Le concept de robot humanoïde a gagné en importance au cours de ces dernières années, de nouveaux acteurs comme Xiaomi et Tesla se lançant dans la construction de nouveaux prototypes. En effet, l'idée que les robots prennent en charge les tâches subalternes et réduisent les coûts de la main-d'œuvre existe depuis longtemps, mais elle a pris un sens différent. Les robots ont déjà pris en charge de nombreuses tâches et de nombreux emplois, notamment dans les industries, mais l'on parle ici de robots construits et programmés pour des tâches spécifiques, et non des robots humanoïdes polyvalents que la science-fiction nous a vendus.Mais de temps à autre, on assiste à une résurgence des robots humanoïdes et certaines entreprises se regroupent autour de projets, comme le Honda Asimo. Aujourd'hui, Tesla est à la tête d'une nouvelle résurgence des robots humanoïdes avec son projet Tesla Bot (Optimus). Cette résurgence est différente, car Tesla semble vouloir non seulement livrer un nouveau robot, mais aussi sa puissance de fabrication derrière lui, en faisant d'Optimus un produit disponible à grande échelle. Goldman Sachs a déclaré que le lancement du prototype de robot humanoïde de Tesla a suscité de nouveau le débat sur les opportunités financières d'une telle innovation.« L'investissement dans les robots humanoïdes est considérable et nous estimons que d'ici 10 à 15 ans, un marché d'au moins 6 milliards de dollars pourra être atteint pour combler 4 % de la pénurie de main-d'œuvre manufacturière aux États-Unis d'ici 2030 et 2 % de la demande mondiale de soins aux personnes âgées d'ici 2035 », écrit Goldman Sachs dans son rapport. Dans ce rapport, la société estime que le marché des robots humanoïdes pourrait valoir 154 milliards de dollars d'ici 2035, soit à peu près autant que le marché des véhicules électriques, ce qui correspond aux prévisions du PDG de Tesla, Elon Musk.« Si les obstacles de la conception du produit, du cas d'utilisation, de la technologie, de l'accessibilité financière et de l'acceptation par le grand public sont complètement surmontés, nous envisageons un marché pouvant atteindre 152 milliards de dollars d'ici 2035 dans un scénario optimiste (proche de celui du marché mondial des véhicules électriques et d'un tiers du marché mondial des smartphones à partir de 2021), ce qui suggère que les problèmes de pénurie de main-d'œuvre tels que ceux de la fabrication et des soins aux personnes âgées peuvent être résolus dans une large mesure », explique la banque d'investissement.Dans une tribune publiée dans le magazine "China Cyberspace" du régulateur chinois Cyberspace Administration of China (CAC) en août dernier, Musk a présenté les usages potentiels du futur robot Optimus de Tesla. Il a déclaré que ce robot serait un jour "au service de millions de foyers", pour effectuer des tâches telles que "prendre soin des personnes âgées". Musk a également tenté de vendre son robot à la Chine comme un agent autonome capable de prodiguer des soins aux personnes âgées, s'occuper de la maison et travailler dans les usines. La Chine est l'un des pays où les soins aux personnes âgées revêtent une grande importance.« Les robots Tesla sont initialement positionnés pour remplacer les personnes dans des tâches répétitives, ennuyeuses et dangereuses. Mais la vision est qu'ils puissent servir à des millions de foyers, comme cuisiner, tondre les pelouses et s'occuper des personnes âgées. Optimus aura à peu près la même taille et la même corpulence qu'un adulte moyen et sera capable de porter ou de ramasser des objets lourds, de marcher rapidement à petits pas ; et l'écran sur son visage est une interface interactive pour communiquer avec les gens. Nous le croirons quand nous le verrons », a écrit le milliardaire américain dans sa tribune.Selon les analystes, la population chinoise vieillit rapidement en raison de la baisse du taux de natalité, ce qui fait des soins aux personnes âgées une priorité pour Pékin qui s'efforce d'atténuer la crise démographique du pays. « Peut-être que dans moins d'une décennie, les gens seront en mesure d'acheter un robot pour leurs parents comme cadeau d'anniversaire », a prédit Musk. Plus tôt, en 2021, lors du premier événement inaugural du robot, Musk a déclaré qu'Optimus est construit à l'aide des mêmes capteurs et puces que les automobiles à conduite autonome de Tesla.Il mesure environ 1,77 m et dispose d'un écran contenant des informations pertinentes sur l'endroit où la tête doit se trouver. En outre, la tête du robot abrite également les caméras du système Autopilot. Malgré cela, il ne pèse qu’environ 60 kg, mais peut soulever 70 kg et porter 20 kg. Il peut également se déplacer à 8 km/h. Selon un récent rapport de Markets and Markets, le marché des robots humanoïdes est déjà évalué à 1,5 milliard de dollars en 2022 et devrait atteindre 17,3 milliards de dollars en 2027. Ces estimations sont moins ambitieuses que celles de Goldman Sachs, mais indiquent tout de même une croissance positive.Les analystes de Markets and Markets attribuent cette hausse à l'augmentation des robots dotés de fonctionnalités avancées dans les secteurs de la vente au détail et de la médecine. Toutefois, le marché est actuellement freiné par le coût élevé de la R&D dans ce secteur. À mesure que la technologie progresse, il est impossible de dire dans quelle mesure le secteur va se développer. En outre, il est intéressant de noter que si Goldman Sachs admet que Tesla est à l'origine de la résurgence des robots humanoïdes, la firme recommande plutôt d'investir dans les fournisseurs de composants de mouvement pour profiter de ce nouveau marché.Selon des critiques du rapport, l'analyse de Goldman Sachs semble quelque peu "exagérée". Cela dit, ils pensent que cela n'empêche pas d'être optimiste. Ils affirment être d'accord avec le consensus selon lequel les prototypes d'Optimus dévoilés par Tesla en septembre n'étaient pas impressionnants, mais notent que cela est dû en partie à l'approche de l'entreprise qui consiste à se concentrer sur la fabrication du robot pour la production de masse.« Je pense que cette approche va entraîner des améliorations rapides dans le secteur des robots humanoïdes. Je vois Tesla Bot atteindre un niveau d'utilisation intéressant dans les 4 à 5 prochaines années et, d'ici 10 ans, il pourrait certainement atteindre un niveau qui en ferait un robot polyvalent capable d'effectuer un large éventail de tâches sur commande », a déclaré un critique.Source : Goldman SachsQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prévisions de Goldman Sachs sur le marché des robots humanoïdes ? Sont-elles réalistes ?Pensez-vous que les robots pourraient à l'avenir s'occuper des personnes âgées de façon autonome ?