« Pibot est un robot humanoïde qui peut piloter un avion comme un pilote humain en manipulant toutes les commandes du cockpit, qui est conçu pour les humains », a déclaré à Euronews Next David Shim, professeur agrégé d'ingénierie électrique au KAIST.Une équipe d'ingénieurs et de chercheurs du Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) développe actuellement un robot humanoïde capable de piloter des avions sans qu'il soit nécessaire de modifier le cockpit. « Avec le robot pilote, si nous enseignons la configuration individuelle d'un avion, il suffit de cliquer sur le type d'avion pour le faire voler », a ajouté Shim.Le robot, baptisé "Pibot", peut contrôler ses bras et ses doigts pour manipuler avec dextérité les instruments de vol, même en cas de fortes vibrations dans l'avion, grâce à une technologie de contrôle de haute précision. L'équipe de recherche affirme que Pibot « comprend » et mémorise des manuels écrits à l'origine pour des humains, grâce aux progrès récents des grands modèles de langage (large language models : LLM).La mémoire du robot est si grande qu'il peut mémoriser toutes les cartes de navigation Jeppesen, une tâche impossible pour les pilotes humains. Le robot humanoïde peut également communiquer avec les contrôleurs aériens et les humains dans le cockpit par synthèse vocale, ce qui lui permet de jouer le rôle de pilote ou de copilote.Selon Shim, ce robot peut être utilisé partout où un être humain est actuellement « assis et travaille ». Sa mémoire est si grande qu'il peut mémoriser toutes les cartes de navigation aéronautique Jeppesen du monde entier, ce qui est impossible pour les pilotes humains, selon l'équipe du KAIST.Grâce au LLM, Pibot devrait voler sans erreur et réagir beaucoup plus rapidement que ses homologues humains dans les situations d'urgence. Pibot est capable de mémoriser des manuels complexes présentés en langage naturel, une prouesse qui renforce son adaptabilité à différents types d'aéronefs.Mesurant 160 cm et pesant 65 kg, le design humanoïde de Pibot lui permet de remplacer de manière transparente les humains dans des rôles tels que la conduite d'automobiles, l'utilisation de chars d'assaut ou même le commandement de navires en mer.Mais récemment, avec ChatGPT ou d'autres systèmes LLM, « la technologie a fait des progrès considérables », a expliqué Shim. L'intelligence artificielle (IA) et la robotique ont toutes deux fait des progrès considérables ces dernières années, ce qui signifie que la plupart des emplois humains pourraient bientôt être supplantés par la technologie - sur terre et même dans le ciel.Tout en utilisant ChatGPT, l'équipe de recherche développe et teste actuellement son propre modèle de langage naturel afin que Pibot puisse effectuer des requêtes sans dépendre d'une connexion Internet. Ses caméras externes permettent à Pibot de surveiller l'état actuel de l'avion et les caméras internes l'aident à gérer les interrupteurs essentiels du panneau de commande. Il est actuellement conçu pour être déployé dans des situations extrêmes où l'intervention humaine n'est pas forcément bénéfique.Source : EuronewsEt vous ?Que pensez-vous de l’utilisation de l’IA dans le domaine de l’aviation ?Croyez-vous que l’IA puisse être contrôlée et régulée efficacement ?Quels sont les risques et les bénéfices potentiels de l’IA pour la sécurité et la paix mondiales ?À votre avis quelles sont les valeurs et les principes éthiques que l’IA devrait respecter ?