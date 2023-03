Le « tout tactile » pour une voiture autonome, avantages et inconvénients

Hyundai Kona

Une décision qui va dans le sens d'une précédente étude

la voiture la plus facile à comprendre et à utiliser, et de loin, est la Volvo V70 2005. Les quatre tâches sont accomplies en dix secondes chrono, pendant lesquelles la voiture est conduite sur 306 mètres à 110 km/h ;

à l'autre extrémité de l'échelle, la voiture électrique chinoise MG Marvel R obtient des résultats bien pires. Le conducteur a besoin de 44,6 secondes pour accomplir toutes les tâches, pendant lesquelles la voiture a parcouru 1 372 mètres, soit plus de quatre fois la distance par rapport à la vielle Volvo ;

la BMW iX et la Seat Leon sont plus performantes, mais toutes deux sont encore trop compliquées. Le conducteur a besoin de près d'un kilomètre pour effectuer les tâches. L'équipe rappelle qu'il peut se passer beaucoup de choses dans le trafic pendant ce temps ;

la Dacia Sandero et la Volvo C40 ont de bonnes performances bien qu'elles soient toutes deux équipées d'écrans tactiles. Cependant, elles ne sont pas surchargées de fonctionnalités. Volvo semble montrer qu'un écran tactile n'a pas besoin d'être compliqué.

L'ancien chef du design d'Apple demande le retour des boutons physiques dans les habitacles des voitures

Les écrans tactiles et les commandes tactiles ont conquis le monde du design d'intérieur automobile, alors que les constructeurs automobiles visaient à construire des véhicules à la pointe de la technologie et des tendances. Il s'avère cependant que les anciennes méthodes sont parfois les meilleures. Hyundai le pense certainement, car il s'est engagé à utiliser de véritables boutons physiques dans les produits à venir.Sang Yup Lee, responsable du design chez Hyundai, a réitéré l'engagement de l'entreprise envers les boutons lors de l'introduction du nouveau Hyundai Kona. Pour le constructeur automobile coréen, c'est une décision ancrée dans des préoccupations de sécurité : « Nous avons utilisé les boutons physiques de manière assez importante ces dernières années. Pour moi, les boutons liés à la sécurité doivent être une clé matérielle », a déclaré Lee.C'est un appel de conception qui a beaucoup de sens. Dans certains véhicules modernes, régler des éléments tels que le volume ou les paramètres de climatisation peut nécessiter de plonger dans les menus sur un écran tactile ou d'utiliser vos yeux pour trouver une commande tactile sur le tableau de bord. En comparaison, le retour tactile de vrais boutons, cadrans et interrupteurs permet aux conducteurs de garder les yeux sur la route à la place.« Lorsque vous conduisez, il est difficile de le contrôler. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une touche matérielle, il est facile de la sentir et de la ressentir », a déclaré Lee. Pour lui, les contrôles physiques sont une nécessité pour tout ce qui pourrait impacter la sécurité. D'où les boutons et cadrans physiques pour des éléments tels que le système CVC et le contrôle du volume.Lee a laissé entendre que même s'il s'agit d'une priorité pour Hyundai aujourd'hui, les choses pourraient changer à l'avenir. En particulier, la société envisagera probablement d'utiliser davantage les commandes tactiles lorsque la conduite autonome deviendra courante. « En ce qui concerne la conduite autonome de niveau 4, nous aurons alors des touches programmables », a déclaré Lee.Il s'agit d'une décision importante de Hyundai, car la tendance vers des intérieurs « plus propres » avec plus d'écrans est passée à un niveau potentiellement dangereux. Trop de voitures modernes nécessitent des séquences compliquées et en plusieurs étapes de pression sur des boutons virtuels afin de faire ce qui devrait être des tâches simples. Par exemple, certaines voitures modernes avec écrans numériques peuvent nécessiter trois étapes sur un écran numérique juste pour changer la température de la climatisation d'un demi-degré.C'est bien beau pour les concepteurs automobiles de créer ces cabines très élégantes avec des écrans de style tablette, qui plaisent sans doute à une génération qui a grandi avec les smartphones et les iPad, mais d'un point de vue fonctionnel, cela peut être simplement inapproprié pour une voiture.Les écrans tactiles et les commandes tactiles offraient certains attraits aux constructeurs automobiles. Ils permettent de contrôler un grand nombre de fonctions avec une interface compacte et évolutive. Une poignée de commandes tactiles et un écran tactile peuvent également être moins chers et plus faciles à mettre en œuvre que de remplir des boutons dans toute la cabine. De plus, pendant un certain temps, ils ont été le signe qu'un constructeur automobile évoluait avec son temps.Après la dernière décennie, cependant, les gens se lassent de ces nouveautés. Les commandes tactiles sont, dans l'ensemble, moins réactives et moins pratiques que les simples boutons d'antan. C'est avant même d'envisager la frustration d'avoir à plonger dans un système de menu juste pour allumer un siège chauffant. Hyundai a clairement identifié la philosophie de la vieille école qui convient le mieux à ses propres intérieurs, et l'entreprise n'a pas peur de le dire.En partie dévoilé dès le mois de décembre 2022, le SUV de seconde génération sera commercialisé en juin 2023 en France. Hyundai a révélé une partie de sa gamme et des tarifs, pour l’hybride simple commercialisé dans un premier temps.Ce qui nous intéresse ici c'est l'intérieur du Kona, où quelques compromis intéressants ont été faits, et aussi où vous serez heureux de savoir que de nombreux contrôles physiques ont été maintenus. Lee a noté que, pour les commandes souvent utilisées, il est important de maintenir une interface tactile. C'est vrai dans le Kona, mais dans d'autres véhicules Hyundai comme le Santa Cruz, ce n'est pas aussi clair, car les commandes haptiques sans bouton sont une grande partie de l'image. Cela étant dit, le fait que Hyundai refuse de suivre le chemin de l'iPad est une bonne nouvelle.Parmi les autres fonctionnalités intelligentes, citons un port de charge de téléphone configurable pour permettre la connectivité du véhicule ou la charge stricte en appuyant simplement sur un bouton physique. Ceci est très utile si vous laissez quelqu'un emprunter votre voiture ou si vous voulez simplement recharger plutôt que de brancher Android Auto ou Apple CarPlay. Tous les ports de charge sont également éclairés pour une connexion plus facile la nuit.Les intéressants porte-gobelets rabattables de Hyundai sont également exposés ici. Ils permettent d'utiliser la console centrale comme un grand espace de rangement plat ou, d'une simple pression sur un bouton, jusqu'à deux porte-gobelets.Le magazine automobile suédois Vi Bilägare a testé en profondeur le système IHM (interface homme-machine) de onze voitures moderne l'été dernier et est arrivé à la conclusion selon laquelle ce choix de conception a profondément affecté la sécurité au volant, car les conducteurs doivent maintenant mettre beaucoup plus de temps pour effectuer une simple action. Le rapport indique que la voiture la moins performante a besoin de 1 400 mètres pour effectuer les mêmes tâches pour lesquelles la voiture la plus performante n'a besoin que de 300 mètres.Vi Bilägare a mesuré le temps nécessaire à un conducteur pour effectuer différentes tâches simples à partir d'un écran tactile, comme changer de station de radio ou régler la climatisation. En même temps, la voiture était conduite à 110 km/h. En parallèle, l'équipe de testeurs a également invité une voiture « de la vieille école » sans écran tactile, une Volvo V70 de 17 ans, à des fins de comparaison. Un aspect important de ce test est que les conducteurs ont eu le temps d'apprendre à connaître les voitures et leurs systèmes d'infodivertissement avant le début du test. L'équipe a fait plusieurs constats, à commencer par la complexité des écrans.Tesla n'a pas été le premier à introduire un écran tactile, mais la société a toujours proposé des écrans tactiles plus grands que la plupart des constructeurs, contenant davantage de fonctionnalité de la voiture. Le SUV électrique BMW iX offre également un écran tactile, mais pas aussi grand que celui de Tesla, et aussi plus de boutons physiques. Mais ce ne serait pas la garantie d'un système facile à utiliser. Selon l'équipe, le système d'infodivertissement de la BMW a beaucoup de fonctionnalités, mais il a aussi l'une des interfaces utilisateur les plus complexes et compliquées jamais conçues. Un autre péché est commis par Volkswagen et Seat.Selon le rapport, par souci d'économie, les commandes tactiles de la climatisation situées sous l'écran dans la nouvelle ID.3 de Volkswagen et la Leon de Seat ne sont pas rétroéclairées, ce qui les rend totalement invisibles la nuit. En outre, le test a révélé que l'affirmation des constructeurs automobiles selon laquelle plusieurs fonctions peuvent désormais être activées par la voix n'est pas totalement vraie. Les systèmes de commande vocale ne seraient pas toujours faciles à utiliser et ne fonctionneraient pas comme annoncé. L'équipe n'a donc pas pris en compte ses systèmes lors de l'expérience. Voici les principales observations de l'équipe :Bien que de nombreux écrans d'infodivertissement des voitures conservent des commandes physiques, un nombre croissant d'entre eux ne le font pas. On craint que les grands écrans ne soient une source de distraction et que, sans la réponse tactile d'un bouton physique pour garantir aux utilisateurs qu'ils ont sélectionné la bonne option, les conducteurs soient plus enclins à détourner le regard de la route pour les utiliser. Ainsi, toujours dans le cadre du test, l'équipe a également mesuré l'angle auquel le conducteur doit regarder vers le bas pour actionner les commandes de l'écran tactile.En photographiant le même conducteur dans toutes les voitures testées, l'équipe a constaté que le conducteur doit abaisser sa ligne de vision d'au moins 56 degrés pour voir l'extrémité inférieure de l'écran tactile ultra-large. En comparaison, le conducteur baisse sa ligne de vision de seulement 20 degrés dans la Mercedes GLB qui dispose d'un petit écran incrusté dans le tableau de bord. Malgré ces différentes observations, plusieurs acteurs de l'industrie automobile pensent que l'augmentation de la taille des écrans tactiles est un atout pour la sécurité. D'après eux, les problèmes soulignés peuvent être améliorés.Parlant des tendances en matière de design lors d'un débat avec Tim Cook, PDG d'Apple, et Laurene Powell Jobs (la veuve du cofondateur d'Apple, Steve Jobs) à la conférence Code de Vox Media, Ive a mentionné la prévalence des dispositifs tactiles multipoints. Néanmoins, il pense que l'utilisation de l'écran tactile est peut-être allée trop loin dans certains scénarios d'utilisation, les systèmes d'infodivertissement des véhicules en étant le principal exemple. Ive a déclaré que la conception des écrans tactiles présentait des avantages, mais que les acheteurs de voitures pourraient à l'avenir exiger le retour des commandes physiques.« Je pense effectivement qu'il y a des potentialités fabuleuses avec des interfaces comme, par exemple, le dispositif tactile multipoint. Mais nous restons des êtres physiques. Je pense que, potentiellement, le pendule peut se balancer un peu pour avoir des interfaces et des produits qui prendront plus de temps et seront plus engagés physiquement », a déclaré Ive. Lorsqu'Ive a été invité à expliquer à quoi ressemblerait le design de sa propre voiture, celui-ci a répondu : « vous savez que je ne peux pas vous le dire ». En effet, Ive semble être désormais plus investi dans le domaine de l'automobile que dans les appareils électroniques.Ive n'est pas le premier à remettre en cause les écrans tactiles des nouvelles voitures. Les initiés de l'industrie automobile ont déjà parlé d'abandonner les écrans tactiles au profit de boutons plus physiques. Matthias Junghanns, le chef du design intérieur de BMW i, a récemment déclaré que "ces surfaces en verre noir" devraient être abandonnées. Son point de vue est également partagé par Conny Blomme, responsable du design intérieur de Polestar, un constructeur automobile basé à Göteborg en Suède. En revanche, Tesla poursuit la suppression de tous les boutons possibles, y compris ceux du volant et des pédales.Il y a un débat actuellement sur la question de savoir si l'abandon des boutons physiques diminue la sécurité du conducteur.Source : Cars Guide Pour ou contre les interfaces entièrement ou majoritairement tactile pour une voiture ?Que pensez-vous du seuil (voiture autonome de niveau 4) fixé par Hyundai pour avoir plus de touches programmables embarquées dans ses véhicules ?