Elon Musk qui passe plus de temps sur Twitter et délaisse Tesla

Au sujet des prophéties de Dmitri Medvedev pour 2023, bras droit de Vladimir Poutine

Les accidents liés à Autopilot ne seraient pas étrangers à la chute de la capitalisation boursière

Tesla pourrait enregistrer la pire année de son histoire. Les actions de Tesla Inc. ont chuté de 2,8% dans les échanges avant commercialisation mardi, après que le constructeur de véhicules électriques a prolongé samedi la suspension de la production de son usine de Shanghai tandis que les infections au COVID augmentaient en Chine.Après son envol sur les places boursières en 2021, le constructeur automobile est en chute libre, son titre ayant perdu près de 70% de sa valeur depuis janvier. Mardi 27 décembre, l'action du constructeur plongeait de 11,4%, à 109,10 dollars au Nasdaq. Un peu plus d'an plus tôt, en novembre 2021, cette même action dépassait les 380 dollars, portant la capitalisation du groupe à son plus haut, à plus de 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, cette capitalisation oscille autour de 390 milliards de dollars.*La suspension de la production de Tesla à l'usine de Shanghai est intervenue un jour plus tôt que prévu, selon un rapport du Wall Street Journal, alors que la production devait reprendre le 2 janvier. Tesla a généré 5,13 milliards de dollars de revenus en provenance de Chine au troisième trimestre, soit 23,9 % du chiffre d'affaires total de 21,45 milliards de dollars. L'action a chuté de 56,5 % au cours des trois derniers mois jusqu'à vendredi, tandis que le S&P 500 SPX, -0,57 %, a gagné 5,4 %Tandis que l’action Tesla s’effondre, Elon Musk semble plus préoccupé par des combats idéologiques sur sa nouvelle acquisition : Twitter.Musk est-il trop sollicité ou a-t-il simplement fait le mauvais choix en acquérant Twitter cet automne ? À la tête de quatre grandes entreprises mondialement connues - Tesla, SpaceX, Neuralink et Twitter - le milliardaire semble avoir accordé plus de temps à la restructuration de Twitter qu'à la gestion de ses autres entreprises. Et cela pourrait bien entraîner une brouille avec les investisseurs des autres entreprises, notamment de Tesla. Musk a acheté Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars fin octobre et depuis, il consacre son temps à chercher des moyens de rentabiliser cet investissement et rembourser ses créanciers dans l'affaire.La gestion de l'entreprise de médias sociaux a occupé une grande partie de l'emploi du temps de Musk au cours des dernières semaines ; il a participé à de nombreux chats audio et a tweeté des photos de son travail depuis le siège de l'entreprise à San Francisco. Il y a quelques jours, certains investisseurs de Tesla lui ont demandé de passer les rênes de l'une de ses entreprises, arguant que le milliardaire est trop sollicité et accorde désormais moins de temps à son rôle au sein du fabricant de véhicules électriques. Mais encore, Tesla a perdu plus de la moitié de sa valeur boursière depuis que la saga Twitter/Musk a commencé au début du mois d'avril 2022.Pour vous donner une idée de l'angoisse actuelle des investisseurs, il faut noter que le 17 décembre, la capitalisation boursière de Tesla était de 470 milliards de dollars, contre plus de 1 000 milliards de dollars au début de l'année (et 353 aujourd'hui) : en seulement quelques jours, Tesla a perdu 100 milliards de dollars de capi. De plus, selon un document financier déposé mercredi soir, Musk a contribué aux pertes en vendant pour environ 3,5 milliards de dollars d'actions Tesla ces derniers jours. Cette somme s'ajoute à un autre montant de plus de 3,9 milliards de dollars en actions Tesla vendues par Musk début novembre. Selon certains analystes, Musk se dépêche de clôturer le rachat de Twitter afin d'éviter les indemnités de retard, mais les ventes d'actions Tesla nuisent au fabricant de véhicules électriques.L'offre d'achat de Twitter par Musk est controversée par les investisseurs de Tesla depuis qu'il a annoncé son projet au printemps. Le milliardaire détient une grande partie de sa fortune en actions Tesla, et il est apparu immédiatement qu'il devrait tirer parti de sa position pour pouvoir acheter la société de médias sociaux. L'action de Tesla a chuté, mais de nombreux investisseurs sont restés prudemment optimistes, ou du moins neutres, quant à l'accord de Musk. Les investisseurs invoquent leur confiance en Musk, notamment ce qu'ils perçoivent comme son éthique de travail acharné et sa capacité à tirer le meilleur parti de ses employés.Pourtant, les actions de Tesla n'arrêtent plus de plonger. Cela a par exemple été le cas lorsque Musk a fait face à des réactions négatives en ligne après que Twitter a suspendu les comptes de plusieurs journalistes. « Réveillez-vous, Tesla [conseil d'administration] - quel est le plan ? Qui dirige Tesla et quand Elon revient-il ? », a tweeté il y a quelques jours Ross Gerber, un investisseur de Tesla qui a soutenu l'offre de Musk sur Twitter. Plus tard, il a ajouté que Tesla devait racheter des actions « pour profiter du faible prix de l'action qu'Elon a créé », alors que les investisseurs anticipaient un nouveau coup potentiel à la valeur de l'entreprise.« Certains investisseurs pensent que les récentes ventes d'actions de Musk pourraient être le dernier gros lot qu'il vend. Mais mon point de vue est que c'est un vœu pieux parce que c'est le garçon qui a crié au loup encore et encore », a déclaré Dan Ives, analyste de Wedbush Securities, soulignant les nombreuses ventes d'actions Tesla de Musk cette année. Musk a indiqué qu'il fera en sorte que les actionnaires de Tesla bénéficient de Twitter à long terme. Cependant, Tesla a reconnu dans des documents financiers que Musk est occupé par ses diverses entreprises commerciales, citant cela comme un risque pour l'entreprise.Depuis qu'il a pris les rênes de Twitter fin octobre, Musk s'est demandé combien de temps Twitter allait continuer à lui imposer des contraintes de temps aussi lourdes. Il a déclaré qu'il finirait par réduire le temps qu'il consacre à Twitter et qu'il trouverait quelqu'un d'autre pour le diriger. « Nous sommes très dépendants des services d'Elon Musk, technicien de Tesla et notre président-directeur général. Bien que Musk passe beaucoup de temps avec Tesla et soit très actif dans notre gestion, il ne consacre pas tout son temps et son attention à Tesla », a déclaré la société, basée à Austin, au Texas. Twitter détourne donc toute l'attention de Musk.« Nous sommes littéralement dans la meilleure partie de l'histoire de l'entreprise et elle est totalement démolie par Twitter. Je pense que l'action grimperait en flèche s'ils disaient simplement "Elon n'est plus PDG de Tesla". Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il revienne à Austin », a déclaré Gerber dans une interview. Gary Black, associé directeur de la société de capital-risque Future Fund LLC, un investisseur de Tesla, a appelé le conseil d'administration de Tesla à faire pression sur Musk pour qu'il trouve un leader pour Twitter afin qu'il puisse recentrer son énergie sur l'entreprise de véhicules électriques.Alors que la santé économique de Tesla inquiète le monde de la finance, qui se demande si Elon Musk est la bonne personne pour diriger Tesla, le milliardaire de la Tech préfère répondre à des tweets de Dimitri Medvedev, l’actuel vice-président du conseil de sécurité de la Russie et bras droit de Poutine, pour lui dire qu’il trouvait ses tweets « épiques ».Il faut dire que Medvedev n'y est pas allé de main morte. Se prêtant au jeu des prédictions pour 2023, il a choisi le registre de l’outrance : « Le Royaume-Uni va réintégrer l’Union européenne », avance l'ancien dirigeant russe, ce qui conduira, sans que l’on en comprenne trop bien la logique, à la prédiction numéro 3. « l’UE s’effondrera après le retour du Royaume-Uni ; l’euro cessera d’être la monnaie de l’UE ». Il parle également de l'effondrement de l’ordre mondial tel que nous l’avons connu : « Toutes les plus grandes bourses et activités financières quitteront les États-Unis et l’Europe pour se déplacer en Asie ».Et de prédire que « Une guerre civile éclatera aux États-Unis, la Californie et le Texas devenant des États indépendants, écrit-il. Le Texas et le Mexique formeront un État allié. Elon Musk gagnera l’élection, dans un certain nombre d’États qui, à la fin de la nouvelle guerre civile, auront été donnés au Parti républicain ».C'est à la suite du fil dans lequel il a fait ses 11 prédictions qu'Elon Musk a répondu qu’il trouvait ses tweets « épiques ». Quatre heures plus tard, Elon Musk a précisé qu’il avait en fait manié l’ironie, et qu’il ne croyait pas du tout aux prédictions de l’homme d’État russe : « Ce sont certainement les prédictions les plus absurdes que j'ai jamais entendues, tout en montrant une méconnaissance étonnante des progrès de l'intelligence artificielle et de l'énergie durable ».Tesla a accentué les controverses autour de l'Autopilot, son système d'aide à la conduite, en cessant de divulguer les statistiques relatives à sa sécurité. L'entreprise a rapporté les statistiques de sécurité de l'Autopilot, une fois par trimestre, à partir de 2018. Ces données mesurent le taux d'accidents par kilomètre parcouru. Mais l'année dernière, ces rapports ont cessé. Tesla n'a pas dit pourquoi il a pris cette décision, mais les critiques suggèrent que « le nombre d'accidents impliquant l'Autopilot est devenu alarmant, ce qui pourrait choquer les clients et influencer leurs comportements d'achat ». L'entreprise craindrait également des recours collectifs basés sur ces chiffres.Le nombre d'accidents liés au système Autopilot de Tesla est bien plus élevé que celui des systèmes d'aide à la conduite similaires de General Motors et de Ford. Tesla a signalé 516 accidents entre juillet 2021 et novembre 2022, tandis que Ford en a signalé sept et GM deux. Certes, Tesla possède beaucoup plus de véhicules équipés de systèmes d'aide à la conduite que ses concurrents. Tesla en aurait un million, soit environ dix fois plus que Ford. Toutes choses égales par ailleurs, cela signifierait que Tesla devrait avoir un total de 70 accidents signalés par la NHTSA depuis l'été dernier pour être comparable au taux déclaré par le concurrent Ford.Au lieu de cela, Tesla a signalé jusqu'à 516 accidents. En janvier dernier, Ross Gerber, un partisan connu de Tesla, a écrit dans un tweet : « juste pour noter. Il n'y a pas eu un seul accident ou une seule blessure depuis le lancement de la version bêta du FSD. Pas un seul. Même pas un seul. Dans ce laps de temps, vingt mille personnes sont mortes sur la route dans des accidents de voiture. Correct @elonmusk ? (On touche du bois) ». Gerber a tagué Musk dans le tweet et lui a demandé si ces statistiques étaient correctes. Musk a répondu par "exact", même si lui et la NHTSA étaient au courant d'au moins huit accidents à ce moment-là.Depuis lors, l'action Tesla a perdu 65 % de sa valeur. Une partie de cette perte peut être attribuée à l'achat de Musk et à ses déboires ultérieurs avec Twitter, mais les chiffres liés à la sécurité ont continué à se dégrader, et les accidents de Tesla sont en hausse. Deux autres décès impliquant Tesla ont eu lieu en octobre, ce qui porte à 18 le nombre d'accidents mortels impliquant l'Autopilot depuis juillet 2021. L'enquête de la NHTSA sur Tesla continue de s'étendre. Rien que cette année, la NHTSA a enquêté sur 830 000 Teslas pour des défauts de l'Autopilot. Il n'y a pas d'informations claires sur le nombre de blessures et de décès liés à l'Autopilot.Les statistiques d'accidents de la NHTSA dépendent en effet de la réception de données précises de la part de l'entreprise. Les rapports trimestriels de sécurité de Tesla ont toujours été controversés. Ils ont mis l'Autopilot de Tesla sous un bon jour : pour le quatrième trimestre de 2021, Tesla a signalé un accident pour 4,31 millions de kilomètres parcourus dans des voitures équipées du système Autopilot. L'entreprise a comparé ce chiffre aux statistiques gouvernementales qui indiquent un accident pour 778 922 kilomètres parcourus sur les routes du pays, tous véhicules et conducteurs confondus. Ce qui n'est pas tout accepté par les experts.Sources : capitalisation boursière Tesla, Dmitry Medvedev Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer la chute de l'action de Tesla ?Partagez-vous l'idée selon laquelle les prises de parole de Musk sur Twitter font parti des éléments qui ont plombés le cours de l'action ? Pourquoi ?Qu'en est-il des accidents liés à Full Self-Driving et Autopilot ?