Le Japon a l'une des populations les plus âgées du monde, avec près de 30 % de ses citoyens âgés de plus de 65 ans. Beaucoup vivent dans des zones rurales dépeuplées qui n'ont pas facilement accès aux produits de première nécessité.La pénurie de main-d'œuvre dans les villes et les nouvelles règles limitant les heures supplémentaires des chauffeurs routiers compliquent également la tâche des entreprises pour répondre aux demandes de livraison.Les robots autopilotés sont présentés comme une solution possible.", a déclaré Dai Fujikawa, ingénieur chez le géant de l'électronique Panasonic, qui teste des robots de livraison à Tokyo et dans la ville voisine de Fujisawa.", a-t-il déclaré.La société japonaise de robotique ZMP s'est associée à des mastodontes tels que Japan Post Holdings dans ses propres essais de robots de livraison à Tokyo.Son robot "DeliRo" a réussi à éviter les piétons et à vendre des snacks dans une rue de Tokyo. Lorsqu'il est bloqué par des passants, il est programmé pour montrer un œil larmoyant.Jusqu'à présent, la population japonaise a réagi positivement à cette initiative.", a déclaré Naoko Kamimura après avoir acheté des pastilles contre la toux au Hakobo de Panasonic.", a-t-elle ajouté.Cependant, les autorités ne pensent pas que les rues japonaises seront bientôt envahies de robots, étant donné la pression exercée pour protéger l'emploi humain.", a déclaré Hiroki Kanda, un fonctionnaire du ministère du commerce chargé de promouvoir cette technologie.Les experts concèdent que "".La réglementation prévoit que la vitesse maximale des robots est fixée à 6 km/h afin d'atténuer les "", selon Yutaka Uchimura, professeur d'ingénierie robotique à l'Institut de technologie de Shibaura (SIT).Panasonic affirme que son robot "Hakobo" est capable de détecter les obstacles et de juger de manière autonome quand tourner et s'arrêter.Il est également surveillé simultanément par le centre de contrôle de Fujisawa, qui sera automatiquement alerté par des caméras lorsque les robots seront bloqués ou arrêtés par des obstacles.Source : Vidéo EuronewsQuel est votre avis sur cette initiative du gouvernement japonais ?Que pensez-vous de la menace qui pèse sur les emplois humains à cause de l'automatisation et de la robotisation ?