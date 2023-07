Welcome to Week of Cone

On Thurs 7/13, the CPUC will vote to expand AVs in SF. Cruise & Waymo promise they’ll reduce traffic & collisions, but we know that’s not true. They block busses & emergency vehicles, create more traffic, and are a surveillance nightmare.

— ConeSF – Week of Cone (@SafeStreetRebel) July 5, 2023

Le tableau relance la question de savoir quand les équipes de recherche atteindront le stade de véhicules entièrement autonomes

« Ces engins s’arrêtent souvent devant nos bases et empêchent nos équipes de se rendre sur le terrain pour des interventions. Ils ont constitué des obstacles de diverses manières pour nos équipes et même pour des ambulances », rapporte le chef des pompiers de San Francisco qui rejoint des observateurs selon lesquels « les robotaxis ne sont pas encore prêts à partager les routes avec les humains. »Cette sortie vient en parallèle de celle du groupe Safe Street Rebel. Ce dernier a lancé une opération de sabotage à grande échelle appelée "Semaine du cône". Ses membres se servent de cônes de signalisation qui agissent comme des "trompe-l'œil" qui obligent les taxis dits autonomes à s'arrêter, comme s'ils faisaient face à un danger. « Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un cône et d'un véhicule utilitaire vide. Placez délicatement le cône sur le capot ; vous venez de créer une licorne et un ralentissement temporaire de la circulation », écrit le groupe sur Twitter. De nombreuses vidéos montrent que les voitures s'immobilisent lorsque le cône est placé sur le capot.Les start-up de véhicules autonomes ont levé des dizaines de milliards de dollars sur la base des promesses de développer des voitures véritablement autonomes. Néanmoins, les dirigeants et les experts de l'industrie affirment que des superviseurs humains à distance pourraient être nécessaires en permanence pour aider les conducteurs en difficulté sur de nombreuses années encore. Dans une interview sur YouTube, Musk a déclaré que le développement de voitures autonomes était « de loin plus difficile que je ne le pensais au départ ». C’est une sortie qui rejoint celle du PDG de Cruise selon laquelle l’on n’obtiendra pas de véhicules entièrement autonomes même dans des décennies. »Tesla, Waymo, Cruise, Honda, etc. ont tous promis que 2020 ne passerait pas sans l’atteinte du stade de véhicule autonome de niveau 5. Le fait est que c’est plus difficile que non l’ont initialement pensé les constructeurs automobiles. Elon Musk résume l’étendue du problème en une phrase : « Pour résoudre le problème de la conduite autonome, il faut en premier résoudre celui de la mise à contribution de l'intelligence artificielle dans le monde réel. »Source : Chef des pompiers de San FranciscoQuel est votre avis sur le sujet ?