Une nouvelle étude publiée dans le Journal of Cognition and Development par des chercheurs de l'Université Concordia a révélé que les enfants en âge d'aller à la maternelle préfèrent recevoir l'enseignement d'un robot compétent plutôt que celui d'un humain incompétent, l'âge des enfants étant un facteur déterminant dans ce résultat de recherche.« Ces données nous indiquent que les enfants choisiront d'apprendre d'un robot même s'ils savent qu'il n'est pas comme eux. Ils savent que le robot est mécanique », a déclaré Anna-Elisabeth Baumann, auteur principal de l'article et candidate au doctorat, dans le communiqué de presse de l'étude.Les chercheurs ont observé deux groupes d'enfants canadiens, l'un de trois ans et l'autre de cinq ans, alors qu'ils participaient à des réunions virtuelles par l'intermédiaire de Zoom.Sur l'écran, ils ont regardé la vidéo d'une femme et d'un petit robot, appelé Nao, qui avait des caractéristiques humaines telles qu'une tête, un visage et un corps.Les enfants ont regardé la femme étiqueter des objets de manière incorrecte (en appelant une voiture un livre, par exemple), tandis que Nao étiquetait correctement les objets.Dans la partie suivante de l'expérience, les deux "enseignants" ont présenté aux enfants des objets qu'ils ne reconnaîtraient probablement pas, notamment le dessus d'un chasseur de dinde, un rouleau de ficelle et une boîte à muffins en silicone. Cette fois, la femme et Nao ont étiqueté ces objets inconnus avec des termes inventés comme "mido", "toma", "fep" et "dax".Les enfants ont été invités à étiqueter les objets en fonction de ce qu'ils venaient de voir. Il est alors devenu évident que le groupe d'enfants de cinq ans était plus influencé par Nao que par l'enseignant, puisqu'ils ont répété les étiquettes absurdes des robots.« Nous constatons qu'à l'âge de cinq ans, les enfants choisissent d'apprendre d'un enseignant compétent plutôt que d'une personne qui leur est plus familière, même si l'enseignant compétent est un robot », a déclaré Baumann.En revanche, les enfants de trois ans ne semblaient pas préférer l'humain au robot, puisqu'ils ne montraient aucune différence de préférence pour les mots absurdes des objets.Afin d'observer l'influence du robot ressemblant à un humain sur les résultats de l'étude, les chercheurs ont remplacé le robot par un autre, cette fois-ci un petit robot en forme de camion appelé Cozmo.Mais les résultats ont été les mêmes qu'avec Nao, ce qui suggère que la composition du robot n'a pas eu d'impact significatif sur la confiance que les enfants accordaient au robot enseignant.D'aucuns pourraient se demander si les enfants ont bien compris que ce qu'ils apprenaient n'était en fait pas humain.Mais lorsqu'on leur a demandé si les robots étaient constitués d'organes biologiques ou d'engrenages mécaniques, les enfants de cinq ans ont répondu qu'ils comprenaient que les robots étaient créés mécaniquement, ce qui suggère que cela n'a pas eu d'influence sur le résultat.Les enfants de trois ans ont été déroutés par la question et ont attribué aux robots des parties internes à la fois biologiques et mécaniques.D'autres études ont porté sur des domaines de recherche similaires, comme la conception de programmes scolaires utilisant l'intelligence artificielle ou la recherche sur la manière dont les robots sociaux pourraient être mis en œuvre dans les salles de classe.Mais cette étude est la première du genre, comparant un humain à un robot afin d'observer comment les enfants font la différence entre les deux, et de déterminer comment les stratégies de confiance émergent, selon les chercheurs.Cette recherche est importante, car les robots peuvent être utilisés comme outils pour comprendre comment les enfants peuvent apprendre des humains et des non-humains, a déclaré Elizabeth Goldamn, boursière postdoctorale Horizon et contributrice à l'étude, dans le communiqué de presse.« À mesure que l'utilisation de la technologie augmente et que les enfants interagissent davantage avec les appareils technologiques, il est important pour nous de comprendre comment la technologie peut être un outil pour faciliter leur apprentissage ».Source : Journal of Cognition and Development Que pensez des résultats de cette expérience ? Les trouvez-vous pertinents ?Seriez-vous prêt à céder l’éducation de vos de vos enfants à robot, fut-il compétent ? Pourquoi ?