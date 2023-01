Il y a deux ans, le HomePod original a été abandonné par Apple sans qu'un remplacement soit disponible en mars 2021. Mais aujourd'hui, la semaine dernière, le géant de la technologie a annoncé qu'un nouveau HomePod Apple de deuxième génération allait faire son apparition. Cette nouvelle version du HomePod sera alimentée par la puce S7 qui était initialement destinée à l'Apple Watch.La version améliorée est étonnamment en retrait par rapport à la version originale puisqu'elle est équipée de cinq tweeters au lieu des 7 de la dernière version, et possède quatre microphones au lieu de six. Cela aidera Apple à maximiser son profit et à égaliser le coût de production. Le fait est que l'original a coûté plus cher à fabriquer qu'à vendre et a été considéré comme trop sophistiqué par de nombreuses personnes, ce qui a encore plus dissuadé les ventes.L'un des facteurs les plus importants pour les acheteurs est qu'ils veulent à la fois un prix abordable et la connectivité, plutôt que le son que leur appareil peut produire. C'est une raison pour laquelle l'OG HomePod n'a jamais pu atteindre ce que ses autres homologues ont atteint, tandis que le HomePod mini, dont le prix était très économique (99 dollars), ce qui est inhabituel pour Apple, a décollé et est devenu un succès presque instantanément après son lancement qui a eu lieu en 2020.Cependant, certaines des personnes qui ne jurent que par Apple, voulaient que la société sorte une enceinte et c'est l'une des raisons pour lesquelles Apple est de retour avec le HomePod 2e génération, même si elle a changé quelque chose qui, en fin de compte, le rend moins cher à fabriquer et moins cher à acheter.Statista Consumer Insights a mené une enquête et les résultats montrent qu'Amazon est en tête du paysage des enceintes intelligentes aux États-Unis. Cela est assez compréhensible, car la société a pratiquement inventé la catégorie lorsqu'elle a lancé le premier Amazon Echo en 2014. La raison de leur leadership est qu'ils ont une bonne stratégie où ils ont maintenu leurs haut-parleurs à un prix abordable tout au long des années et ont donc réussi à les faire entrer dans de nombreux foyers à travers tout le continent américain.Source : StatistaTrouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'est-ce qui explique le succès d'Amazon Echo, selon vous ?Quel haut-parleur intelligent utilisez-vous ? pour quelles raisons ?