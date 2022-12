« Vous ne voudriez pas d'un iPhone 1 dans votre tête si un iPhone 14 était disponible »

Pas de retour en arrière possible après la chirurgie

Lors d'une conférence mercredi, Elon Musk a déclaré que sa société d'interface cerveau-ordinateur, Neuralink, pourrait implanter l'un de ses appareils dans la tête d'un humaine volontaire dans les six prochains mois, ce qui signifie que cela ne se produira pas cette année. Il a également affirmé qu'il se ferait implanter l'appareil dans sa propre tête à un moment donné dans le futur.Lors de la présentation, Musk a déclaré que la société avait soumis la plupart des documents nécessaires à un essai clinique humain à la Food and Drug Administration, qui réglemente les dispositifs médicaux aux États-Unis. Auparavant, Musk avait déclaré qu'il espérait que les essais sur l'homme commenceraient en 2020, puis en 2022. Le nouveau délai est donc 2023.L'objectif de Neuralink est de créer un appareil pouvant être implanté dans le cerveau et de l'utiliser pour contrôler un ordinateur avec une activité cérébrale. En 2019, Musk a révélé que l'entreprise testait son appareil sur des singes. En 2020, des implants ont été posé sur des cochons. Et l'année dernière, Neuralink a publié une vidéo montrant un singe jouant au Pong avec son cerveau. Avec deux puces Neuralinks implantées dans la zone du cortex moteur de son cerveau, le singe était capable de jouer à Pong en utilisant exclusivement son cerveau.Pager, un macaque de 9 ans, s'est fait implanter une puce cérébrale environ six semaines avant le tournage de la vidéo. Il est ensuite passé par un processus d’apprentissage qui consistait à jouer à des jeux vidéo à l'aide d'une manette en échange de purée de banane en guise de récompense. En parallèle, le dispositif Neuralink enregistrait des informations sur les neurones qui s'activaient, ce, pour s’en servir comme informations de prédiction des mouvements de la main. Après l'apprentissage avec succès des schémas, le joystick utilisé par Pager pour jouer a été déconnecté de l'ordinateur. Le singe semble continuer à jouer au jeu en utilisant uniquement son esprit. Illustration…Évidemment, Elon Musk a voulu rassurer les spectateurs sur le bien-être des animaux. « C'est important de montrer que Sake aime vraiment faire la démo. Il n'est pas attaché à la chaise ou autre. Les singes aiment vraiment faire les démonstrations. Et ils ont droit à des smoothies à la banane, donc c'est un jeu amusant. Je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que nous nous soucions du bien-être des animaux. Et je suis sûr que nos singes sont plutôt heureux », a déclaré Musk.Cette année, les singes sont de retour. Dans une vidéo de démonstration, l'un d'entre eux a aidé à « taper » la phraseà l'aide de son implant en se concentrant sur les mots et les lettres en surbrillance. Une autre vidéo montrait comment les singes étaient entraînés à charger les appareils en s'asseyant sous un chargeur sans fil.Les appareils Neuralink eux-mêmes sont petits, avec plusieurs « fils » flexibles qui peuvent être insérés dans le cerveau. « C'est comme remplacer un morceau de votre crâne par une smartwatch, faute d'une meilleure analogie », a déclaré Musk.En 15 minutes environ, 64 de ces « fils » peuvent être implantés dans le cerveau à l'aide d'un système robotique, a déclaré DJ Seo, vice-président d'Implant et co-fondateur de Neuralink, lors de la présentation, tandis qu'il se servait d'un mannequin pour montrer comment le processus pourrait fonctionner.La raison des robots chirurgiens se résume à la taille minuscule de ces fils. « Imaginez prendre un cheveu de votre tête et le coller dans de la gelée recouverte d'une pellicule de saran, le faire avec une profondeur et une précision précises, et le faire 64 fois dans un laps de temps raisonnable », a déclaré Christine Odabashian, responsable de l'équipe d'insertion matérielle de Neuralink.Les démos de l'entreprise en 2019 et 2020 ont été conçues comme des événements de recrutement, et celui-ci n'est pas différent ; la société a admis que le recrutement était son objectif principal de la soirée. Neuralink cherche actuellement à pourvoir de nombreux types d'emplois différents alors qu'il passe du « prototype au produit », a déclaré Musk.L'événement était principalement une présentation technique de l'appareil, montrant comment le système a été construit, les défis auxquels l'équipe a été confrontée, comment la technologie s'est améliorée jusqu'à présent et quels développements sont à venir. Les chercheurs de la société ont déclaré qu'ils développaient des traitements qui pourraient soit aider à améliorer ou à restaurer la vision, soit à restaurer le mouvement chez les personnes paralysées. Sur le plan technique, l'entreprise a l'ambition de s'assurer que l'appareil lui-même peut être mis à niveau facilement.« Je suis presque sûr que vous ne voudriez pas d'un iPhone 1 dans votre tête si un iPhone 14 était disponible », a déclaré Musk.« Nous voulons être extrêmement prudents et certains que cela fonctionnera bien avant de mettre un appareil dans un être humain », a déclaré Musk lors d'une mise à jour publique très attendue sur l'appareil. S'adressant à une foule d'invités sélectionnés lors d'une présentation au siège de Neuralink qui a duré près de trois heures, Musk a souligné la vitesse à laquelle l'entreprise développe son appareil.« Les progrès au début, en particulier en ce qui concerne les humains, sembleront peut-être atrocement lents, mais nous faisons tout pour les mettre à l'échelle en parallèle », a-t-il ajouté. « Donc, en théorie, les progrès devraient être exponentiels ».Les deux premières applications humaines ciblées par le dispositif Neuralink seront de restaurer la vision et de permettre le mouvement des muscles chez les personnes qui ne peuvent pas le faire, a déclaré Musk. « Même si quelqu'un n'a jamais eu la vision, même s'il était né aveugle, nous pensons que nous pouvons toujours restaurer la vision », a-t-il déclaré.Pour ce qui est de restaurer le mouvement chez les personnes paralysées, Neuralink a réalisé des expérimentations en implantant des électrodes dans la moelle épinière d'un porc. Les chercheurs sont parvenus à contrôler différents mouvements des pattes avec l'implant. Un procédé qui pourrait permettre aux quadriplégiques de retrouver l'usage de la marche et de leurs mains. La puce Neuralink est capable d'intercepter les commandes de mouvement du cerveau et de les diriger vers les jambes. Elle sait aussi recevoir les signaux sensoriels des membres afin que le cerveau puisse les interpréter.Concernant les non-voyants, une autre expérience avec un singe a permis de lui ajouter des éléments capturés par une caméra dans son champ de vision. C'est avec cette technologie que Neuralink espère développer une prothèse visuelle pour les aveugles.La société compte améliorer le procédé en multipliant le nombre d'électrodes. Alors que la première génération exploitait 1 024 électrodes, la nouvelle génération atteint les 16 000. Avec un tél réseau, cela permet d'obtenir 32 000 pixels pour générer une image très bien définie chez une personne aveugle.L'événement était initialement prévu pour le 31 octobre, mais Musk l'a reporté quelques jours avant sans donner de raison. Le voici en entier :Ce que Neurolink ne dit pas, c'est que son procédé reste invasif et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible une fois la puce implantée. C'est justement ce qui inquiète les spécialistes du corps médical. En tout cas, cela ne semble pas faire peur à Elon Musk qui voit encore plus loin que de faire marcher les handicapés moteurs ou de donner la vue aux aveugles. Il s'imagine bien bénéficier lui-même de son implant et souhaite que, dans l'avenir, chacun puisse disposer de ces implants pour pouvoir fusionner et mieux contrôler les IA du futur.De nombreux scientifiques se posent des questions sur la bioéthique, la sécurité et l'utilisation des données, et l'avenir des puces implantées une fois l'essai terminé.Laura Cabrera, spécialisée dans la neuroéthique à l'Université d'État de Pennsylvanie, se demande s'il sera possible de retirer les implants sans endommager le cerveau. « Si ça tourne mal, nous n'avons vraiment pas la technologie pour les "explanter" ». Et quelle est la durée de vie d'un implant ? Est-ce que Neuralink offrira des mises à niveau par la suite aux participants ?Source : conférence (vidéo dans le texte)Que pensez-vous de Neuralink et de son projet ? Les objectifs vous semblent-ils réalisables au vu des progrès ?Trop tôt pour tester sur les humains selon vous ? Pourquoi ?Concernant l'utilisation des informations collectées par l'implant, qui devrait y avoir accès selon vous ? Que deviendront les données en cas de rachat de Neuralink ? Que se passe-t-il en cas de piratage ?Si ce genre de technologie devait se généraliser, qu'en est-il du détournement par les gouvernements (ou les entreprises) pour la surveillance de masse ?