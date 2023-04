Grâce à une technologie de pointe, ARTEMIS, qui signifie Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability (technologie robotique avancée pour une meilleure mobilité et une meilleure stabilité), peut maintenir son équilibre face à des coups de pied et des poussées violentes, résister à des objets qui lui sont lancés et être capable de courir. Mais ce qui distingue ARTEMIS, c'est sa capacité à tirer un coup de pied dans un ballon.« Si votre robot ne peut même pas jouer à un match de football, comment pourriez-vous utiliser ces robots pour des choses plus importantes, comme sauver des vies ? », a déclaré Dennis Hong, professeur de génie mécanique et aérospatial et directeur du laboratoire de robotique et de mécanismes (RoMeLa) à l'UCLA, qui a mis au point ARTEMIS.Les technologies utilisées pour les robots footballeurs sont également utilisées pour d'autres applications telles que la lutte contre les incendies et les secours en cas de catastrophe, a déclaré Dennis Hong.ARTEMIS ne participera peut-être pas à la prochaine Coupe du monde de la FIFA, mais l'équipe de Hong dévoilera toutes ses capacités footballistiques lors de la RoboCup qui se tiendra à Bordeaux, en France, en juillet.La principale innovation du robot réside dans le fait que les ingénieurs ont conçu sur mesure ses actionneurs (dispositifs qui génèrent le mouvement à partir de l'énergie) pour qu'ils se comportent comme des muscles biologiques. Ils sont élastiques et contrôlent la force, plutôt que les actionneurs rigides contrôlant la position dont disposent la plupart des robots.Les actionneurs d'ARTEMIS sont également uniques en ce sens qu'ils sont entraînés électriquement, plutôt que contrôlés par des systèmes hydrauliques. Cela signifie qu'ils sont plus silencieux et fonctionnent plus efficacement, tout en étant plus propres, car les systèmes hydrauliques sont connus pour leurs fuites de fluides.Justin Quan, étudiant du projet RoMeLa, a déclaré que son objectif personnel était de concevoir des robots qui améliorent la vie des gens. « Voir ces robots contribuer à faire passer la technologie robotique à un niveau supérieur est vraiment gratifiant parce qu'on se dit que le rêve se rapproche », a-t-il déclaré.Quel est votre avis sur le sujet ?Les craintes de voir les robots surpasser les humains en intelligence sont-elles plus sensationnalistes qu’autre chose ?