Le constructeur automobile de la Silicon Valley vend un logiciel complémentaire de 15 000 dollars appelé "Full Self-Driving" (FSD) qui permet à ses véhicules de changer de voie et de se garer de manière autonome. Ce logiciel complète la fonction standard "Autopilot", qui permet aux voitures de se diriger, d'accélérer et de freiner dans leur voie de circulation sans intervention du conducteur.Toutefois, les voitures doivent encore être conduites sous la surveillance d'un humain. Un véhicule totalement autonome nécessiterait une autorisation réglementaire.M. Musk a déclaré mercredi, lors d'une conférence téléphonique postérieure à la publication des résultats, que tous les utilisateurs de la FSD en Amérique du Nord recevront une version améliorée à la fin de l'année, ajoutant que, bien que ses voitures ne soient pas prêtes à n'avoir personne derrière le volant, les conducteurs auraient rarement à toucher les commandes.", a-t-il déclaré.", a-t-il ajouté.Musk a également déclaré que Tesla espère fournir une mise à jour de la DSE en 2023 pour montrer aux régulateurs que la voiture est beaucoup plus sûre que l'humain moyen.", a déclaré Craig Irwin, analyste chez Roth Capital.Les régulateurs de la sécurité automobile sont depuis longtemps à couteaux tirés avec Tesla au sujet de ses systèmes de conduite partiellement automatisés. Depuis 2016, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert 38 enquêtes spéciales sur des accidents impliquant des véhicules Tesla qui ont fait 19 morts, en cherchant à savoir si le logiciel était un facteur.", a déclaré Gene Munster, associé directeur de la société de capital-risque Loup Ventures, qui détient des actions Tesla.La façon dont Tesla nomme son logiciel a également suscité la consternation, le constructeur automobile étant accusé par un régulateur des transports de l'État de Californie de publicité mensongère, car les fonctions ne permettent pas un contrôle total du véhicule autonome.Le site Web de Tesla indique que les deux technologies "nécessitent une supervision active du conducteur", avec un conducteur "pleinement attentif" dont les mains sont sur le volant, "et ne rendent pas le véhicule autonome".Certains analystes affirment cependant que le principal problème de Tesla n'est pas les régulateurs mais le logiciel lui-même, étant donné la complexité de la conduite autonome.", a déclaré Bryant Walker Smith, professeur de droit à l'université de Caroline du Sud.Tesla a manqué à plusieurs reprises les objectifs qu'elle s'était elle-même fixés pour que ses véhicules atteignent une capacité de conduite autonome complète - une fonction qui, selon M. Musk, deviendra à terme "Source : Elon MuskQu'en pensez-vous ?Pensez-vous que la voiture entièrement autonome sera un jour une réalité ?