La plus grande nouvelle était le projet de la société de construire son propre réseau mondial de chargeurs rapides, d'une valeur d'un milliard de dollars, mais une autre histoire intéressante est en quelque sorte passée sous le radar. Il s'agit de Mercedes-Benz qui devient le premier constructeur automobile à offrir une technologie de conduite autonome certifiée de niveau 3 aux États-Unis.En 2022, la marque allemande a commencé à vendre son système de conduite autonome de niveau supérieur, appelé Drive Pilot, en Allemagne, après avoir reçu le tout premier certificat de conformité pour un fabricant d'équipement d'origine (OEM).Aujourd'hui, au cours du CES 2023, Mercedes a annoncé que son système Drive Pilot a été approuvé par l'État du Nevada et qu'il attend que l'État américain délivre le certificat officiel de conformité, ce qui devrait se produire "dans les deux semaines", selon le communiqué de presse de la société.Mais ce n'est pas tout. Lorsque le constructeur allemand a demandé l'homologation au Nevada, il a également fait la même chose en Californie, et il est "optimiste" que le Golden State "suivra bientôt".L'assistant de conduite conditionnellement automatisé de niveau 3 de Mercedes peut, sur des tronçons d'autoroute appropriés et là où la densité du trafic est élevée, proposer de prendre en charge la conduite, laissant le conducteur libre de faire autre chose, comme regarder un film ou participer à une réunion.Une autre fonctionnalité qui arrive en Amérique du Nord est le changement automatique de voie (ALC), qui permet à la voiture d'initier automatiquement un changement de voie et de dépasser les véhicules plus lents avec le système de régulation de vitesse. Il peut également effectuer des changements de voie automatiques pour aider à suivre le guidage routier à l'approche de bretelles de sortie ou de carrefours d'autoroutes.L'ALC fera partie de la suite de conduite partiellement automatisée de niveau 2 actuellement disponible chez Mercedes aux États-Unis.Selon les niveaux d'automatisation de la conduite de la SAE, un véhicule de niveau 3 peut prendre en charge certaines tâches de conduite, mais un conducteur doit toujours être présent et prêt à prendre le contrôle de la voiture à tout moment lorsqu'il est invité à intervenir. Actuellement, Drive Pilot est disponible en Europe sur les berlines Mercedes-Benz Classe S et EQS.Source : MercedesQuel est votre avis sur le sujet ?