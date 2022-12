Les expéditions mondiales d'appareils domestiques électroniques pour les maisons intelligentes devraient maintenant diminuer de 2,6 % en 2022 pour atteindre 874 millions d'unités, les haut-parleurs intelligents et les appareils de divertissement vidéo tels que les téléviseurs et les appareils de streaming étant les plus touchés par cette baisse.", a déclaré Adam Wright, directeur de recherche principal, Appareils domestiques et de bureau intelligents. "Bien que le marché mondial devrait renouer avec la croissance en 2023, celle-ci restera relativement faible à 4,6 %, la majeure partie de la croissance provenant des marchés émergents ainsi que de la Chine.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les trackers de la mobilité et des appareils grand public d'IDC. "."Parmi les autres facteurs de forme, les produits de surveillance/sécurité de la maison tels que les caméras, les sonnettes ou les serrures de porte, ainsi que les produits d'éclairage et de divertissement vidéo intelligents, représenteront la plus grande part et connaîtront les taux de croissance les plus élevés au sein du marché de la maison intelligente.Source : IDCQu'en pensez-vous ?