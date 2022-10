Boston Dynamics, basé à Waltham dans le Massachusetts, construit des robots de mobilité depuis bientôt trente ans, car les tâches "ennuyeuses, sales et dangereuses" ne se déroulent pas dans une salle blanche stérilisée. L'entreprise souhaite que les robots aillent là où les humains vont, et son robot Spot est la représentation la plus connue de cet objectif de mobilité. Spot est un robot quadrupède doté de capacités remarquables et d'une grande mobilité. Boston Dynamics déclare qu'il "n'autorisera pas et ne s'associera pas avec ceux qui souhaitent utiliser les robots de l'entreprise comme des armes ou des systèmes autonomes de ciblage".Les robots, comme les drones avant eux, ont un large éventail d'utilisations pacifiques et même pour sauver des vies, mais ils peuvent également être transformés en machines de guerre. La lettre ouverte d'aujourd'hui souligne l'érosion de la confiance des consommateurs dans les robots comme l'une des raisons de ne pas les autoriser à être utilisés comme armes. Cette lettre intervient dans un contexte d'inquiétude croissante face à la prolifération de systèmes robotiques avancés tels que Spot de Boston Dynamics et Digit d'Agility. Le PDG de Boston Dynamics, Robert Playter, a déclaré que l'inquiétude ne cesse de grandir depuis quelques années.Dans leur lettre, les signataires ont déclaré : « nous pensons que l'ajout d'armes à des robots commandés à distance ou de manière autonome - largement disponibles pour le public et capables de se rendre dans des endroits auparavant inaccessibles, où les gens vivent et travaillent - soulève de nouveaux risques de dommages et de graves problèmes éthiques. Les applications armées de ces robots nouvellement capables d'agir nuiront également à la confiance du public dans la technologie, au détriment des avantages considérables qu'ils apporteront à la société ». Des œuvres de fiction comme Black Mirror ont montré certains de ces risques.En outre, des efforts palpables comme le chien de l'entreprise Ghost Robotics équipé d'un fusil de précision ont déclenché des signaux d'alarme importants pour beaucoup. Après qu'un collectif d'artistes a monté un pistolet de paintball à l'arrière du Spot, un représentant de Boston Dynamics a déclaré : « ils sont venus nous voir avec l'idée de réaliser un projet créatif avec le robot Spot. C'est un groupe de gars créatifs, qui ont fait un tas de choses créatives. Dans nos conversations, nous avons dit que si vous voulez coopérer avec nous, nous voulons qu'il soit clair que les robots ne seront pas utilisés d'une manière qui pourrait blesser les gens ».De son côté, Ghost Robotics, qui a sa propre vision du sujet, a déclaré : « nous ne fabriquons pas les charges utiles. Allons-nous promouvoir et faire de la publicité pour l'un de ces systèmes d'armes ? Probablement pas. Il est difficile de répondre à cette question. Comme nous vendons aux militaires, nous ne savons pas ce qu'ils en font. Nous n'allons pas dicter à nos clients gouvernementaux la façon dont ils utilisent les robots. Nous traçons la ligne sur l'endroit où ils sont vendus. Nous vendons seulement aux États-Unis et aux gouvernements alliés. Nous ne vendons même pas nos robots aux clients d'entreprise dans les marchés adverses ».« Nous recevons beaucoup de demandes de renseignements sur nos robots en Russie et en Chine. Nous ne livrons pas là-bas, même pour nos clients d'entreprise », a ajouté l'entreprise. Ghost Robotics n'est pas un signataire de la lettre ouverte d'aujourd'hui et comme vous pouvez le remarquer, l'entreprise, basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, n'entend pas suspendre la vente de ses robots aux militaires. Playter a déclaré que le public continuera à se méfier des robots tant que la possibilité qu'ils soient armés existe : « pour que cette technologie soit largement acceptée dans la société, le public doit savoir qu'il peut lui faire confiance ».« Et cela signifie que nous avons besoin d'une politique qui interdit aux mauvais acteurs de l'utiliser à mauvais escient », a-t-il ajouté. Quant à Boston Dynamics, les conditions générales de vente de ses robots précisent qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme armes, sinon Boston Dynamics "atténuera ce mauvais usage". Cela dit, les fabricants de contrefaçons de ces robots populaires ne sont toutefois pas tenus de respecter les règles de Boston Dynamics. Plusieurs robots qui ressemblent à des membres de la famille des robots Spot sont disponibles à la vente. On peut d'ores et déjà voir des vidéos de robots chiens équipés de mitraillettes.Certains les appellent de manière appropriée "Skynet", en référence à un ordinateur intelligent qui tente de détruire l'humanité dans le film américain de science-fiction Terminator. La vidéo ci-dessus montre un robot se déplaçant autour d'une série de cibles et les frappant avec succès avec une volée de balles. Les groupes de défenses et des experts en éthiques de l'IA dénoncent ce comportement et appellent à l'action. À l'heure actuelle, la technologie d'un robot de type Terminator et l'IA nécessaire pour le contrôler semblent avoir plus de cinq ans devant elle, mais le scénario semble un peu plus plausible après avoir regardé cette vidéo.Dans la lettre ouverte d'aujourd'hui, Boston Dynamics, Agility, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics et Unitree Robotics s'engagent à ne pas militariser leurs propres systèmes, tout en appelant les législateurs à "se joindre à leurs efforts pour promouvoir une utilisation sûre de ces robots et interdire leur utilisation abusive, en particulier sous la forme d'armes létales". « Nous appelons également toutes les organisations, les développeurs, les chercheurs et les utilisateurs de la communauté robotique à s'engager de la même manière à ne pas construire, autoriser, soutenir ou permettre la fixation d'armes sur ces robots ».Source : La lettre ouverte des entreprises Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la lettre de Boston Dynamics et ses pairs ?