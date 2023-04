Il est équipé de ChatGPT, un chatbot développé par la société américaine OpenAI et soutenu par Microsoft. Un écran pour le visage tente d'imiter les traits humains avec des clignements d'yeux et des froncements de sourcils.S'exprimant avec un accent nord-américain, il peut raconter des blagues (Pourquoi le livre de mathématiques était-il triste ? Parce qu'il contenait trop de problèmes), essayer de parler grec et donner des conseils sur la manière d'enseigner la théorie de la relativité d'Albert Einstein en classe.Il n'a pas de film préféré, car il était "avant son temps", dit-il. Mais il aime lire des livres de science et passer son temps libre avec son violon.L'étudiant Richard Erkhov, 16 ans, principal programmeur du cerveau d'IA, a déclaré que l'intelligence artificielle était sur le point de s'améliorer de manière exponentielle. "", a déclaré Richard Erkhov.Un autre étudiant, Vladimir Baranov, 15 ans, a déclaré que la technologie était "incroyable"", a-t-il déclaré.Les tuteurs affirment que le but ultime d'AInstein est de l'intégrer dans l'enseignement.", a déclaré Elpidoforos Anastasiou, tuteur et chef de projet.M. Anastasiou a montré comment l'IA peut être adaptée à la salle de classe, AInstein montrant comment la dilatation gravitationnelle du temps de la théorie de la relativité du temps d'Albert Einstein peut être expliquée en déplaçant un pendule par rapport au champ gravitationnel dans lequel il est placé.Leur expérience avec AInstein a montré que l'IA n'est pas à craindre, ont déclaré les membres du projet.L'Union européenne envisage de légiférer en matière d'intelligence artificielle, mais les progrès de la technologie sont bien plus rapides que les efforts des législateurs.M. AInstein répond lui-même à la question de savoir s'il faut craindre la technologie. "".Sources : Richard Erkhov, Vladimir Baranov, Elpidoforos AnastasiouQue pensez-vous du robot AInstein ?Croyez-vous que ce genre de robot apportera vraiment un changement positif dans l'enseignement ?