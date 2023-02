Sergio Peralta, un élève de 15 ans de l’école secondaire de Hendersonville, près de Nashville dans le Tennessee, est au centre de l’une des histoires les plus émouvantes de l’année aux États-Unis. M. Peralta a commencé sa scolarité à l’automne dernier en essayant de cacher le fait que sa main droite n’était pas entièrement formée, a rapporté CBS News.", a expliqué Sergio Peralta à CBS News. "".Cependant, Jeff Wilkins, un professeur d’ingénierie du lycée, a fini par découvrir que M. Peralta présentait une difformité au niveau de sa main droite. Wilkins a alors informé les camarades de classe du garçon qui ont, par la suite, décidé de venir en aide à Sergio en lui créant une prothèse robotisée.Peralta a indiqué au média qu’il n’aurait jamais imaginé que ses camarades de classe se réuniraient pour lui construire une main prothétique. "", a déclaré le lycéen. "". Avant de rajouter : "".Les trois étudiants qui ont accepté de relever le défi ont alors consacré près de quatre semaines de leur temps à concevoir la prothèse, avec l’aide de Sergio. Ils se sont servis de logiciels et de modèles en ligne pour dimensionner le prototype et ont eu recours à des techniques d’impression en 3D pour concrétiser le projet.Leslie Jaramillio, une des élèves du lycée d’Hendersonville, a déclaré à CBS News que le projet incarne l’esprit du cours d’ingénierie de leur école. "", a-t-elle indiqué.Le petit groupe, qui ne savait même pas si son plan allait fonctionner, a finalement réussi à créer un modèle qui semblait convenir et a mis leur prothèse à l’épreuve en demandant à Sergio de rattraper une balle de baseball avec sa main droite. L’expérience a été une réussite exemplaire, ont-ils rapporté au média.Bien qu’il ait grandi sans une main droite complètement formée, M. Peralta a indiqué qu’il pouvait faire "presque tout". Toutefois, ce n’est que lorsqu’il a reçu sa prothèse qu’il a pu jouer au ballon, a-t-il indiqué avant de rajouter que la nouvelle main robotisée créée par ses camarades de classe a entièrement changé sa vie.Selon Bob Corner, principal de l’école de Hendersonville, l’initiative portée par le professeur Wilkins et ses élèves a eu pour objet de transformer des concepts abstraits en "réalité". La main robotisée de M. Peralta "Source : Vidéo de CBS NewsQue pensez-vous de l'initiative de ces lycéens du Tennessee ?Selon vous, les programmes de formation peuvent-ils être améliorés pour encourager les étudiants à mener des actions similaires ?