potentiellement déboucher sur des machines capables de marcher, de grimper et de franchir des obstacles, mais les démonstrations impressionnantes du passé n'ont pas débouché sur un "cas d'utilisation réel" à la hauteur du battage médiatique. « Les chercheurs ont beaucoup appris en comprenant le fonctionnement des humanoïdes. Mais pour ce qui est d'avoir directement un humanoïde comme produit, je ne suis pas sûr que cela sorte de sitôt », a-t-il déclaré.Enfin, il est important de savoir que l'histoire de Tesla est parsemée d'idées fantaisistes qui n'ont jamais abouti - comme un réseau de superchargeurs alimentés par l'énergie solaire, l'échange de batteries ou des chargeurs robotisés de type serpent - de sorte qu'il est difficile de savoir si une version d'Optimus prête pour la production verra un jour le jour. Mais selon les analystes, l'entreprise est là où elle est aujourd'hui grâce à la volonté de Musk. Et la révélation d'une version prototype du robot ne manquera pas de renforcer les affirmations de Musk selon lesquelles Tesla est "la plus grande entreprise de robotique du monde".Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prototypes du robot Optimus présentés par Tesla ?Pensez-vous qu'une version prête pour la production verra le jour dans un avenir proche ?Pensez-vous que Tesla sera en mesure de respecter un prix de vente inférieur à 20 000 dollars ?Que pensez-vous des affirmations selon laquelle la forme humanoïde n'est pas la plus adaptée pour Optimus ?Selon vous, Optimus pourra-t-il un jour servir dans tous les cas d'utilisation susmentionnés, comme cuisiner, faire le ménage, etc. ?