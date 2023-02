Il y a 8 ans, en 2015, les véhicules non autonomes étaient en tête du palmarès, avec près de 51,4% des voitures immatriculées relevant de la catégorie non autonome. Cinq ans plus tard, la demande est descendue à 14,4 %, car les voitures autonomes ont commencé à prendre le dessus.Selon les normes de la Society of Automotive Engineers, une association américaine, les voitures se répartissent en six catégories différentes en fonction de leurs capacités autonomes. Du niveau 0, qui comprend les voitures dépourvues de tout système autonome, au niveau 5, qui comprend un système hautement autonome, en passant par les niveaux 4 et 5, les voitures sont encore à venir. On s'attend à ce que les voitures de niveau 4 fassent leurs débuts d'ici 2025. Les voitures à conduite autonome telles que Tesla, qui est une voiture de niveau 3, peuvent amener tout le monde à se demander ce que les voitures de niveau 4 et 5 offriront.Les personnes conduisant des voitures autonomes de niveau 1 ou 2 ne peuvent jamais quitter la route des yeux. Si le système de leur voiture peut les aider dans certains domaines, comme la direction ou le freinage, la voiture elle-même requiert la concentration du conducteur. Alors que les voitures de niveau 3 peuvent offrir le pilotage automatique, cette fonction est limitée dans le temps, et le conducteur prendrait ensuite le relais sur préavis du système.Selon le tableau d'évaluation des parts de 2015 à 2025 de Statista, le niveau 0 a dominé le marché en 2015 et est descendu à 14,4 % en 2020. Et d'ici 2025, les chiffres devraient encore baisser, pour atteindre 1,6 %. Les niveaux 1 et 2 ont pris la tête en 2020, passant de 37 % et 11,7 % en 2015 à 55,7 % et 29,9 %, respectivement, en 2020. Selon leurs prévisions pour 2025, ces deux niveaux conserveront leur prédominance, tandis que les voitures de niveau 3 auront une part de 0,7 %.On peut s'attendre à ce que les voitures de niveau 3 prennent le dessus sur les autres niveaux à l'avenir, la technologie étant de plus en plus avancée chaque année.Source : StatistaTrouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous des résultats de ce rapport ?