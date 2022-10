Samsung TV Plus , la plateforme gratuite de télévision et de vidéo en streaming de Samsung qui permettra aux utilisateurs de profiter de centaines de chaînes en direct, de divertissements, d'informations, d'émissions et de sports – gratuitement ;

Guide universel , permettant de naviguer et de découvrir facilement tous les contenus à travers différentes apps de streaming, ainsi que des recommandations personnalisées afin que les utilisateurs puissent passer plus de temps à regarder et moins de temps à chercher ;

Bixby, une plateforme d'assistant vocal qui offrira aux utilisateurs un moyen plus pratique d'explorer les téléviseurs intelligents. Les utilisateurs peuvent demander à Bixby de rechercher, de regarder ou d'exécuter diverses fonctions.

Téléviseurs intelligents : outil publicitaire ou d’espionnage

Tizen est un système d'exploitation open source multiplateformes, conçu pour un usage sur smartphones, tablettes, télévisions connectées et les équipements. Les composants logiciels principaux sont Linux, les Enlightenment Foundation Libraries (EFL) et WebKit. Les applications Tizen sont principalement des applications web, donc des applications HTML5 au sens large du terme, qui fonctionnent sans navigateur web et hors ligne.Tizen fait partie de la Linux Foundation. Le développement technique est dirigé par Intel et Samsung, la partie commerciale par la Tizen Association. Contrairement à Android, Tizen est un projet décentralisé : chaque fabricant ou opérateur a une interface utilisateur spécifique. Il peut être important pour le noyau Linux, car les pilotes développés par Intel, Samsung, NEC, Nvidia et Texas Instruments doivent être libres. Firefox OS, de son côté, utilise les pilotes Android. Tizen est le système d'exploitation des montres connectées Gear 2, Gear S3 et Gear S et capteur d'activité Gear Fit 2 de Samsung.L'objectif de Tizen est de créer un écosystème ouvert et multiplateforme, compatible avec Firefox OS et tous les navigateurs web. La standardisation de l’écosystème HTML5 est réalisée dans le Core Mobile Web Platform Community Group dans lequel sont représentés les développeurs web, les fabricants, les opérateurs et les développeurs des navigateurs.Bien que Samsung ait essentiellement abandonné Tizen dans les smartphones et les montres intelligentes, les téléviseurs sont restés un terrain fertile pour l'épanouissement de Tizen, principalement en raison du fait que Samsung est le fabricant de téléviseurs le plus vendu dans le monde. Mais alors que les chiffres récents de Dataxis montrent que la part de marché de Tizen en 2020 était d'environ un tiers en termes de base d'installation, ce chiffre a lentement diminué avec les téléviseurs Android et Roku.Un moyen évident pour Samsung de contrer cette tendance est d'ouvrir les choses à des tiers. Le titan coréen de la technologie a révélé pour la première fois l'an dernier son intention d'accorder une licence Tizen à d'autres fabricants de téléviseurs, et il a fallu près de 12 mois pour que les premiers fruits de son grand projet se concrétisent.Samsung Electronics a annoncé le 10 octobre un partenariat avec des sociétés ODM (Original Development Manufacturing) internationales de premier plan telles que Atmaca, HKC et Tempo - une collaboration qui permettra à des modèles de téléviseurs intelligents non-Samsung d'utiliser Tizen OS pour la première fois.Les nouveaux téléviseurs de Bauhn, Linsar, Sunny, Vispera et d'autres marques seront disponibles en Australie, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Turquie et au Royaume-Uni cette année, ce qui permettra à un plus grand nombre de consommateurs de profiter d'une expérience de télévision intelligente haut de gamme grâce à Tizen, un système d'exploitation open source pour les téléviseurs intelligents Samsung.Les nouvelles télévisions intelligentes alimentées par Tizen font suite à l'annonce du programme de licence de la plateforme Tizen TV de Samsung lors de la conférence des développeurs Samsung (SDC) en 2021. Le programme de licence permet à d'autres marques de télévision de tirer parti de Tizen OS, qui offre des fonctionnalités intelligentes de pointe, des outils de découverte de contenu, des applications et une interface utilisateur moderne pour une expérience ultime de télévision intelligente.Pour favoriser l'adoption transparente de Tizen OS, Samsung collabore avec une sélection de partenaires sur les licences de contenu et les optimisations matérielles. Ces partenariats permettent à de nombreuses marques de téléviseurs d'accéder à tout un monde de divertissement que les Smart TV de Samsung offrent en exclusivité, tout en permettant à Tizen de tirer parti de son écosystème en constante expansion pour renforcer ses offres. Les principales fonctionnalités auxquelles les utilisateurs des marques de télévision sous licence auront accès sont les suivantes :Depuis que Samsung s'est associé à la Fondation Linux pour dévoiler la première version en 2012, Tizen OS a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie. À ce jour, environ 200 millions de personnes de 197 pays utilisent les téléviseurs intelligents Samsung alimentés par Tizen, et, ce nombre devrait augmenter avec le dernier ajout de téléviseurs intelligents alimentés par Tizen.« 2022 a été une année mémorable pour le système d'exploitation Tizen, puisque nous célébrons son 10e anniversaire et les toutes premières télévisions intelligentes alimentées par Tizen disponibles auprès d'autres marques », a déclaré Yongjae Kim, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « En commençant par ces nouveaux téléviseurs intelligents alimentés par Tizen, nous continuerons à étendre le programme de licence et à introduire Tizen OS et son écosystème à davantage de produits et de marques dans le monde. »LG Electronics, le fabricant d'appareils électroniques, a annoncé l'arrivée de nouvelles fonctionnalités liées à la publicité ciblée sur ses téléviseurs intelligents, mais l'annonce a suscité un tollé général au sein de la communauté. LG a en effet présenté une nouvelle offre aux annonceurs qui promet d'atteindre ses millions d'appareils connectés dans les foyers, en "bombardant" les téléspectateurs de publicités ciblées. La société voudrait offrir la possibilité aux annonceurs de lier les publicités télévisées aux achats en magasin ou leur permettre d'avoir accès aux données démographiques des téléspectateurs.« Les téléviseurs intelligents ont peut-être envahi presque tous les foyers en promettant une expérience visuelle personnalisée et transparente, mais, en fait, ils ne seraient pas très différents de leurs prédécesseurs plus encombrants et plus stupides » déclare Adguard, le bloqueur de publicités intrusives et du suivi en ligne. Aujourd'hui, les fabricants de téléviseurs connectés se disputent les dernières innovations en matière d'interface utilisateur, d'agrégation de contenu et de développement d'applications, telles que les téléviseurs intelligents dotés d'un système d'exploitation capable d'exécuter des applications et des widgets et de diffuser des vidéos et musique.Dès le départ, les fournisseurs de téléviseurs ont conditionné leurs petits génies intelligents pour qu'ils collectent des données sur les utilisateurs afin de personnaliser les publicités et parfois de les diffuser directement sur l'écran des téléspectateurs. Pour ce faire, les fabricants de téléviseurs ont suivi le comportement des utilisateurs à l'aide de divers outils, portant ainsi atteinte à leur vie privée.Dans le cas de Vizio, l'un des plus grands vendeurs de téléviseurs intelligents en matière de parts de marché aux États-Unis, derrière Samsung et à égalité avec TCL et LG, sa page Wikipedia indique que l'entreprise ne se contente pas de « concevoir et vendre des téléviseurs, des barres de son », mais aussi « des données sur les téléspectateurs et de la publicité ». En 2021, une allégation allonge la longue liste des faits accusant la Chine et ses entreprises technologiques d'espionnage.Skyworth, une société basée en Chine et qui fabrique des télévisions intelligentes alimentées par le système d'exploitation Android, a été accusé récemment d'espionner ses utilisateurs en scannant leur maison à la recherche d'autres appareils connectés au réseau Wi-Fi toutes les quelques minutes. 