Amazon a passé près d'une décennie à poursuivre la vision du fondateur Jeff Bezos, à savoir des drones autonomes capables de livrer un colis de moins de 2,5 kg dans les 30 minutes suivant la commande d'un client. En plus d'accélérer les délais de livraison, les drones pourraient réduire considérablement le coût de la livraison, qui nécessite toujours une personne conduisant un véhicule jusqu'au domicile d'un client. Même si ces drones ne représentent pas un grand succès pour l'instant, Amazon affirme qu'il continue d'investir dans ce projet tout comme il investit dans Prime, Kindle, Alexa, Amazon Web Services (AWS), Prime Video, etc.Il faudra encore des années avant que l'Administration fédérale de l'aviation n'approuve les livraisons commerciales par drone, bien que l'agence laisse les entreprises effectuer des vols d'essai dans des zones de plus en plus peuplées, à condition qu'ils ne présentent pas de risques importants pour la sécurité. Le projet d'Amazon a été assailli par des retards, des accidents et un taux de rotation élevé. La société est en concurrence avec Alphabet, Walmart et United Parcel Service (UPS), ainsi que diverses autres startups pour convaincre les régulateurs fédéraux que les livraisons par drone peuvent être effectuées en toute sécurité.Amazon a présenté le nouveau drone lors d'un événement de presse dans un centre de recherche et de fabrication de robots situé à l'extérieur de Boston. Prévu pour entrer en service en 2024, le MK30 sera plus léger et plus petit que le MK27-2. L'autonomie accrue du MK30, sa tolérance accrue à la température, ses caractéristiques de sécurité essentielles et sa nouvelle capacité à voler sous une pluie légère permettront aux clients de choisir plus souvent la livraison par drone. « La réduction de la signature sonore de nos drones est un défi technique important sur lequel notre équipe travaille », a déclaré Amazon dans un billet de blogue jeudi.« Nos drones volent à des centaines de mètres dans les airs, bien au-dessus des personnes et des structures. Même lorsqu'ils descendent pour livrer des colis, nos drones sont généralement plus silencieux que la gamme de sons que l'on peut entendre dans un quartier typique. L'équipe des sciences du vol de Prime Air a créé de nouvelles hélices sur mesure qui réduiront le bruit perçu par le MK30 de 25 % supplémentaires. Cela change la donne, et nous en sommes très heureux », a-t-il ajouté. Le MK30 conserve la même base hexacoptère que MK27-2 - une approche différente des systèmes à voilure fixe déployés par des entreprises comme Wing.Le MK30 est également équipé de nouveaux systèmes de sécurité conçus pour éviter un large éventail d'obstacles différents, des autres drones aux arbres en passant par les personnes et les animaux domestiques. « Bien qu'il soit impossible d'éliminer tous les risques liés au vol, nous adoptons une approche aérospatiale éprouvée pour concevoir la sécurité dans notre système. Comme toujours, notre tout nouveau drone sera soumis à une évaluation rigoureuse par les autorités aérospatiales nationales comme l'Administration fédérale de l'aviation pour prouver sa sécurité et sa fiabilité », a écrit la société dans son billet de blogue.Selon les analystes, la reconnaissance du risque est importante ici. En effet, à mesure que ces engins deviennent plus courants, les rapports d'accidents se multiplient également. Beaucoup de scepticisme subsiste quant à l'efficacité de tels programmes, bien sûr. Amazon, cependant, n'est pas le seul à miser sur la livraison par drone - un petit pas à la fois. Le programme Wing d'Alphabet a récemment annoncé un accord avec DoorDash pour des livraisons de nourriture à Logan, en Australie. Le vice-président d'Amazon Prime Air, David Carbon, a évoqué les ambitions de l'entreprise lors de l'événement qui a eu lieu jeudi.« Un niveau de sécurité démontré, ciblé, validé par les régulateurs et une magnitude plus sûre que de conduire jusqu'au magasin. Livrer 500 millions de colis par drone, chaque année d'ici la fin de la décennie. Servir des millions de clients, opérer dans des zones suburbaines très peuplées comme Seattle, Boston et Atlanta. Voler de manière autonome dans un espace non contrôlé », a-t-il déclaré. Amazon a annoncé en juillet que son prochain site d'essai sera College Station, au Texas, où elle s'associe à la ville et à l'Université A&M du Texas pour effectuer des vols d'essai avec son prototype de drone actuel, le MK27-2.L'annonce du jeudi intervient à un moment où l'unité des appareils d'Amazon est confrontée à des milliards de dollars de pertes d'exploitation, et la société cherche à trouver des domaines pour réduire les coûts, ce qui pourrait inclure le ralentissement du développement de nouvelles fonctionnalités pour son populaire assistant piloté par l'intelligence artificielle Alexa. L'entreprise évalue actuellement comment optimiser les coûts, et nous ne savons pas encore si Prime Air peut obtenir plus de temps de suspension. Il faut toutefois noter qu'elle a racheté cette année le fabricant de robots domestiques iRobot.Source : Amazon Que pensez-vous des drones de livraison ?Le système de livraison par drone d'Amazon parviendra-t-il à décoller ?Pensez-vous qu'un jour, ces engins pourraient être plus efficaces que les livreurs humains ?