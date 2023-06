Une nouvelle étude publiée par STL Partners suggère que près de 3,3 milliards d'appareils seront connectés via l'internet des objets (IoT) d'ici 2030. Ceci étant dit, il est important de noter que ces appareils échangeront régulièrement de l'argent et des données entre eux d'ici la fin de la décennie.Ce nouveau phénomène a été baptisé "économie des objets" et les experts prévoient qu'il représentera environ 10 % de l'ensemble de l'économie de l'IoT. De plus, ce sous-ensemble de l'IoT devrait connaître un taux de croissance annuel moyen d'environ 68 %, ce qui pourrait lui conférer une influence considérable sur un large éventail de catégories de produits.Les prévisions actuelles estiment qu'environ 88 millions d'appareils seront connectés via ce que l'on appelle l'économie des objets dès l'année prochaine. Par conséquent, pour atteindre les 3,3 milliards d'appareils en 2030, ce secteur devra enregistrer un taux de croissance impressionnant de 3 750 % en seulement six ans. Ce taux de croissance astronomique peut sembler beaucoup trop élevé, mais les experts estiment qu'il s'agit d'un résultat probable.40 % de ces appareils seront probablement des appareils intelligents compatibles avec le réseau. Par ailleurs, 700 millions d'appareils seront liés à la chaîne d'approvisionnement, le reste étant réparti entre différents secteurs.Le taux de croissance annuel moyen élevé devrait permettre d'atteindre la barre des 3,3 milliards, car il s'agit d'un type de produit qui pourrait potentiellement être composé au fil du temps. Il sera intéressant de voir quel sera l'impact sur le bien-être des consommateurs, étant donné que les violations de la vie privée liées à l'internet des objets sont devenues assez notoires et que l'économie des objets pourrait être encore plus néfaste à cet égard.Source : STL Partners ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ou crédibles ?