Les véhicules Tesla sont équipés de série d'un système d'aide à la conduite baptisé Autopilot. Pour 15 000 dollars de plus, les propriétaires peuvent acheter le système avancé Full Self-Driving (FSD), une fonction que le PDG Elon Musk promet depuis des années et qui offrira un jour des capacités de conduite autonome complètes. En attendant, il est important de garder à l'esprit que les véhicules Tesla ne sont pas des véhicules à conduite autonome et que le FSD est toujours en version bêta. Le FSD comprend un certain nombre de fonctions de conduite automatisée qui nécessitent que le conducteur soit prêt à prendre le contrôle à tout moment.Il comprend la fonction de stationnement Summon, ainsi que Navigate on Autopilot, un système de de guidage actif qui dirige une voiture d'une bretelle d'autoroute à une bretelle de sortie, y compris les échangeurs et les changements de voie. Le système est également censé gérer la direction dans les rues de la ville et reconnaître et réagir aux feux de circulation et aux panneaux d'arrêt. Mais selon l'avis de rappel, le système comporte de graves problèmes de sécurité qui peuvent mettre la vie des conducteurs en danger. Le rappel concerne un total de 362 758 véhicules, dont certains Model 3, Model X, Model Y et Model S fabriqués entre 2016 et 2023.« La version bêta du FSD peut provoquer des accidents en permettant aux véhicules concernés de : agir de manière dangereuse aux intersections, par exemple en traversant une intersection alors qu'ils sont dans une voie réservée aux virages, en s'engageant dans une intersection contrôlée par un panneau d'arrêt sans s'arrêter complètement, ou en s'engageant dans une intersection pendant un feu de circulation jaune fixe sans prendre les précautions nécessaires. Le système peut également avoir des difficultés à répondre de manière appropriée aux changements des limites de vitesse affichées », selon l'avis publié sur le site Web de la NHTSA.L'avis publié par la NHTSA comprend une chronologie des événements ayant conduit au rappel. Le problème a été découvert lors de l'analyse technique et des tests du système par la NHTSA. La NHTSA a déclaré avoir constaté que, dans certaines situations, la fonction Autosteer on City Streets du constructeur de véhicules électriques entrainait un risque "déraisonnable" pour la sécurité des véhicules à moteur en raison d'un respect insuffisant des règles de sécurité routière. « Comme l'exige la loi et après des discussions avec la NHTSA, Tesla a lancé un rappel pour réparer ces défauts », a déclaré l'agence dans un communiqué envoyé aux médias.Tesla a rencontré la NHTSA "à plusieurs reprises" au cours des jours suivants pour discuter des préoccupations de l'agence et des améliorations proposées par Tesla en réponse. « La NHTSA continuera à surveiller l'efficacité des mesures de rappel. Ce rappel cherche à répondre à un ensemble spécifique de préoccupations identifiées par l'agence », a déclaré la NHTSA. L'agence a toutefois ajouté que le rappel n'aborde pas toute la portée de l'enquête EA22-002 de la NHTSA sur l'Autopilot de Tesla et les systèmes de véhicules associés. Ainsi, le communiqué du responsable américain de la sécurité routière indique que cette enquête reste ouverte et active.Musk et les adeptes de Tesla se sont opposés à l'utilisation du terme "rappel" pour décrire les défauts de sécurité ou les problèmes qui peuvent être corrigés avec une mise à jour logicielle livrée sur Internet sans fil. Jeudi, il a écrit sur Twitter : « le mot "rappel" pour une mise à jour logicielle automatique est anachronique et tout simplement faux ». Tesla permet à des milliers de conducteurs d'essayer des fonctions d'aide à la conduite nouvelles et inachevées sur les routes publiques des États-Unis par le biais du FSD. Il ne rend pas les voitures Tesla autonomes ni sûres à conduire sans un humain au volant prêt à freiner ou à braquer à tout moment.Seuls les propriétaires de Tesla qui ont souscrit au système d'aide à la conduite FSD haut de gamme de l'entreprise dans leur voiture peuvent participer au programme FSD Beta. Les propriétaires e Tesla doivent obtenir un score élevé en matière de sécurité du conducteur, déterminé par le logiciel Tesla qui surveille leurs habitudes de conduite, et le conserver pour avoir accès au FSD Beta. La version bêta du FSD peut être résumée comme une foule de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore entièrement déboguées. Le logiciel est en version bêta perpétuelle depuis sa sortie sortie. La principale attraction est "l'autoguidage dans les rues de la ville".Cette fonction permet à une Tesla de naviguer automatiquement, bien qu'imparfaitement, dans des environnements urbains complexes. Tesla n'a jamais révélé combien de personnes achètent ou souscrivent à l'option premium FSD. Lors du dernier appel pour l'annonce des résultats de la société, Musk a déclaré : « à l'heure actuelle, nous avons déployé la version bêta du Full Self-Driving - pour les rues des villes - à environ 400 000 clients en Amérique du Nord. Il s'agit d'une étape importante pour l'autonomie, car la version bêta du FSD est le seul moyen pour un consommateur de tester réellement la dernière autonomie alimentée par l'IA ».Le FSD - malgré son nom et les promesses de Musk concernant ses capacités - fait l'objet de controverses, car il diffère de ce que prétend Musk sur les réseaux sociaux. Il a également attiré l'attention des régulateurs. En janvier, Tesla a révélé que le ministère américain de la Justice avait demandé des documents relatifs à Autopilot et au FSD. La NHTSA et les communications de Tesla affirment que le système est quelque chose de beaucoup plus simple : "une fonction d'assistance au conducteur de niveau 2 qui peut fournir une assistance au conducteur en matière de direction et de freinage/accélération dans certaines limites d'exploitation".Le rapport de rappel de sécurité note que "le conducteur est responsable du fonctionnement du véhicule lorsque la fonction est activée et doit constamment superviser la fonction et intervenir (par exemple, diriger, freiner ou accélérer) si nécessaire pour maintenir un fonctionnement sûr du véhicule". Cela montre encore une fois que Tesla est dans une grande contradiction et que le nom de ses produits constitue une publicité mensongère. L'entreprise a déjà été condamnée dans certaines juridictions pour marketing mensonger. Les actions de Tesla ont chuté d'un peu plus de 1 % à l'annonce de la nouvelle, avant de se redresser rapidement.Source : L'avis de rappel de la NHTSA des États-Unis (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de problèmes détecter par la NHTSA sur le FSD ?Que pensez-vous de l'Autopilot et du FSD ? Ces logiciels améliorent-ils la conduite humaine ?Que dites-vous du FSD qui est toujours en version bêta ? Doit-on laisser les conducteurs tester un tel logiciel sur les routes publiques ?