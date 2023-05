Dans une interview accordée au Wall Street Journal, le PDG de Ford, Jim Farley, a mis les choses au clair : « En termes de contenu, nous avons en quelque sorte perdu cette bataille il y a 10 ans. Il faut donc être réaliste, car on ne gagnera pas beaucoup d'argent avec le contenu à l'intérieur du véhicule », a déclaré Farley.Les constructeurs automobiles ont beaucoup à gagner d'une base d'utilisateurs solide. Ils disposent ainsi de meilleures données, ce qui leur offre davantage de possibilités de publicité et d'optimisation, voire de vente d'applications et de fonctions intégrées au système qui obligent les utilisateurs à continuer à se servir de l'infodivertissement. Avec CarPlay, les constructeurs automobiles peuvent avoir accès à ces données, mais en fin de compte, c'est Apple qui s'empare de tout ce qui concerne les habitudes des utilisateurs lorsqu'ils sont sur la route.L'argument de Farley est extrêmement solide. Il affirme que, puisque la plupart des gens emportent leur smartphone dans leur voiture, ils veulent que l'infodivertissement soit une extension de leur téléphone et non une autre chose à gérer. Par ailleurs, l'adoption de CarPlay et d'Android Auto coûte de l'argent aux constructeurs automobiles pour l'obtention de licences, mais ce coût est amorti sur une grande série de production. La possibilité d'avoir un système d'infodivertissement exclusivement basé sur CarPlay est lointaine et très improbable, car les constructeurs automobiles ont besoin de leur propre interface pour les gadgets high-tech des voitures d'aujourd'hui.Et soyons réalistes : CarPlay est l'une des meilleures choses qui soient arrivées aux voitures modernes. Il simplifie la conduite, permet aux gens d'être moins distraits en réduisant considérablement la courbe d'apprentissage, et est tout simplement plus pratique. Ford l'adopte.Source : Jim Farley, PDG de Ford, interview au Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?