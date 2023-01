Les entreprises spécialisées dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) ont régulièrement tenté au cours de ces trois dernières années de repousser les limites de ce qui peut être fait dans le secteur. En témoignent les récents modèles de langage tels que DALL-E 2 GPT-3 et Stable Diffusion . Ces systèmes d'IA sont impressionnants, mais pour certains experts du secteur, ils (qui sont pour la plupart des chatbots et les générateurs d'images) sont encore loin de représenter la dernière frontière de la robotique. La prochaine étape ? La conscience, une chose sur laquelle certains scientifiques travailleraient discrètement.Dans une interview accordée au New York Times (NYT), Hod Lipson, ingénieur en mécanique qui dirige le Creative Machines Lab de l'université de Columbia, a déclaré qu'il s'y consacre depuis une vingtaine d'années. Il a fait remarquer que le sujet était auparavant tabou, mais que de plus en plus de personnes acceptent aujourd'hui d'en discuter publiquement. « Ce sujet était tabou. On nous interdisait presque d'en parler - "ne parlez pas du mot C, vous ne serez pas titularisé" - alors au début, je devais le déguiser, comme si c'était autre chose », dit-il. En employant le mot "C", le professeur Lipson fait sans doute référence au mot "conscience".La question de la conscience se pose dans de nombreux cercles au-delà de la robotique, notamment en psychologie, en neurosciences et en philosophie, de sorte que la construction de robots conscients ne sera pas une tâche simple. Si, pour certains, la perspective d'avoir des machines dotées d'une conscience artificielle est digne d'une science-fiction - et c'est d'ailleurs la trame d'innombrables livres, bandes dessinées et films de science-fiction - pour d'autres, comme Lipson, c'est un objectif, qui changerait sans doute définitivement la vie humaine telle que nous la connaissons. Il donne l'exemple le niveau d'intégration des robots dans nos vies.Selon Lipson, un robot consciencieux deviendrait de plus en plus important à mesure que nous deviendrions plus dépendants des machines. Aujourd'hui, les robots sont utilisés pour les interventions chirurgicales (comme les robots chirurgiens Da Vinci), la fabrication de produits alimentaires, les transports et toute sorte d'usines. Les applications des machines semblent pratiquement illimitées, et toute erreur dans leur fonctionnement, à mesure qu'elles s'intègrent à nos vies, pourrait être catastrophique. « Nous allons littéralement abandonner notre vie à un robot. Ne voudriez-vous pas que ces machines soient résilientes ? », a déclaré Lipson.Une façon d'y parvenir était de s'inspirer de la nature. Les animaux, et en particulier les humains, sont doués pour s'adapter aux changements. Cette capacité pourrait être le résultat de millions d'années d'évolution, car la résilience en réponse aux blessures et aux changements d'environnement augmente généralement les chances de survie et de reproduction d'un animal. Lipson s'est demandé s'il pouvait reproduire ce type de sélection naturelle, créant ainsi une forme d'intelligence généralisable capable d'apprendre à connaître son corps et sa fonction, quelle que soit l'apparence de ce corps et quelle que soit cette fonction.« Ce n'est pas simplement une autre question de recherche sur laquelle nous travaillons, c'est la question. C'est plus important que de guérir le cancer. Si nous pouvons créer une machine qui aura une conscience égale à celle d'un humain, cela éclipsera tout ce que nous avons fait. Cette machine elle-même pourrait guérir le cancer », a déclaré le chercheur. La conscience est l'une des questions les plus controversées en matière d'intelligence artificielle, mais outre le défi technologique que représente la réalisation de cet objectif, le mot lui-même est défini de manière philosophique, vague et subjective. Ce qui complique les choses.Pour sa part, Lipson a sa propre définition de la conscience, à savoir la capacité de "s'imaginer dans le futur". Ainsi, l'ingénieur a consacré une grande partie de sa carrière à la construction de machines adaptables, c'est-à-dire d'une intelligence généralisée capable d'apprendre à évoluer par une sélection naturelle apprise par la machine, répondant ainsi aux changements d'environnement et aux erreurs ou blessures du corps mécanique. En d'autres termes, Lipson cherche à mettre en place une machine capable dans un premier temps d'apprendre davantage et de se corriger en conséquence, comme le font actuellement les machines.Ensuite, Lipson veut qu'elle soit capable d'imaginer comment elle pourrait être meilleure et d'évoluer en fonction de cette vision. C'est une légère distinction, mais elle est importante. Il est également impossible d'ignorer le fait que les humains aiment vraiment anthropomorphiser à peu près tout ce qu'ils peuvent, des grille-pain aux animaux domestiques en passant par les légumes, etc. Cette tendance est extrêmement présente dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle, où les constructeurs de machines projettent constamment des caractéristiques humaines, tant physiques qu'intellectuelles, sur les appareils qu'ils créent.Et à cette fin, il est toujours utile de se demander si ces machines possèdent réellement les qualités que des chercheurs comme Lipson imaginent qu'elles posséderont un jour, ou si les scientifiques, sous l'effet de leurs propres pulsions très humaines, projettent l'humanité - ou la nature, ou la conscience, ou tout ce que vous voulez - sur des machines très peu conscientes, renvoyant ce qu'ils espèrent voir, plutôt que ce qui est. « Il y a l'orgueil démesuré de vouloir créer la vie. C'est le défi ultime, comme aller sur la lune », a déclaré Lipson. En outre, la construction de robots dotés d'une conscience a également des implications morales et éthiques Auront-ils des droits, comme dans Bicentennial Man (L'Homme bicentenaire) ? Ce film de science-fiction de 1999 suit la vie et l'évolution d'Andrew, un robot acheté comme un appareil ménager programmé pour effectuer des tâches subalternes. Les enfants de la maison réagissent chacun différemment à la présence d'un nouveau venu. Grâce, l'aînée de la famille, considère le robot domestique comme une boite de conserve et lui ordonne de sauter du premier étage. Cependant, lorsqu'Andrew commence à éprouver des émotions et une pensée créative, la famille découvre rapidement qu'elle n'a pas un robot ordinaire.Le film est une adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire d'Isaac Asimov, ancien écrivain russo-américain et professeur de biochimie à l'Université de Boston. Il est également connu pour ses livres de vulgarisation scientifique. Isaac Asimov a écrit plusieurs romans - dont "I, Robot" - qui examinent les implications du point de vue de la loi, de la société et de la famille, soulevant de nombreuses questions morales. Les experts en éthique de la technologie ont examiné et approfondi ces questions alors que des scientifiques comme ceux du laboratoire de l'université Columbia travaillent à la construction de machines plus intelligentes.La science-fiction nous a également apporté des machines tueuses comme dans Terminator, et les robots conscients semblent être un bon moyen d'en avoir. Les humains peuvent apprendre de mauvaises idées et les mettre en pratique, et il n'y a aucune raison de croire que les robots ne tomberont pas dans le même piège. Certains des plus grands esprits de la science ont mis en garde contre le risque de se laisser emporter par l'intelligence artificielle. Cependant, le professeur Lipson croit fermement que la société se dirige vers un avenir mécanisé. Mais encore, Lipson affirme qu'il n'y aucun moyen de l'éviter.« Nous disposons déjà d'appareils de l'Internet des objets qui sont intégrés à des appareils ménagers courants et qui peuvent faire des listes de courses, surveiller votre maison pour détecter les intrus et même permettre à vos animaux domestiques de communiquer avec vous. Les robots conscients sont inévitables, et ils vont probablement se lier d'amitié avec Alexa et Siri », a-t-il déclaré.Le Creative Machines Lab aurait déjà construit des machines qui sont conscientes d'elles-mêmes et qui peuvent dessiner des images et des simulations d'elles-mêmes. L'une d'elles serait même capable de se reconnaître dans un miroir. Cependant, l'étape suivante consiste à permettre à ces machines de s'imaginer dans un état futur et de voir comment cet état pourrait affecter la tâche qu'elles effectuent ou détériorer leur activité future.Source : NYTQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les robots dotés d'une conscience verront réellement le jour ?Dans le cas où ces robots deviendraient une réalité, quelles pourraient être les implications pour la société ?Que pensez-vous de la difficulté qu'éprouvent les scientifiques à adopter un consensus sur la définition de la conscience ?À votre avis, l'absence de consensus sur la définition de la conscience ruine-t-elle les chances de voir un robot avec une conscience un jour ?