des systèmes de contrôle améliorés afin de faire un saut à 180 degrés tout en tenant la planche de bois ;

effectuer un saut en vrille tout en lançant le sac d'outils. Pour accomplir cette tâche, Boston Dynamics a étendu le contrôleur prédictif de modèle (MPC) afin de considérer le mouvement couplé du robot et de l'objet ensemble ;

pousser la boîte en bois de la plateforme, ce qui signifie qu'Atlas doit générer suffisamment de puissance pour faire tomber la boîte sans s'éjecter de la plateforme ;

le dernier mouvement d'Atlas, un saut périlleux inversé de 540 degrés sur plusieurs axes, ajoute de l'asymétrie au mouvement du robot, ce qui en fait une compétence beaucoup plus difficile que le parkour réalisé auparavant.





Les robots bipèdes et bimanuels sont-ils bientôt prêts à travailler aux côtés des humains ? Probablement pas, mais nous nous en rapprochons, comme le montrent les dernières vidéos marketing de Boston Dynamics. Dans une première vidéo, l'entreprise américaine de robotique a montré son prototype de robot Atlas en train de jeter des planches et des sacs d'outils sur un faux chantier de construction. Dans une seconde vidéo, tournée dans les coulisses, Scott Kuindersma, chef de l'équipe de Boston Dynamics chargée d'Atlas, explique que la vidéo est "destinée à communiquer une expansion de la recherche que la société mène sur Atlas".La première vidéo, intitulée "Atlas Gets a Grip", montre l'humanoïde exécuter une série de nouveaux mouvements sur un chantier de construction simulé. Un "ouvrier de la construction" au sommet d'un échafaudage a commodément oublié des outils au sol. Au lieu de sauter en bas pour aller chercher les outils lui-même, Atlas les lui apporte "gentiment". À l'aide des pinces à griffes qui lui servent de mains, Atlas saisit et manipule une planche de bois pour se créer un pont sur l'échafaudage. Atlas saisit ensuite un sac d'outils posé sur le sol, court sur l'échafaudage, tourne sur lui-même et lance le sac d'outils vers le travailleur de la construction.Atlas pousse ensuite une boîte en bois de l'échafaudage et se retourne et se tord jusqu'au sol. Il faut surtout fait attention à comment Atlas ramasse le sac d'outils posé au sol et à la façon dont il réaliser les mouvements de parkour. Boston Dynamics décrit la manœuvre finale : « le mouvement de conclusion d'Atlas, un flip inversé de 540 degrés et multiaxes, ajoute de l'asymétrie au mouvement du robot, ce qui en fait une compétence beaucoup plus difficile que le parkour réalisé précédemment ». Pour les besoins de cette vidéo, Boston Dynamics explique avoir installé des pinces (ou "griffes") utilitaires avec un doigt fixe et un doigt mobile.Boston Dynamics a déclaré que cette pince a fait ses débuts dans sa publicité pour le Super Bowl, lorsqu'Atlas a soulevé un tonneau au-dessus de sa tête. Ces pinces simples sont conçues pour les tâches de levage lourdes. Selon Boston Dynamics, les autres nouvelles capacités démontrées par Atlas dans la vidéo sont les suivantes :Comme toujours, il est important de rappeler que ces vidéos sont rigoureusement planifiées et structurées, les chutes et les erreurs étant supprimées. Mais, comme le note Kuindersma, il s'agit tout de même d'un changement de rythme pour Atlas. « Nous ne nous contentons pas de réfléchir à la manière de faire bouger le robot de manière dynamique dans son environnement, comme nous l'avons fait dans le Parkour et la Danse. Maintenant, nous avons commençons à mettre Atlas au travail et à réfléchir à la manière dont le robot devrait être capable de percevoir et de manipuler les objets dans son environnement », a déclaré Kuindersma.Il s'agit d'un changement notable de message de la part de l'entreprise appartenant à Hyundai, qui n'a jamais souligné auparavant la façon dont ses machines bipèdes pourraient être utilisées sur le lieu de travail. Boston Dynamics n'a que deux robots qu'elle vend réellement : Stretch et Spot. Stretch est un engin à roues doté d'un énorme bras conçu pour déplacer des boîtes dans les entrepôts, tandis que Spot est un robot quadrupède principalement utilisé pour effectuer des tâches de surveillance et d'inspection, faisant office de caméra de vidéosurveillance à distance ou cartographiant des sites de construction et des usines à l'aide de scanners 3D.Toutefois, comme l'explique Kuindersma un robot bipède bimanuel peut accomplir toutes sortes de tâches que les autres robots ne peuvent pas accomplir : « le rêve est que les humanoïdes est qu'ils soient capables de faire toutes les choses que nous faisons, n'est-ce pas ? Un robot humanoïde sera bien adapté à des applications telles que la fabrication, le travail en usine, les constructions, des lieux où un facteur de forme humanoïde s'adapte très bien, avec sa nature bimanuelle, sa capacité à se tenir debout, à déplacer des choses lourdes et à travailler dans des espaces qui ont été traditionnellement conçus pour que les humains y travaillent ».De tels robots ne sont pas couramment utilisés dans le monde à l'heure actuelle, principalement parce que leur nature coûteuse et fragile signifie qu'ils sont toujours moins rentables que les travailleurs humains. Mais cette dynamique pourrait changer lentement grâce aux améliorations apportées au matériel et aux logiciels. Elon Musk s'est notamment lancé dans la robotique et développe Optimus, un robot bipède qui, selon lui, travaillera un jour dans les usines Tesla. Il a révélé un prototype du robot à la fin de l'année dernière, et les experts ont déclaré que si l'entreprise avait fait des progrès rapides, elle était très loin d'avoir réalisé une percée.Le robot humanoïde de Tesla pouvait à peine tenir debout. Dans un billet de blogue publié mardi, Ben Stephens, responsable du contrôle d'Atlas, a ajouté que "Boston Dynamics est encore loin des robots bipèdes capables de travailler de manière fiable aux côtés des humains. « La manipulation est une vaste catégorie, et nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais cela donne un aperçu de la direction que prend le domaine. C'est l'avenir de la robotique », a déclaré Stephens. L'entreprise n'a pas dit si elle va commencer à vendre Atlas ni fait de prédictions sur le moment où ses robots bipèdes pourraient travailler dans les usines.Pour l'instant, Atlas est une plateforme de recherche et n'est pas disponible à la vente. Il est depuis longtemps la vedette de nombreuses vidéos virales et a démontré efficacement les capacités robotiques de Boston Dynamics. Dans le petit monde de la robotique humanoïde, peu de concurrents ont montré des capacités similaires à celles d'Atlas. Seul le projet Robonaut de la NASA offre des pinces semblables à celles d'une main. Enfin, il faut noter que Boston Dynamics est contre la militarisation des robots et a expliqué l'année dernière que cela introduit de nouveaux risques de dommages pour l'humanité.Source : Boston Dynamics Quel est votre avis sur le sujet ?Que dites-vous des nouvelles capacités du robot Atlas de Boston Dynamics ?Selon vous, le robot Optimus de Tesla pourrait-il rattraper les prouesses d'Atlas de Boston Dynamics ?