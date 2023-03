Neuralink développe depuis 2016 des implants cérébraux qui, espère-t-elle, permettront un jour de guérir des maladies incurables telles que la paralysie et la cécité.L'entreprise a subi un coup dur au début de l'année 2022, lorsque la Food and Drug Administration (FDA) a rejeté sa demande d'autorisation d'essais sur l'homme, invoquant d'importants problèmes de sécurité.Depuis, l'entreprise s'efforce de répondre aux préoccupations de l'agence, mais on ne sait pas si et quand elle y parviendra.Neuralink a discuté avec le Barrow Neurological Institute, une organisation de recherche et de traitement des maladies neurologiques basée à Phoenix, en Arizona, pour qu'il l'aide à réaliser les essais sur l'homme, ont indiqué les sources.Ces discussions ne déboucheront peut-être pas sur un partenariat. Neuralink a également discuté de partenariats avec d'autres centres, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter des délibérations confidentielles.Francisco Ponce, directeur du centre de neuromodulation et du programme de résidence en neurochirurgie de Barrow, a déclaré que Barrow était bien placé pour mener de telles recherches sur les implants en raison de sa longue expérience dans ce domaine.Les derniers efforts de Neuralink interviennent alors qu'elle est confrontée à deux enquêtes fédérales américaines sur ses pratiques.L'inspecteur général du ministère américain de l'Agriculture a commencé à enquêter l'année dernière sur d'éventuelles violations du bien-être des animaux chez Neuralink. Des employés actuels et anciens ont fait part de leurs inquiétudes concernant les expérimentations animales menées à la hâte par l'entreprise, qui entraînent des souffrances et des décès inutiles.Le ministère américain des Transports a déclaré qu'il enquêtait sur l'éventuelle mauvaise manipulation d'agents pathogènes dangereux dans le cadre du partenariat de l'entreprise avec l'université de Californie à Davis pour les essais sur les animaux entre 2018 et 2020.Barrow a contribué à normaliser les opérations d'implantation cérébrale dans lesquelles le patient peut rester endormi, une étape clé pour les rendre plus acceptables pour un large éventail de la population, a déclaré Ponce.Cela correspond à la vision de Musk pour la puce cérébrale de Neuralink. Le PDG milliardaire de Tesla Inc et propriétaire majoritaire de Twitter a déclaré que les implants cérébraux de Neuralink deviendraient aussi omniprésents que la chirurgie oculaire Lasik.Les dispositifs que Barrow a implantés jusqu'à présent sont différents de ceux de Neuralink. Barrow travaille avec des dispositifs de stimulation cérébrale profonde, qui ont reçu l'approbation de la FDA en 1997 pour aider à réduire les tremblements de la maladie de Parkinson et ont été implantés chez plus de 175 000 patients.L'implant de Neuralink est un dispositif d'interface cerveau-ordinateur (BCI), qui utilise des électrodes pénétrant dans le cerveau ou reposant à sa surface pour assurer une communication directe avec les ordinateurs. Jusqu'à présent, aucune entreprise n'a reçu l'autorisation de commercialiser un implant BCI aux États-Unis.Sources : Barrow Neurological Institute, Département américain de l'AgricultureQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, la technologie de Neuralink est-elle assez mature pour franchir le cap des tests sur les humains ?