Dans le rapport de Gartner intitulé, les experts de Gartner indiquent que de nombreuses organisations qui déploient déjà des robots mobiles élargiront leur flotte au cours des trois prochaines années. Il est probable que les entreprises utiliseront des centaines, voire des milliers de robots mobiles, tandis que les drones seront déployés de manière plus ciblée, par exemple pour l'inspection d'un site ou la livraison de biens essentiels, comme des médicaments, dans des zones reculées.", a déclaré Dwight Klappich, vice-président et membre de la pratique de la chaîne d'approvisionnement de Gartner. "."Le Hype Cycle de cette année comprend plusieurs technologies qualifiées de "", notamment l'apprentissage automatique, qui devrait être adopté par le plus grand nombre au cours des cinq prochaines années. En outre, de nombreuses technologies ayant un impact "" arriveront à maturité au cours des prochaines années, ce qui créera un marché accéléré pour des robots et des drones intelligents, autonomes et mobiles de plus en plus performants.Les robots intelligents approchent du "", où la publicité précoce produit des succès, mais où les attentes dépassent la réalité actuelle de ce qui peut être réalisé. Ces machines dotées d'IA et souvent mobiles aident les chaînes d'approvisionnement à automatiser de multiples tâches physiques. Les robots intelligents peuvent s'appuyer sur des technologies avancées telles que l'apprentissage automatique pour intégrer des tâches dans des activités futures ou prendre en charge des conditions sans précédent.À mesure que les entreprises étendent leur utilisation de la robotique, la plupart d'entre elles finiront par disposer de flottes hétérogènes de robots provenant de différents fournisseurs et effectuant diverses tâches, ce qui nécessitera un logiciel normalisé pouvant facilement s'intégrer à une variété d'agents et de plateformes de robots. Ainsi, les plateformes d'orchestration multi-agents (MAO), qui aident à orchestrer le travail, sont "" dans le Hype Cycle de cette année. Les plateformes MAO réduiront le temps, les efforts et les coûts d'intégration de nouveaux robots et diminueront les coûts d'assistance, ce qui rendra les organisations plus efficaces.", a indiqué M. Klappich. "Source : GartnerPensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?