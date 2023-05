L'invasion de l'Ukraine par la Russie dure depuis plus d'un an et les deux protagonistes ont largement démontré leurs capacités à combattre au sol comme dans le cyberspace. Mais récemment, c'est un nouveau type d'arme élaborée par les Ukrainiens qui a retenu l'attention de tous. Des soldats ukrainiens utilisent la Steam Deck , la console portable de Valve, pour commander à distance une tourelle de mitrailleuse de fort calibre. Les informations partagées par le compte Facebook ТРО Меdia indiquent que les opérateurs de l'armée ukrainienne peuvent utiliser le système (appelé "Sabre") pour surveiller, viser et tirer à une distance maximale de 500 mètres.La tourelle est un dispositif télécommandé automatisé, ce qui suggère qu'elle pourrait fonctionner avec un certain degré d'autonomie. Il est possible qu'en plus de la surveillance, de la visée et du tir manuel à distance, le système puisse être programmé avec la Steam Deck pour marquer les cibles et permettre à la mitrailleuse de faire son travail aussi rapidement et efficacement que possible. Les images montrent divers aspects de sa conception et des soldats qui la déploient pour la tester sur le terrain. Sur l'une des sept images, on voit clairement un opérateur à distance tenir une Steam Deck, avec la tourelle de mitrailleuse en arrière-plan.Il serait encore plus intéressant de voir à quoi ressemble l'interface de commande à distance, mais peut-être l'interface/UI est-elle un secret militaire. Les informations indiquent également que le système Sabre peut gérer toute une gamme de calibres, des mitrailleuses légères tirant des obus antichars aux AK-47. Il semble pouvoir être utilisé à la fois pour des opérations stationnaires et pour le montage sur véhicule. En outre, le système serait également capable de vaincre les drones ennemis volant à basse altitude. Une vidéo publiée récemment montre un opérateur ukrainien qui utilise la Steam Deck pour contrôler la tourelle pour tirer à distance.Le sous-titrage automatique d'une des vidéos montrant le Sabre explique : « il retire une personne de la ligne de tir, ce qui permet d'apporter un soutien [au feu] sans être une cible prioritaire et sans provoquer le feu de l'ennemi sur nous-mêmes ». L'utilisation de la Steam Deck dans un tel scénario a suscité des critiques sur la toile, certains craignant que cela ne donne des idées à d'autres groupes militaires ou paramilitaires, ou même à des individus mal intentionnés qui s'adonnent parfois à des fusillades meurtrières (par exemple, les cas réguliers de fusillades de masses aux États-Unis). Mais pourquoi utiliser une Steam Deck pour une telle chose ?« C'est en fait très logique. La Steam Deck est assez parfaite quand on y pense. Il s'agit d'un client OS totalement natif, d'une excellente manette que l'on peut utiliser, d'un écran tactile, etc. », a déclaré Aric Toler, chercheur à Bellingcat, une organisation qui regroupe des enquêteurs en ligne spécialisés dans la vérification des faits et le renseignement d'origine source ouverte. Fabriqué par la société Valve. La console Steam Deck utilise un chipset AMD et une version personnalisée de Linux utilisant le logiciel Wine pour faire tourner une grande variété de jeux Windows sous Linux avec des performances et une jouabilité étonnamment bonnes.Outre la commodité d'avoir tous les composants nécessaires dans un seul appareil, l'armée ukrainienne aurait pu bricoler une carte Raspberry Pi, un boîtier personnalisé, ajouter un écran, une batterie et installer Linux pour exécuter le logiciel personnalisé afin de contrôler le Sabre à distance. Mais la tâche risquerait d'être fastidieuse. La Steam Deck a l'avantage d'avoir tous les composants nécessaires dans un seul appareil. Selon Toler, l'utilisation de la Steam Deck dans cette situation réduits les coûts (les modules de contrôle peuvent être "incroyablement chers" et sont également soumis à des contrôles à l'exportation) de mise en place d'un tel système.Une console Steam Deck de base coûte 399 dollars. La disponibilité de la Steam Deck, en revanche, dépend de la capacité de production de Valve, et comme il s'agit d'une solution tout-en-un plutôt que d'un contrôleur branché sur un système séparé et discret, il y a moins de maux de tête. Il faut rappeler que le système Sabre n'a pas toujours été contrôlé par une Steam Deck. La console portable de Valve a été introduite en 2022 pour amener les jeux PC sur le marché des ordinateurs de poche. La Steam Deck fonctionne sous Linux, mais l'utilisateur peut également y charger Windows. Le choix du système par défaut fait l'objet de quelques critiques.Certains considèrent cela comme une fausse bonne idée, mais pour d'autres, en installant Linux par défaut sur la Steam Deck, Valve cherche à se protéger contre les tentatives présumées de Microsoft pour contrôler le PC. En fait, tout a commencé avec Windows 8, la première version du système d'exploitation qui a introduit le Windows Store (Microsoft Store) et a limité les possibilités des développeurs de jeux. Microsoft Store était perçu comme une boutique fermée, ce qui faisait peur aux créateurs de jeux. Valve a alors lancé une stratégie de diversification en soutenant Linux comme alternative à Windows. Microsoft tente désormais d'améliorer son offre.Les premiers exemplaires de l'arme sont apparus en 2014. Elle a été développée par la société ukrainienne Global Dynamics. Elle est équipée d'un système d'imagerie thermique et d'un télémètre, et peut manipuler un certain nombre d'armes différentes, y compris des mitrailleuses et des lance-grenades. En 2015, une campagne de crowdfunding menée par le site de financement participatif militaire et civil ukrainien People's Project a permis de récolter 12 000 dollars pour financer et entretenir 10 tourelles Sabre pour l'armée ukrainienne. Elle est automatisée, mais cela ne signifie pas qu'elle puisse agir indépendamment d'un opérateur.Il est peu probable que Valve soit d'accord pour que l'armée ukrainienne utilise la Steam Deck à cette fin. Cependant, l'entreprise ne peut pas faire grand-chose pour l'empêcher, car la console est une plateforme assez ouverte lorsqu'il s'agit d'exécuter des logiciels.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'utilisation de la Steam Deck à des fins militaires ?Le fait que la console fonctionne sous Linux rend-il ce débridage plus facile à réaliser ?