Les types d'utilisations les plus observées

My scooter was stolen last week. Unknown to the thief, I hid two Airtags inside it. I was able to use the Apple Find My network and UWB direction finding to recover the scooter today. Here’s how it all went down: — Dan Guido (@dguido) August 10, 2021

Les autorités s'en mêlent

L'AirTag est un traceur d'objet, une balise Bluetooth que l'on accroche à un objet dont on voudrait garder la trace : un porte-clés, une valise, un sac à dos, une mallette, un portefeuille, ou même un smartphone, un ordinateur portable… Une fois l'objet hors du champ de vision, il suffit alors d'ouvrir une application, baptisée Localiser, qui va géolocaliser le AirTag et diriger l'utilisateur vers celui-ci.Apple a présenté ce dispositif le 20 avril 2021 lors de l'événement « Spring Loaded ». En France, un AirTag est commercialisé à partir de 35 euros. Apple propose également un pack de quatre AirTags pour 119 euros, soit un peu moins de 30 euros l'unité.Un homme qui a volé un véhicule dans une maison de North Side et a été tué par balle par le propriétaire a été identifié par le médecin légiste du comté de Bexar. Andrew John Herrera, 44 ans, est décédé d'une blessure par balle. Sa mort est qualifiée d'homicide. La police de San Antonio a été informée du vol du véhicule vers 13 heures, mercredi. On ne sait pas si le propriétaire du véhicule fera face à des accusations à ce sujet, et une enquête est en cours pour savoir si le suspect avait effectivement une arme en premier lieu.Par exemple, en février, la chaîne de télévision locale WRAL News a indiqué que trois jeunes voleurs ont pris la Toyota Camry de la famille Muhammad. Plus tard, on a découvert que des images d'eux volant la voiture avaient été enregistrées sur la caméra de la sonnette d'un voisin, mais au début, les Muhammad n'avaient aucune idée qu'elle avait disparu.« Nous nous sommes réveillés, j'ai regardé dehors et j'ai demandé à ma femme : 'Hé, tu sais que ta voiture n'est plus dans l'allée ?' », a déclaré Antar Muhammad à WRAL.Antar Muhammad a déclaré qu'il met désormais régulièrement des AirTags dans tout, de la voiture aux nouveaux bagages. Il dit qu'il se tenait avec la police dans sa cuisine alors qu'il montrait aux policiers l'application Find My de son iPhone indiquant l'emplacement précis de la voiture volée. « Je suis capable de déterminer exactement où elle se trouve et en fait de zoomer et de choisir presque précisément l'espace de stationnement dans lequel se trouvait la voiture », a-t-il poursuivi.La voiture était détenue à 20 km dans la ville de Durham et les services de police des deux villes ont collaboré à l'arrestation.Cependant, alors que les agents de la police de Durham s'approchaient de la voiture volée, les voleurs ont mis le turbo. Ils ont failli heurter une voiture de police et ont fait un accident sur Martin Luther King Jr Parkway. Les trois voleurs ont été arrêtés sur les lieux et les armes trouvées dans la voiture ont été saisies par la police. La voiture elle-même a été remorquée. Néanmoins, Leslie Muhammad est ravie que les voleurs aient été arrêtés : « Ils ont choisi la mauvaise voiture cette nuit-là », a-t-elle déclaré.De même, en août 2022, un homme de New York a retrouvé sa moto volée à l'aide d'AirTags, mais s'est retrouvé avec le nez cassé après avoir été battu par des voleurs.« J'y pense beaucoup, s'il avait une arme à feu, j'aurais pu mourir », a déclaré Herbert au Daily News. « Je réalise à quel point j'ai été stupide d'affronter quelqu'un mais aussi que ma vie aurait pu en être affectée de manière beaucoup plus grave ».Herbert avait acheté une Honda Metropolitan le 11 juin 2022, et elle a été volée trois jours plus tard. Il l'a signalé à la police, mais a finalement décidé qu'il « avait besoin de voir [la moto] de mes propres yeux ». Il a suivi sa moto grâce au AirTag jusqu'à l'extérieur d'une épicerie à Bushwick et a confronté deux personnes. Herbert a déclaré qu'il a contacté la police et que le voleur est parti, mais qu'il [le voleur] est ensuite revenu et, avec un complice, l'a attaqué.En août 2021, Dan Guido, fondateur de la société de cybersécurité Trail of Bits, a annoncé dans une série de tweets qu'il a pu retrouver sa trottinette électrique volée grâce à deux Airtags dissimulés dans les recoins de l'engin . Le premier AirTag était placé comme un leurre et le second était bien caché.« Ma trottinette a été volée la semaine passée. À l'insu du voleur, j'y avais caché deux AirTags. J'ai pu utiliser le réseau Find My d'Apple et la radiogoniométrie UWB pour retrouver le scooter aujourd'hui », a-t-il écrit. Guido a expliqué qu'il s'est rendu dans un restaurant et a laissé la trottinette attachée dehors avec des menottes, qui selon lui sont plus faciles à utiliser qu'un cadenas, mais il a apparemment oublié d'en menotter un. Lorsqu'il est sorti du restaurant, il a remarqué qu'elle n'était plus là. Mais Guido a déclaré qu'il ne s'est pas inquiété, car il avait pris des dispositions pour localiser sa trottinette à tout moment.Chaque médaille ayant son revers, des individus mal intentionnés s'en servent aussi à leurs comptes.Un dimanche soir de septembre, Ashley Estrada se trouvait chez une amie à Los Angeles lorsqu'elle a reçu une étrange notification sur son iPhone : « AirTag Detected Near You ». Estrada, 24 ans, n'en possédait pas, pas plus que les amis avec qui elle était. La notification sur son téléphone indiquait que l'AirTag avait été repéré pour la première fois avec elle quatre heures plus tôt. Une carte de l'histoire de l'AirTag montrait le chemin en zigzag qu'Estrada avait parcouru à travers la ville en faisant des courses.« Je me suis sentie comme violée », a-t-elle déclaré. « Je me suis demandé qui me traque ? Quelle est son intention avec moi ? C'était effrayant ».Estrada n'est pas la seule à avoir vécu cette expérience. Ces derniers mois, des personnes ont indiqué sur TikTok, Twitter et d'autres plateformes qu'elles ont trouvé des AirTags sur leurs voitures et dans leurs effets personnels. On craint de plus en plus que les appareils ne favorisent une nouvelle forme de harcèlement criminel, ce qui, selon les groupes de protection de la vie privée, pouvait se produire lorsque Apple a introduit les appareils en avril.La TikTokeuse Erika Torres qui a reçu une notification sur son iPhone disant qu'un « accessoire inconnu » a été « détecté » près de son téléphone le 10 décembre. Lorsqu'elle a essayé d'obtenir plus d'informations sur l'accessoire et a même essayé de le désactiver, son téléphone était « incapable de se connecter au serveur ». « Je l'ai immédiatement reconnu parmi tous les TikToks viraux que j'ai vus sur des femmes trouvant des AirTags et d'autres dispositifs de suivi plantés sur leurs biens ou leurs voitures », a déclaré Torres dans un TikTok qu'elle a publié le mois dernier. « J'ai vérifié tous mes vêtements, mes affaires, mon sac à main. Je n'ai pas réussi à le trouver ». Elle a montré sur une carte que l'appareil l'avait suivie depuis sa voiture garée jusqu'à un bar où elle s'était rendue, puis sur le chemin du retour. Après avoir appelé la police, on lui a dit de les alerter si « quelqu'un venait à la blesser ».La tiktokeuse @angel.edge95 a reçu une notification indiquant qu'un accessoire inconnu s'était déplacé avec elle pendant « un certain temps ». Son iPhone l'a également alertée que le propriétaire de l'accessoire avait accès à son emplacement. Elle a indiqué que la sœur d'un ami avait été suivie via un AirTag placé sous sa plaque d'immatriculation, et les commentateurs de sa vidéo ont précisé qu'ils avaient eu des expériences similaires.Certaines autorités ont commencé à examiner de plus près la menace posée par les AirTags. Le département de police de West Seneca à New York a récemment averti sa communauté du potentiel de suivi des appareils après la découverte d'un AirTag sur un pare-chocs de voiture. Apple s'est conformé à une assignation à comparaître pour obtenir des informations sur l'AirTag dans l'affaire, ce qui pourrait entraîner des accusations, a déclaré la police de West Seneca.Les chercheurs pensent maintenant que les AirTags, qui sont équipés de la technologie Bluetooth, pourraient révéler un problème plus répandu de suivi technologique. À l'époque, ils émettaient un signal numérique qui ne pouvait être détecté que par les appareils exécutant le système d'exploitation mobile d'Apple. Ces appareils signalaient ensuite où un AirTag a été vu pour la dernière fois. Contrairement aux produits de suivi similaires de concurrents tels que Tile, Apple a ajouté des fonctionnalités pour éviter les abus, notamment des notifications comme celle qu'Estrada a reçue et des bips automatiques.Mais les AirTags présentent une menace « uniquement nuisible », car l'omniprésence des produits Apple permet une surveillance plus précise des mouvements des personnes, a déclaré Eva Galperin, directrice de la cybersécurité à l'Electronic Frontier Foundation. « Apple a automatiquement transformé chaque appareil iOS en une partie du réseau que les AirTags utilisent pour signaler l'emplacement d'un AirTag », a déclaré Galperin. « Le réseau auquel Apple a accès est plus vaste et plus puissant que celui utilisé par les autres traceurs. C’est plus puissant pour le suivi et plus dangereux pour le harcèlement ».Apple ne divulgue pas les chiffres de vente, mais les minuscules AirTags se sont révélés populaires, se vendant régulièrement depuis leur présentation.Un porte-parole d'Apple, Alex Kirschner, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise prend la sécurité des clients « très au sérieux » et est « engagée pour la confidentialité et la sécurité d'AirTag ». Il a déclaré que les petits appareils ont des fonctionnalités qui informent les utilisateurs si un AirTag inconnu pourrait être avec eux et qui dissuadent les mauvais acteurs d'utiliser un AirTag à des fins néfastes.« Si les utilisateurs sentent que leur sécurité est menacée, ils sont encouragés à contacter les forces de l'ordre locales qui peuvent travailler avec Apple pour fournir toutes les informations disponibles sur l'AirTag inconnu », a déclaré Kirschner.En juin 2021, après que des inquiétudes concernant le harcèlement aient été soulevées, Apple a poussé une mise à jour des AirTags pour qu'ils commencent à émettre des bips dans la journée s'ils venaient à être éloignés des appareils avec lesquels ils étaient liés, contre trois jours auparavant. Pourtant, « ils ne bipent pas très fort », a déclaré Galperin.Source : rapport de policeQue pensez-vous des outils de localisation comme les AirTag dans l'absolu ?Vous servez-vous d'un outil similaire ? Si oui, lequel ?Que pensez-vous des garanties apportées par Apple concernant les abus de son dispositif ?Que pensez-vous des réponses données par Apple suite aux inquiétudes des victimes ?Quel bilan faites-vous de l'utilisation des AirTag actuellement ? Plus de bien que de mal ? L'inverse ? Dans quelle mesure ?