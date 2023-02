Dans une proposition de recours collectif déposée auprès du tribunal fédéral de San Francisco, les actionnaires ont déclaré que Tesla les a escroqués pendant quatre ans avec des déclarations fausses et trompeuses qui ont dissimulé comment ses technologies, soupçonnées d'être une cause possible de multiples accidents mortels, « créaient un risque sérieux d'accident et de blessure ».Selon eux, le cours de l'action Tesla a chuté à plusieurs reprises lorsque la vérité a été révélée, notamment après que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a commencé à enquêter sur les technologies et que la Securities and Exchange Commission a annoncé qu'elle enquêtait sur les affirmations de Musk concernant le système Autopilot.Le cours de l'action a également chuté de 5,7 % le 16 février après que la NHTSA a imposé le rappel de plus de 362 000 véhicules Tesla équipés du logiciel bêta d'autopilotage intégral, car ils pouvaient être dangereux aux intersections.Tesla a déclaré qu'elle avait accepté le rappel, bien qu'elle ne soit pas d'accord avec l'analyse de la NHTSA. « En raison des actes et omissions fautifs des défendeurs et de la chute précipitée de la valeur marchande des actions ordinaires de la société, le demandeur et les autres membres du groupe ont subi des pertes et des dommages importants », indique la plainte.La poursuite intentée lundi par l'actionnaire Thomas Lamontagne vise à obtenir des dommages et intérêts non précisés pour les actionnaires de Tesla du 19 février 2019 au 17 février 2023. Le directeur financier Zachary Kirkhorn et son prédécesseur Deepak Ahuja sont également défendus.Le cours de l'action Tesla a clôturé lundi en hausse de 10,75 dollars, soit 5,5 %, à 207,63 dollars, mais l'action a perdu environ la moitié de sa valeur depuis le sommet atteint en novembre 2021.Musk, la deuxième personne la plus riche du monde, est attendu à la journée des investisseurs de Tesla le 1er mars pour promouvoir la capacité d'intelligence artificielle de la société et les plans d'expansion de sa gamme de véhicules.Source : Recours collectif déposé auprès du tribunal fédéral de San FranciscoQuel est votre avis sur le sujet ?