L'écran tactile dans les voitures a été popularisé des acteurs comme Tesla, qui appelait ses voitures des "tablettes sur roues". D'autres marques de véhicules ont suivi le mouvement, utilisant l'écran tactile comme un symbole de mode et de technologie. Par exemple, les véhicules électriques de Tesla sont célèbres pour n'avoir que très peu de boutons physiques, voire pas du tout. Au lieu de cela, la plupart des fonctions de ses véhicules électriques, y compris les commandes pour les essuie-glaces, se trouvent sur l'écran tactile. Mais cette approche, considérée comme moderne par les entreprises, suscite de nombreuses préoccupations en matière de sécurité.Des études ont révélé au fil des ans que les écrans tactiles ne sont pas meilleurs que les boutons et les molettes, mais qu'ils sont juste en fait moins chers. Matt Farah, critique automobile et animateur de The Smoking Tire, une chaîne YouTube et un podcast, a expliqué que les écrans tactiles peuvent coûter moins de 50 dollars, alors que les boutons et les molettes sont beaucoup plus chers. Les écrans tactiles ont envahi les tableaux de bord juste pour réduire les coûts. « Ces écrans sont présentés comme un design avant-gardiste et minimaliste. Mais en réalité, il s'agit de la manière la moins chère possible de construire un intérieur », explique Farah.Selon les critiques, la tendance à l'utilisation d'écrans tactiles dans les voitures est dangereuse pour la sécurité routière. Malgré leur nom, les écrans tactiles font appel aux yeux du conducteur autant qu'à ses doigts pour naviguer, et chaque seconde où il regarde un écran est une seconde où il ne regarde pas la route devant lui. Ainsi, naviguer à travers différents niveaux de menus pour atteindre la commande souhaitée peut être particulièrement dangereux. Une étude de la Fondation AAA a conclu que les écrans d'infodivertissement peuvent distraire un conducteur pendant 40 secondes, soit assez longtemps pour parcourir environ 800 m à 80 km/h.L'année dernière, une équipe de testeurs allemands s'est penchée sur la question et a rapporté que la suppression progressive des boutons physiques dans les voitures modernes au profit d'écrans tactiles d'infodivertissement pose de nombreuses préoccupations en matière de sécurité. Le rapport de leur étude indique que les écrans tactiles dans les nouvelles voitures sont moins performants que les boutons physiques. Plus précisément, il indique que les écrans tactiles n'offrent pas les mêmes niveaux de sécurité que les boutons physiques et qu'ils sont susceptibles d'obliger les conducteurs à détourner le regard de la route pendant une longue durée.Au cours des deux dernières années, d'autres éléments ont suggéré que les écrans tactiles représentaient un pas en arrière pour la conception automobile. Une équipe de chercheurs de l'université Drexel de Philadelphie a constaté que les systèmes d'infodivertissement présentaient un risque d'accident statistiquement significatif même au début des années 2010, avant que les constructeurs automobiles, avec Tesla en tête de peloton, n'ajoutent la plupart des gadgets d'aujourd'hui. Farah a déclaré que l'utilisation d'un écran d'infodivertissement est beaucoup aussi dangereuse, voire plus, que l'utilisation du téléphone portable au volant.« L'ironie de la chose, c'est que tout le monde admet qu'il est dangereux d'utiliser son téléphone au volant. Pourtant, personne ne se plaint de ce que nous faisons à la place, à savoir utiliser une tablette au volant. Si vous payez entre 40 000 et 300 000 dollars pour une voiture, vous obtenez une tablette intégrée au tableau de bord et certaines choses ne peuvent être faites qu'à l'aide de cette tablette », affirme Farah. Entre-temps, la révolte gronde. Une récente enquête de la société américaine J.D. Power auprès des consommateurs sur la fiabilité des véhicules a conclu que "l'infodivertissement reste un problème important pour les nouveaux véhicules".De plus en plus de consommateurs expriment leur mécontentement à l'égard des écrans tactiles. Ils affirment que les écrans tactiles n'améliorent pas l'expérience de conduite ni la sécurité, mais qu'ils les rendent plutôt confus. Des experts ont également publié des articles critiquant les écrans tactiles, notant qu'ils étaient conçus pour résoudre un problème qui n'existait pas". « On peut espérer que le luxe se répercute vers le bas. À mesure que les consommateurs rejettent les écrans tactiles, il pourrait être perçu comme luxueux d'avoir des boutons à la place », estime Farah. Certains constats suggèrent que quelques constructeurs changent leur fusil d'épaule.Par exemple, Porsche a réintégré des boutons à l'intérieur du Cayenne 2024. Volkswagen, qui possède Porsche, a reconnu que les réactions des clients l'ont amené à abandonner ses commandes tactiles au volant, très détestées, qu'il était presque impossible d'utiliser sans regarder le pare-brise, et des cadres ont suggéré d'ajouter plus de boutons à ses futurs véhicules électriques. Des constructeurs comme Bugatti n'ont jamais adopté les écrans tactiles. Les quelques grands constructeurs automobiles qui ont échappé à l'engouement pour les écrans tactiles n'ont pas hésité à le faire savoir, tout en lançant quelques piques à leurs concurrents.« Je pense que les gens vont se lasser de ces grands écrans noirs », a déclaré Alfonso Albaisa, vice-président senior du design mondial de Nissan. Hyundai a également fait part de son attachement aux boutons et aux cadrans. Mais le retour aux boutons physiques n'est pas une tendance généralisée. Certains constructeurs automobiles semblent doubler leur engagement en faveur des écrans ; la nouvelle Mercedes Classe E 2024 en comportera jusqu'à trois. Plus inquiétant encore, General Motors a récemment annoncé que ses futurs modèles seraient incompatibles avec Apple CarPlay et Android Auto, largement utilisés dans les véhicules électriques.À la place, ils devraient naviguer dans une nouvelle interface d'infodivertissement. Cela signifie que les personnes habituées à CarPlay ou Android Auto devront gravir une courbe d'apprentissage lorsqu'elles achèteront une nouvelle voiture, emprunteront le véhicule d'un ami ou le loueront. Les courbes d'apprentissage et la sécurité automobile ne font pas bon ménage. Les analystes mettent en garde contre la multiplication des écrans sur les tableaux de bord au détriment de la sécurité. Les dirigeants de l'industrie automobile ont longtemps ignoré les problèmes de sécurité liés à leurs écrans complexes, mais la grogne commence à monter.Sources : étude de l'université Drexel Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du retour aux boutons physiques de certains constructeurs automobiles ?Pensez-vous que la tendance va se généraliser dans le secteur automobile ? Pourquoi ?Préférez-vous des boutons physiques ou un écran tactile sur votre tableau de bord ? Pourquoi ?